Moje tuje začali schnúť, myslel som, že je po nich. Potom mi dedko prezradil jednoduché tajomstvo – a dnes sú krajšie než kedykoľvek predtým!

Na jar som si všimol niečo, čo ma úprimne znepokojilo. Po rokoch, keď som sa tešil z hustého, sýtozeleného živého plota z tújí, sa situácia zmenila. Konáriky začali strácať farbu, niektoré ihličky hnedli a celé časti kríkov pôsobili akoby bez života. Voda, hnojivo ani pravidelný rez nepomáhali. Každý záhradkár pozná ten pocit – keď sa o rastliny staráte s láskou, no ony akoby vám prestali dôverovať.
Najskôr som si myslel, že ide o nejakú chorobu, možno hubovú infekciu alebo škodcov, ktorí napadli korene. Lenže nič nenasvedčovalo tomu, že by išlo o niečo také. Tuje jednoducho vysychali a ja som sa už takmer zmieril s myšlienkou, že ich budem musieť odstrániť a vysadiť nové. Bola by to však nielen finančne náročná, ale aj srdcervúca strata – predsa len, tieto tuje som zasadil spolu so svojím dedkom pred mnohými rokmi.
A práve vtedy som si spomenul na neho – na starého otca, ktorý celý život venoval záhradkárčeniu. Povedal som si, že ak niekto dokáže rastliny zachrániť, bude to on.
Dedkova rada, ktorá zmenila všetko
Vybral som sa teda za dedkom a popísal mu všetko do najmenších detailov – ako často polievam, čím hnojím, ako tuje vyzerajú. Dedko sa usmial, chvíľu premýšľal a potom pokojne povedal:
„To nebude žiadna choroba. Tvoje tuje jednoducho trpia nedostatkom horčíka. Skús im dať horkú soľ.“
Priznám sa, že som zostal zarazený. O horkej soli som dovtedy nepočul. Dedko mi však vysvetlil, že ide o síran horečnatý, známy aj ako epsomská soľ, ktorú bežne nájdeš v každom záhradníctve. Stojí len pár eur, no dokáže zázraky.
Horčík je totiž pre ihličnany nesmierne dôležitý prvok – podporuje tvorbu chlorofylu, vďaka čomu majú rastliny zdravú, sýtozelenú farbu. Ak ho majú málo, ihličie žltne, hnedne a rastlina slabne. „Je to ako s nami,“ dodal dedko s úsmevom. „Keď nám chýbajú vitamíny, tiež nevládzeme.“
Skúsil som to – a výsledok ma šokoval
Na druhý deň som sa vybral do záhradníckeho obchodu a kúpil veľké balenie epsomskej soli. Predavačka sa len usmiala: „To je skvelá voľba. Túto soľ kupujú najmä ľudia, ktorým chradnú ihličnany alebo majú bledý trávnik. Pomáha rýchlo a spoľahlivo.“
Doma som sa pustil do práce. Dedko mi poradil, aby som začal s miernou koncentráciou – približne 200 gramov horkej soli na 10 litrov vody. Roztok som nalial do postrekovača a dôkladne postriekal každú tuju odhora až po spodné vetvy. Chcel som, aby sa roztok dostal na každé ihličie.
Počas práce sa mi stala malá nehoda – vietor odniesol časť postreku aj na susedove ihličnany. Vtedy som sa zľakol, že som urobil chybu, ale o pár dní som zistil, že to bola jedna z najšťastnejších náhod.
Zázračná premena
Už po niekoľkých dňoch som si všimol prvé zmeny. Tuje prestali schnúť, nové výhonky začali rásť a hnedé konáriky sa postupne zafarbovali do zelena. A nielen moje – aj susedove kríky vyzerali o poznanie lepšie.
Po prvom úspechu som sa odvážil použiť silnejší roztok – 500 gramov horkej soli na 10 litrov vody. A výsledky prekonali všetky moje očakávania. Po dvoch týždňoch bola záhrada na nepoznanie – živý plot hustý, lesklý, s bohatou farbou, akú som nevidel ani po profesionálnych hnojivách.
Dokonca aj trávnik sa viditeľne vzchopil. Dovtedy miestami redol a pôsobil unavene, no po postreku epsomskou soľou sa zmenil na mäkký, hustý zelený koberec. Zistil som, že aj tráva potrebuje horčík, aby rástla zdravo a rovnomerne.
Záhradnícke ponaučenie, ktoré stojí za to
Z celej tejto skúsenosti som si odniesol jedno cenné poznanie:
Ak vaše tuje, smreky alebo borievky začnú hnednúť, neznamená to hneď, že odumierajú. Niekedy im jednoducho chýba horčík – a riešením je obyčajná horká soľ.
Stačí ju rozpustiť vo vode, postriekať rastliny alebo ju mierne zapracovať do pôdy. Výsledky sa zvyknú prejaviť už po 7 až 14 dňoch. Epsomská soľ je lacná, bezpečná a ekologická alternatíva ku komerčným hnojivám, ktoré často obsahujú množstvo chemikálií.
Dnes sa už na svoje tuje pozerám s úplne iným pocitom. Sú krásne, husté a plné života – presne také, aké som si vždy prial. A keď sa ma susedia pýtajú, aký zázračný prípravok používam, s úsmevom im odpovedám:
„Žiadna veda. Len horká soľ, trocha trpezlivosti a jedna dobrá rada od dedka, ktorý vie, že príroda nepotrebuje komplikované riešenia.“