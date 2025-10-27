Moja babička naplnila celé hlávkové kapusty mletým mäsom: Fantastická pochúťka za pár minút!

Plnené kapustové listy s mletým mäsom pozná asi každý – chutia výborne, no ich príprava vie byť poriadne zdĺhavá a nie vždy sa podaria podľa predstáv.
Ak sa vám nechce tráviť celé popoludnie v kuchyni, mám pre vás jednoduchší a pritom rovnako chutný trik. Chuť zostane rovnaká, možno ešte lepšia, a navyše si ušetríte množstvo práce!
Kapusta – jesenný poklad plný zdravia
Neskoré odrody kapusty sa zbierajú práve v tomto období. Kapusta patrí medzi hlúbovú zeleninu, konkrétne medzi druhy brukví.
Pestuje sa pre svoje listy, ktoré tvoria pevné hlávky. Táto dvojročná zelenina je cenená nielen pre svoju chuť, ale aj pre blahodarné účinky na zdravie.
Slovenská kuchyňa si bez nej ani nevie predstaviť mnohé klasiky – dokážete si napríklad predstaviť pečené mäso s knedľou bez kapusty?
Čerstvá aj kyslá kapusta prospieva tráveniu a močovým cestám, podporuje činnosť žalúdka a čriev.
Ak vás trápia žalúdočné vredy, skúste kapustovú šťavu – má silné liečivé účinky. Kyslá kapusta navyše pomáha pri zápche a posilňuje imunitu.
Lahodná kapustová guľa plná šťavnatého mäsa
Celý postup si môžete pozrieť aj vo videu:
Táto vychytávka vás zachráni vždy, keď chcete niečo chutné a efektné. Garantujem, že keď ju postavíte na stôl, rodina či hostia ostanú v nemom úžase – a prvé sústo určite nebude posledné.
Príprava mäsovej plnky
Do väčšej misy vložte približne 1 kg mletého mäsa – ideálne zmes hovädzieho a bravčového, aby bola plnka šťavnatá.
Pridajte 2 celé vajcia, najemno nakrájanú červenú cibuľu strednej veľkosti, 2 g muškátového orieška, 2 g čierneho korenia a 5 g soli. Všetko dôkladne premiešajte rukami.
Potom pridajte 2 menšie zemiaky nakrájané na kocky a opäť premiešajte. Vznikne voňavá, hutná zmes, ktorá bude tvoriť náplň do kapusty.
Ako naplniť kapustu
Hlávku kapusty očistite a otočte ju stopkou nahor. Odkrojte vrchnú časť ako „čiapku“ a do stredu vykrojte otvor, ktorý lyžicou alebo nožom vydlabte.
Nemusí byť veľký – stačí tak, aby sa doň vošla mäsová zmes. Otvor naplňte pripraveným mäsom, povrch zarovnajte a hlávku položte rezy dolu do zapekacej misy.
Pečte v rúre vyhriatej na 200 °C približne 15 minút.
Omáčka, ktorá celé jedlo pozdvihne
Kým sa kapusta pečie, pripravte si jednoduchú omáčku. Nakrájajte 1 mrkvu, ½ póru (len bielu časť), 1 červenú cibuľu a ½ menšieho zeleru.
Zeleninu krátko orestujte na oleji, potom pridajte 100 g paradajkového pretlaku, premiešajte a zalejte 350 ml červeného vína.
Nechajte chvíľu prevariť, aby sa chute spojili, a celú zmes nalejte aj s kúskami zeleniny na kapustu v zapekacej mise. Zakryte alobalom a pečte ďalej pri 180 °C približne 60 minút.
Servírovanie
Po upečení podávajte kapustu celú – nech si hostia vychutnajú ten moment, keď ju rozrežete a z vnútra sa uvoľní nádherná vôňa mäsa a vína.
Porcie prelejte omáčkou a vychutnajte si túto jednoduchú, no výnimočne chutnú jesennú dobrotu.
Tip: Ak pridáte do mäsovej zmesi trochu údenej papriky alebo cesnaku, získate ešte výraznejšiu chuť, ktorá dokonale ladí s vínovou omáčkou.