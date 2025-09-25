Miniatúrne psy. 9 najobľúbenejších plemien, ktoré si získali srdcia ľudí po celom svete

Premýšľate nad tým, že by ste si zaobstarali štvornohého spoločníka, ale priestor vo vašom byte či dome je obmedzený? V tom prípade sú práve malé psie plemená tou najlepšou voľbou. Miniatúrne psy nie sú len roztomilé chlpaté klbká, ktoré sa pohodlne zmestia do náručia. Sú to plnohodnotní parťáci so silnou osobnosťou, temperamentom a jedinečným šarmom.
Každé plemeno má iný charakter – niektoré sú pokojné a vyhovujú skôr menej aktívnym ľuďom, iné zas prekvapia energiou, hravosťou a nekonečnou chuťou objavovať svet.
Ak vás zaujímajú ďalšie plemená, ktoré zostávajú drobné po celý život, pozrite si toto video s tipmi na YouTube:
10 psích plemien, ktoré takmer nerastú
Malí psíci majú jedno veľké čaro – často pôsobia ako odvážni strážcovia, aj keď vážia sotva pár kilogramov. Vďaka svojej prispôsobivosti sú vhodní do menších bytov, no bez problémov zvládnu aj cestovanie. Či už hľadáte oddaného spoločníka na každý deň, alebo psíka, ktorý sa zmestí aj do cestovnej tašky, určite vás zaujme niektoré z plemien, ktoré si ľudia na celom svete zamilovali najviac.
Veterinárka upozorňuje, že malé psy nie sú vždy jednoduchšie na výchovu, ako si mnohí myslia:
„Majitelia ich často berú na ruky, prenášajú z nepríjemných situácií alebo im dovolia bez obmedzenia štekať. To potom ovplyvňuje ich správanie aj vnímanie okolia – a nemusí to byť vždy na prospech.“
1. Čivava – drobný odvážlivec s obrovským srdcom
Čivavy patria medzi najmenších psov na svete, no odvaha im rozhodne nechýba. Sú nesmierne verné, k svojmu majiteľovi sa dokážu pripútať tak silno, že ho doslova sprevádzajú na každom kroku. Výchova by mala byť dôsledná – inak sa z týchto malých šibalov môžu stať nekompromisní „vládcovia domácnosti“.
2. Yorkšírský teriér – elegán v hodvábnom kožúšku
Yorkšíri sú známi pre svoju krásnu, jemnú srsť a pôvabný vzhľad. Nenechajte sa však zmiasť – pod „módnym doplnkom“ sa skrýva temperamentný teriér. Sú veselí, inteligentní a vždy pripravení na dobrodružstvo.
3. Mopslík – veselý spoločník do nepohody
Mopslíci sú malé guličky radosti. Ich zvedavý pohľad a roztomilá tvár zmäknú aj tvrdšie srdcia. Majú radi spoločnosť, sú prítulní a radi zabávajú svojich ľudí. Kvôli krátkemu ňufáku však potrebujú starostlivosť o dýchanie a vyvážený režim.
4. Bišónik – biely obláčik plný radosti
Bišón pôsobí ako načechraná vata, no jeho povaha je všetko, len nie krehká. Je hravý, priateľský a veľmi vhodný aj do rodín s deťmi. Výhodou je, že netrpí silným pachom, čo ocenia najmä majitelia v menších bytoch. Srsť si však vyžaduje pravidelnú údržbu.
5. Papillon – „motýlik“ s bystrým pohľadom
Papillon dostal meno podľa svojich typických uší pripomínajúcich krídla motýľa. Ide o inteligentného, učenlivého a nesmierne aktívneho psíka. Má rád tréning, rád sa predvádza a vyniká eleganciou aj hravosťou.
6. Malý bradáč – drobný strážca s veľkým charakterom
Hoci ide o najmenšieho z rodiny bradáčov, svojou povahou nezaostáva za väčšími súrodencami. Je sebavedomý, bdelý a má prirodzené strážne sklony. Zároveň si zachováva veselú, priateľskú povahu a zvládne aj náročnejšie túry.
7. Pomeranian – plyšový medvedík
Trpasličí špic, známy ako pomeranian, pôsobí na prvý pohľad ako plyšová hračka. Je temperamentný, hravý a očarí svojou hustou, bohatou srsťou. Má rád pozornosť, a keď ju dostáva, odvďačí sa vernosťou a energiou.
8. Pekinský palácový psík– aristokrat s cisárskou minulosťou
Tento psík má za sebou bohatú históriu – kedysi bol miláčikom čínskeho cisárskeho dvora. Dodnes pôsobí hrdým a dôstojným dojmom. Je pokojný, nezávislý, no k svojej rodine sa správa oddane. Potrebuje rešpekt a trpezlivú starostlivosť.
9. Toy pudel – malý génius medzi psami
Pudle sú známe ako jedny z najinteligentnejších psov vôbec. Toy pudel ponúka všetky ich prednosti v miniatúrnom balení. Je učenlivý, priateľský a vhodný aj pre alergikov, pretože takmer neplzne. Potrebuje však dostatok pozornosti a duševnej stimulácie, inak sa začne nudiť.
Nech už vás zaujme odvážna čivava, rozkošný mops alebo elegantný yorkšír, všetky miniatúrne psy majú jednu spoločnú vlastnosť – obrovskú túžbu byť pri svojom človeku. Ak im dáte lásku, dôslednú výchovu a starostlivosť, odmenia sa vám vernosťou a budú nenahraditeľnou súčasťou vašej rodiny.