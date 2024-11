Moja rúra bola najšpinavšia široko-ďaleko. Potom som do nej vložila jednu vec a svokra si myslela, že mám novú

Špina a mastnota sa v kuchyni usadzujú na mnohých miestach, no rúra je na to zvlášť náchylná. Pri pečení sa totiž jedlo často prská a zašpiní všetky povrchy – od skla cez dno až po gril. Čo ak by existovalo jednoduché riešenie, ktoré vás bude stáť iba pár centov? Odpoveďou sú obyčajné tablety do umývačky riadu!