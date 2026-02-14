Mnohí si v noci zle nastavujú kúrenie. A bez toho, aby si to uvedomovali, prichádzajú o teplo, komfort aj peniaze

Mnoho ľudí má zaužívaný večerný rituál, ktorý sa končí pri termostate. Niektorí nechajú kúrenie bežať bez zmeny, iní ho vypínajú úplne v presvedčení, že tak ušetria. Odborné odporúčania však ukazujú, že optimálny spôsob fungovania kúrenia počas noci je niekde uprostred. Správne nastavenie teploty má totiž vplyv nielen na spotrebu energie, ale aj na kvalitu spánku.
Praktická starostlivosť o radiátory
Na internete je množstvo videí, ktoré sa venujú starostlivosti o vykurovacie telesá. Jedným z nich je aj materiál od tvorcu TC MACH na YouTube. Video sa zameriava na praktické rady, ako udržiavať radiátory v dobrom stave, čo je dôležité pre ich účinnosť.
Vypnúť kúrenie úplne? Vo väčšine domácností to nesie viac nevýhod než úžitku
Úplné vypnutie kúrenia na noc sa často považuje za jednoduchý spôsob, ako znížiť účty. V skutočnosti sa však tento postup neodporúča vo väčšine bežných bytov a domov.
Dôvody sú jasné a fyzikálne vysvetliteľné:
- Miestnosti aj stavebné konštrukcie rýchlo vychladnú, čo znižuje tepelný komfort.
- Ráno musí kúrenie vyvinúť výrazne vyšší výkon, aby byt dostalo späť na požadovanú teplotu.
- Tento „štart od nuly“ môže v praxi znamenať vyššiu spotrebu energie, než keby sa teplota udržiavala na stabilnejšej úrovni.
- Pri dlhodobom chladnutí stien rastie riziko kondenzácie vlhkosti, čo môže podporovať vznik plesní.
Tieto tvrdenia zodpovedajú bežným technickým poznatkom z oblasti energetiky a vykurovania.
Najlepšie riešenie: teplotu len znížiť, nie vypnúť
Odborné organizácie odporúčajú na noc kúrenie stlmiť, nie zastaviť.
Konkrétna výška nočnej teploty môže závisieť od typu stavby, izolácie aj kúrenia, no všeobecne platí:
- zníženie o 2–4 °C oproti dennej teplote je účinné a zároveň bezpečné
- teplota v byte zostane stabilnejšia,
- ráno sa energia nespotrebuje na prudké dohrievanie studeného interiéru
Toto odporúčanie je dlhodobo súčasťou energetických štandardov pre domácnosti v rámci Európy.
Ideálna teplota na spánok: 18 až 19 °C
Výskum spánkovej medicíny dlhodobo potvrdzuje, že ľudské telo sa večer prirodzene ochladzuje. Preto väčšina odborníkov uvádza ako optimálne rozmedzie pre pokojný spánok 18–19 °C.
Výhody chladnejšej spálne:
- podporuje prirodzený spánkový cyklus
- znižuje riziko prehriatia tela
- pomáha zlepšiť kvalitu spánku
Vyššie teploty – napríklad okolo 22 °C – môžu spôsobovať nepokojné prehadzovanie, narušené zaspávanie a suchý vzduch.
Moderné termostaty dokážu veľa ušetriť
V domácnostiach, kde sa teplota často mení, je ideálne využiť programovateľné termostaty alebo inteligentné hlavice na radiátoroch. Tie umožňujú:
- automatické zníženie teploty približne hodinu pred spaním
- plynulé ranné zvýšenie teploty asi 30 minút pred budíkom
- udržiavanie stabilnej teploty bez manuálneho nastavovania
Takáto regulácia je podľa energetických poradcov najúčinnejšia forma úspor bez toho, aby utrpel komfort.
Vlhkosť vzduchu ovplyvňuje pocit tepla
Faktom je, že suchý vzduch môže spôsobovať pocit chladu, aj keď má miestnosť dostatočnú teplotu. Preto pri kúrení zohráva dôležitú úlohu aj primeraná vlhkosť vzduchu.
Odborníci odporúčajú udržiavať vlhkosť približne 40–60 %. Pomôcť môžu:
- odparovače na radiátoroch
- pravidelné vetranie
- črepníkové rastliny
Správna vlhkosť môže subjektívne zlepšiť tepelný komfort a znížiť potrebu zvyšovať teplotu.
Nočné kúrenie je kombinácia techniky a pochopenia vlastného tela
Správne nastavenie kúrenia počas noci nie je len technická úloha. Ide o prepojenie potreby úspory, komfortu a rešpektovania prirodzených procesov v ľudskom organizme.
Faktom zostáva:
- úplné vypnutie kúrenia nie je vo väčšine domácností najúspornejšie
- mierne zníženie teploty je výhodné energeticky aj zdravotne
- optimálna teplota na spánok je okolo 18 °C
- stabilita teploty a primeraná vlhkosť výrazne ovplyvňujú pohodu