Mnohí pestovatelia prídu o kanadské čučoriedky. Ako ich správne ochrániť počas zimy?

Kanadské čučoriedky sa u nás tešia čoraz väčšiemu záujmu. Objavujú sa v záhradách, ale aj v nádobách na balkónoch či terasách.
S príchodom chladných mesiacov však prichádza povinnosť postarať sa o ne tak, aby boli pripravené zvládnuť mrazy. Ako zabezpečiť, aby prežili zimu bez ujmy?
Tieto veľkoplodé čučoriedky sú zásobárňou vitamínov a antioxidantov, ktoré podporujú imunitu a pomáhajú chrániť organizmus pred chorobami.
S chuťou nezaostávajú za lesnými čučoriedkami, no výhodou je, že sa dajú pohodlne pestovať doma a ich plody bývajú podstatne väčšie.
Keďže sú čiastočne cudzoopelivé, oplatí sa vysadiť ich viac, aby si navzájom pomáhali pri opelení.
Čučoriedky znášajú mráz, no úplne bez pomoci sa nezaobídu
Bežne dostupné odrody u nás zvládajú teploty až okolo mínus 28 stupňov Celzia, takže si právom vyslúžili prívlastok kanadské.
Napriek tomu potrebujú hlavne ochranu koreňovej časti.
To platí dvojnásobne pri pestovaní v kvetináčoch, kde korene nemajú takú prirodzenú izoláciu ako v pôde.
Mulč je základom ochrany
Pri pestovaní na záhone je ideálne použiť ako mulč piliny alebo hobliny z ihličnatých stromov, kompostovanú kôru či pokosenú trávu. Treba sa iba vyhnúť drevu z cédra a sekvoje.
Vrstva mulču by mala mať aspoň 10 centimetrov, pretože korene čučoriedok sú plytko pod povrchom a z mulča čerpajú nielen ochranu, ale aj živiny.
Pred mulčovaním je vhodné pôdu jemne prekypriť. Zlepší sa hospodárenie s vodou a potlačí rast buriny.
Ako zazimovať čučoriedky v nádobách
Kvetináče nemusíte na zimu prenášať do interiéru. Ak napadne dosť snehu, poslúži ako prirodzená perina proti mrazu. Výnimkou sú mladé rastliny v prvom až druhom roku života.
Tie môžu poškodiť aj krátkodobé mrazy okolo mínus 16 stupňov Celzia. Pre istotu ich premiestnite do skleníka alebo chráneného priestoru a môžete ich prikryť hrubšou netkanou textíliou.
Nezabúdajte na zálievku
Čučoriedky sú omnoho citlivejšie na sucho ako na nízke teploty. Pokiaľ pôda ešte nezamrzla, doprajte im vodu aj na jeseň.
A keď je zima mimoriadne suchá, občas ich polejte aj počas nej. Najvhodnejšia je dažďová voda alebo voda zo studne.
Klasická z vodovodu obsahuje chlór, ktorý týmto kyslomilným rastlinám neprospieva.