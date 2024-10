Moja manželka pravidelne sype jedlú sódu do rohov izieb. Bez tohto triku si nevie predstaviť každodenný život

Jedlá sóda patrí k surovinám, ktoré majú v domácnosti nesmierne široké využitie. Často sa používa pri výrobe domácich čistiacich prostriedkov alebo sa pridáva do prania. Niektorí ľudia ju však sypú do šálok alebo na tanieriky a umiestňujú do kútov izieb. Prečo to robia? Poďme sa na to pozrieť.