Mnohí ľudia ani netušia, že mikrovlnku možno vyčistiť bleskurýchlym trikom. Úplne bez námahy

Ľudia sa často ani len nezamyslia nad tým, akým jednoduchým spôsobom sa dá vyčistiť mikrovlnná rúra. Stačí poznať správny trik a všetky nečistoty, mastnotu či zvyšky jedla dokážete odstrániť úplne bez námahy. Väčšina z nás pri bežnom chode domácnosti ohreje v mikrovlnke aspoň jedno jedlo denne. Výrobcovia mikrovlniek aj odborníci odporúčajú používať špeciálny kryt na riad, ktorý bráni prenikaniu mastnoty či iných zvyškov priamo na vnútorné steny spotrebiča. No napríklad pri zohriatí zemiakovej kaše, do ktorej pridávate maslo, stačí len trochu dlhší čas ohrevu a maslo sa môže rozprsknúť po celom vnútri rúry. Ak podceníte pravidelnú údržbu, takto zachytené tuky a mikroorganizmy sa môžu neskôr prenášať späť do vášho jedla.

Preto je priam nevyhnutné mikrovlnku pravidelne čistiť a zbavovať ju baktérií i zaschnutých nečistôt. Ideálne je utrieť ju hneď po každom použití, no v realite to často zanedbáme a po čase v nej ostanú viditeľné stopy jedla na stenách či dvierkach. V takom prípade je vhodné pustiť sa do dôkladnej údržby. Určite je možné siahnuť po bežne dostupných chemických prostriedkoch, ale pokiaľ chcete ekologickejšiu a lacnejšiu alternatívu, využite suroviny, ktoré máte bežne v kuchyni.

Citrusy ako pomocník

V malom sklenenom pohári alebo v miske si pripravte vodu (zhruba jeden pohár) a pridajte šťavu vytlačenú z niekoľkých plátkov citróna, limetky alebo aj pomaranča. Ak žiadny citrus doma nemáte, nezúfajte – namiesto nich je úplne rovnocenná voľba biely ocot alebo jablčný ocot.

Takto naplnenú nádobku vložte dovnútra mikrovlnky a zapnite ohrev na vysoký výkon na pár minút. Sledujte, kým sa dvierka spotrebiča nezačnú rosiť parou z vody a citrusov (prípadne octu). Po ukončení ohrevu nechajte nádobu ešte aspoň päť minút v uzavretej mikrovlnke. Vďaka pare sa mastnota a zaschnuté zvyšky jedla uvoľnia zo stien, a vy ich potom ľahko zotriete. Až potom opatrne misku vyberte a celú vnútornú plochu rúry pretrite hubkou či handričkou. Nezabudnite vyčistiť aj plochu a priestor pod otočným tanierom, kde sa často ukrývajú drobné kúsky jedla.

Jedlá sóda a jej univerzálne využitie

Jedlá sóda je skvelým pomocníkom nielen pri pečení koláčov, ale aj pri rôznych domácich čistiacich procedúrach. Vďaka svojej schopnosti pohlcovať pachy sa postará nielen o čistotu, ale aj o sviežu vôňu vo vašej mikrovlnke. Je lacná, ľahko dostupná a zároveň šetrná k životnému prostrediu.

Postup je jednoduchý: do menšej misky nalejte približne jeden pohár vody a pridajte zhruba jednu polievkovú lyžicu jedlej sódy. Všetko dobre premiešajte, vložte do mikrovlnky a pustite ohrev na najvyššom výkone na päť minút. Následne misku vyberte a handričkou či hubkou zotrite vnútro spotrebiča. Ak by aj napriek tomu nejaké odolné usadeniny zostali, pokojne celý proces zopakujte.

Okrem priameho čistenia môžete sódu využiť aj ako pohlcovač zápachu. Po skončení ohrevu silno aromatického jedla vložte do vypnutej mikrovlnky misku s jedlou sódou a nechajte ju pôsobiť – sóda prirodzene absorbuje nepríjemné pachy. Rovnako môžete sódu nasypať na vlhkú hubku a jemne ňou vyutierať steny a dvierka rúry, vďaka čomu dosiahnete ešte lepší efekt.

Vďaka týmto jednoduchým radám a domácim trikom môže byť vaša mikrovlnná rúra žiarivo čistá a zbavená všetkých pachov bez toho, aby ste museli kupovať drahé chemické prostriedky alebo pri čistení stráviť dlhé hodiny. Stačí využiť suroviny, ktoré zvyčajne máte v kuchyni, a pár minút vášho času. Uvidíte, že mikrovlnka sa vám odvďačí nielen lepším vzhľadom, ale aj zdravším a hygienickejším chodom pri každodenných ohrievaniach jedla.