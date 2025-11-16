Moja svokra mi prezradila jednoduchý trik, ako podporiť znášku. Odvtedy mám v kurníku doslova žatvu vajec

Každý, kto sa stará o sliepky, to určite pozná – sú obdobia, keď sa v hniezdach objavuje menej vajec alebo dokonca žiadne. A hoci to dokáže poriadne sklamať, najmä ak ste si už zvykli na vlastné čerstvé vajcia, väčšinou nejde o nič výnimočné. Produkciu totiž ovplyvňuje tak veľa drobností, že niekedy je ťažké vystihnúť, čo presne sa zmenilo. Svoje zohráva vek nosníc, plemeno, ročné obdobie, preperovanie aj to, koľko svetla počas dňa dostávajú.
Moja svokra však chová sliepky už roky a naučila ma, že väčšina problémov sa dá vyriešiť kombináciou správnych návykov a malej dávky trpezlivosti. A hoci každý chov je iný, existuje niekoľko zásad, ktoré dokážu viditeľne zlepšiť znášku.
Začína sa to výberom správneho plemena
Mnohí ľudia si prinesú domov prvé sliepky bez toho, aby sa zamysleli, aký typ vlastne kupujú. A pritom práve plemeno zásadne určuje, či budete mať denne vajíčka, alebo len občasné prekvapenie.
Nosnice vyšľachtené na znášku – napríklad hybridné sliepky ako Isabrown či Dominant – dokážu za rok priniesť aj 300 vajec. Výborne si vedú aj tradičné plemená ako Plymutky, Leghornky či Sussexky. Ak však máte sliepky, ktoré sú určené skôr na mäso, je prirodzené, že od nich nebudete mať rovnaké výsledky.
Správne plemeno je jednoducho základ, od ktorého sa všetko odvíja.
Krmivo rozhoduje o tom, koľko vajec nakoniec nazbierate
Sliepky sa neuspokoja s tým, že dostanú „niečo na prežitie“. Ak chceme, aby znášali pravidelne a kvalitne, potrebujú výživovo pestrú stravu. Základ tvorí plnohodnotné krmivo, no veľmi pomáha aj občasné dopĺňanie o ovocie, zeleninu či bielkovinové maškrty, ako sú múčne červy.
Dôležitý je tiež vápnik – bez neho budú vajcia malé, s tenkou škrupinou, alebo ich sliepky prestanú znášať úplne. Ak máte zdroj kvalitných škrupín alebo minerálnych doplnkov, určite ich pridajte do krmiva.
A nezabúdajte na vodu. Čerstvá voda každý deň je povinnosť, inak sliepky strácajú chuť do jedla aj do znášania.
Svetlo a voľný pohyb dokážu zázraky
Možno to znie jednoducho, ale sliepky, ktoré majú priestor na pohyb a dostatok slnka, sú spokojnejšie a znášajú lepšie. Slnečné svetlo totiž stimuluje ich prirodzené hormóny, ktoré riadia celý proces produkcie vajec.
Výbeh je preto obrovskou výhodou. Sliepky si v ňom nájdu aj vlastné pochúťky – hmyz, zelené lístky či zvyšky rastlín – a to im ešte viac zlepšuje kondíciu.
Kurník musí byť miesto, kde sa cítia bezpečne
Ani tá najlepšia strava nepomôže, ak sa sliepky necítia v bezpečí alebo nemajú vhodné miesto na hniezdenie. Čistý, suchý a dobre vetraný kurník je základom pokojnej sliepky.
Podstielka zo slamy alebo hoblin poskytne pohodlie pri znášaní vajec a zároveň znižuje stres, ktorý môže produkciu narušiť. Rovnako dôležité je zabezpečenie pred predátormi – kuna či líška dokáže narobiť poriadnu neplechu už len tým, že sliepky vyľaká.
Zdravá sliepka znamená plné hniezda
Ani pri zvieratách to nie je inak: ak nie sú zdravé, nepodávajú výkon. Pravidelné sledovanie stavu peria, nôh, hmotnosti a celkového správania je preto nevyhnutné.
Veľmi častým problémom sú parazity – vonkajšie aj vnútorné. Tie dokážu sliepky oslabiť natoľko, že prestanú znášať. Prevencia a prípadná liečba sú kľúčové, ak chcete, aby váš chov fungoval bez výpadkov.
Ak dodržíte tieto zásady, výsledky na seba nenechajú dlho čakať
Moja svokra mi ukázala, že zlepšiť znášku nie je žiadna veda – stačí spojiť kvalitnú starostlivosť, vhodné podmienky a zdravý výber plemena. Odvtedy mám v kurníku doslova „vajíčkový boom“ a často nestíham zbierať plné hniezda.
Ak sa postaráte o to, aby sa vaše sliepky cítili dobre, odmenia vás každý deň. A nič sa nevyrovná pohľadu na košík plný čerstvých domácich vajec.