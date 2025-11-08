Mnohí robia chyby pri zazimovaní oleandra – preto im na jar nekvitne. Ako to spraviť správne?

Oleander je krásny vždyzelený ker s pôvabnými kvetmi, ktorý dokáže ozdobiť každú terasu či balkón.
Aby vám však prinášal radosť aj v ďalšej sezóne, je dôležité vedieť, ako ho správne pripraviť na zimu.
Oleander – južanská kráska citlivá na chlad
Oleandre patria medzi obľúbené rastliny, ktoré sa u nás pestujú prevažne v prenosných nádobách.
Po skončení leta ich treba premiestniť na vhodné miesto, pretože zimné mrazy by rastlinu mohli úplne zničiť.
Ak jej počas zimy nevytvoríte správne podmienky, nasledujúcu sezónu nemusí zakvitnúť vôbec.
Oleander obyčajný (Nerium oleander) je dekoratívny ker alebo menší strom, ktorý v prirodzených podmienkach dorastá až do výšky šiestich metrov.
Typické sú preň dlhé úzke listy sýtozelenej farby a nápadné kvety – najčastejšie ružové, biele alebo žlté.
Oleander pochádza zo Stredomoria, severnej Afriky, Arabského polostrova, ale aj z oblastí južnej Ázie a Ďalekého východu až po juh Číny.
Keďže ide o teplomilnú rastlinu, potrebuje počas vegetačného obdobia dostatok tepla. Mrazíky by mu vážne uškodili – najmä mladým výhonkom, ktoré by po premrznutí odumreli.
Kedy a kde oleander zazimovať
S presťahovaním oleandra nečakajte na prvé mrazy – do zimoviska ho preneste ešte skôr, ako teplota klesne pod 2 °C.
Ideálna teplota na prezimovanie sa pohybuje medzi 2 až 12 °C. Ak by bolo chladnejšie, rastlina môže utrpieť poškodenie, pri teplejšom prostredí zase často nekvitne.
Nezabudnite na vzduch a vetranie
Miesto, kde bude oleander zimovať, by malo byť dobre vetrateľné, aby sa zabránilo tvorbe plesní. Dôležité je však vetrať opatrne – bez prievanu, ktorý by rastline mohol uškodiť.
Svetlo je počas zimy kľúčové
Oleander neznáša tmavé priestory. Ak by mal málo svetla, začal by zhadzovať listy.
Ak nemáte svetlú miestnosť, môžete mu pomôcť odrazovým zrkadlom alebo špeciálnou žiarovkou s denným spektrom, ktorá podporí fotosyntézu aj počas zimy.
Ako často zalievať
V zime sa oleander nachádza vo fáze vegetatívneho pokoja, preto potrebuje oveľa menej vody.
Zalievajte len mierne – substrát by mal byť vlhký, ale nie premočený, aby nedošlo k hnilobe koreňov. Občasné rosenie mu prospeje, no nikdy nenechajte pôdu úplne vyschnúť.
Najvhodnejšia je mäkká, odstáta voda, prípadne dažďovka.
Tip na záver: Ak oleander počas zimy dostane dostatok svetla, vzduchu a primeranej zálievky, na jar sa vám odvďačí bohatým a dlhým kvitnutím.