Mobilu mráz vyslovene škodí: týmto chybám sa v zime radšej vyhnite!

V chladnom období môže byť mobilný telefón naším jediným spojením s okolím – a niekedy aj kľúčovým nástrojom na privolanie pomoci.
Paradoxom však je, že nízke teploty mu vôbec neprospievajú. Čo by ste so smartfónom v mraze určite nemali robiť?
Takmer každý to už zažil. Vyrazíte v zime na dlhšiu prechádzku s telefónom nabitým na sto percent a ku koncu výletu ste radi, ak vám ešte ukáže odchod autobusu domov.
Batérie v mobiloch totiž chlad neznášajú dobre. Aj keď niektoré modely zvládajú nízke teploty o niečo lepšie, dlhodobý pobyt v mraze nevyhovuje žiadnemu z nich.
Ak nechcete svoj telefón v zime zbytočne ničiť, oplatí sa dodržiavať niekoľko zásad.
Majte ho v teple
Každý pobyt v chlade negatívne vplýva na celý systém telefónu a spôsobuje, že sa batéria vybíja oveľa rýchlejšie.
Mobil by preto nemal byť uložený v batohu, ale ideálne vo vnútornom vrecku bundy, kde ho zohrieva telesné teplo.
To isté platí aj pre telefón ponechaný v studenom aute alebo na stole na síce krytej, no nevykurovanej terase reštaurácie.
Ochranný obal mobil pred mrazom neochráni – jedinou účinnou ochranou je teplo vášho tela.
Obmedzte dlhé hovory a používanie
Pár fotiek zasneženej krajiny, krátka správa domov, pracovná komunikácia s kolegom a potom dlhší rozhovor s rodinou o plánoch na víkend.
Skôr než sa nazdáte, stav batérie klesne zo sedemdesiatich percent na päť. V mraze sa batéria pri telefonovaní, písaní správ, fotení či pripájaní na internet vybíja niekoľkonásobne rýchlejšie.
V meste alebo cestou do práce to nemusí byť veľký problém. Ak je však mobil vaším jediným spojením s civilizáciou – napríklad na horách – je to riziko.
Oplatí sa preto používať ho len vtedy, keď je to naozaj nutné. Vnímajte okolie, fotografujte len výnimočné momenty a viac si užívajte samotný zážitok.
Odborníci upozorňujú, že veci uložené v mobile si mozog často neukladá tak intenzívne – berie ho totiž ako externú pamäť. O to viac sa oplatí nechať telefón vo vrecku a vnímať realitu okolo seba.
Doprajte mu čas na aklimatizáciu
Výrazné teplotné rozdiely mobilom tiež neprospievajú. Ak ho zabudnete v zaparkovanom aute alebo ho celý deň nosíte v batohu v mraze, neprenášajte ho hneď do teplej miestnosti.
Ideálne je nechať ho aspoň 30 minút, pokojne aj hodinu, postupne sa zohriať – napríklad v chladnejšej chodbe, v kúpeľni alebo na inom mieste, kde nie je veľké teplo.
Rovnako dôležité je počkať aj s nabíjaním. Keď sa batéria vybije počas zimnej prechádzky, môže byť lákavé zapojiť mobil do nabíjačky hneď po príchode domov alebo ešte v aute.
Tým však batérii len zbytočne škodíte a skracujete jej životnosť.
Najprv si uvarte čaj, zahrejte skrehnuté prsty, prezlečte sa zo studeného oblečenia – a až potom dajte telefón nabíjať a skontrolujte, či vám niekto nevolal.