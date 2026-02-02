Mimoriadny objav v Poľsku. Počas orby narazili roľníci na poklad zo 17. storočia

Na poli v severnom Poľsku, v obci Bukowiec Wielki, došlo k mimoriadnemu a potvrdenému archeologickému objavu. Počas bežnej orby si farmári všimli strieborné predmety v pôde, ktoré sa ukázali byť súčasťou historického pokladu pochádzajúceho zo 17. storočia.

Video z nálezu

K dispozícii je aj video, ktoré zachytáva poklad a jeho rozptýlené komponenty tak, ako boli nájdené:

Ako bol poklad nájdený?

Počas poľnohospodárskych prác sa na povrchu pôdy objavili strieborné mince a úlomky keramickej nádoby. Farmári nález ohlásili úradom, čo umožnilo okamžitý zásah odborníkov. Archeológovia potvrdili, že predmety pochádzajú z jedného miesta a že mince boli pôvodne uložené v keramickej nádobe, z ktorej sa zachovali iba zlomky.

Previerka archeológov

Ich záchranný výskum potvrdil, že poklad bol uložený v ornici už dlhé desaťročia či storočia a že časť z neho sa rozptýlila v okolitej pôde v dôsledku poľnohospodárskej činnosti.

Presné, potvrdené zloženie pokladu

Nález obsahuje:

  • 162 strieborných mincí datovaných do rokov 1660 – 1679
  • mince pochádzajú z obdobia vlády poľských kráľov Jána II. Kazimíra a Michała Korybuta Wiśniowieckého
  • zastúpené sú:
    • dve mince typu toliar (2/3 toliara)
    • približne 20 tymfov (nízkoryzostné strieborné mince zo 17. storočia)
    • 27 ortov
    • 113 szóstakov (šesťgrajciarov)

Tieto údaje sú identické s oficiálnymi výsledkami archeologického výskumu.

Ďalšie potvrdené nálezy z okolia

Archeológovia našli aj viacero ďalších predmetov z rovnakého obdobia:

  • úlomky keramiky
  • medené prstene
  • kovové ozdoby a knoflíky
  • olovené strely do palných zbraní
  • malé súčasti odevov
  • náboženský medailón s vyobrazením Matky Božej

Tieto nálezy zodpovedajú predmetom bežného používania v 17. storočí a pomáhajú presnejšie pochopiť život ľudí v tejto oblasti.

Historický kontext – overené fakty

Región, kde bol poklad objavený, patril v minulosti k oblastiam s častými vojenskými konfliktmi a hospodárskymi otrasmi. Ľudia si preto často ukrývali cennosti s nádejou, že sa po ne vrátia. Nie je však možné s istotou určiť okolnosti, prečo bol tento konkrétny poklad uložený do zeme ani komu patril — to archeológovia výslovne neuvádzajú.

Poklad smeruje do múzea

Všetky nálezy boli odovzdané do Muzeum Pogranicza w Działdowie, kde prebieha ich odborná konzervácia a katalogizácia. Podľa vyjadrenia múzea plánujú predmety neskôr vystaviť, aby boli prístupné verejnosti.

