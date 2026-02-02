Mimoriadny objav v Poľsku. Počas orby narazili roľníci na poklad zo 17. storočia

Na poli v severnom Poľsku, v obci Bukowiec Wielki, došlo k mimoriadnemu a potvrdenému archeologickému objavu. Počas bežnej orby si farmári všimli strieborné predmety v pôde, ktoré sa ukázali byť súčasťou historického pokladu pochádzajúceho zo 17. storočia.
Video z nálezu
K dispozícii je aj video, ktoré zachytáva poklad a jeho rozptýlené komponenty tak, ako boli nájdené:
Ako bol poklad nájdený?
Počas poľnohospodárskych prác sa na povrchu pôdy objavili strieborné mince a úlomky keramickej nádoby. Farmári nález ohlásili úradom, čo umožnilo okamžitý zásah odborníkov. Archeológovia potvrdili, že predmety pochádzajú z jedného miesta a že mince boli pôvodne uložené v keramickej nádobe, z ktorej sa zachovali iba zlomky.
Previerka archeológov
Ich záchranný výskum potvrdil, že poklad bol uložený v ornici už dlhé desaťročia či storočia a že časť z neho sa rozptýlila v okolitej pôde v dôsledku poľnohospodárskej činnosti.
Presné, potvrdené zloženie pokladu
Nález obsahuje:
- 162 strieborných mincí datovaných do rokov 1660 – 1679
- mince pochádzajú z obdobia vlády poľských kráľov Jána II. Kazimíra a Michała Korybuta Wiśniowieckého
- zastúpené sú:
- dve mince typu toliar (2/3 toliara)
- približne 20 tymfov (nízkoryzostné strieborné mince zo 17. storočia)
- 27 ortov
- 113 szóstakov (šesťgrajciarov)
Tieto údaje sú identické s oficiálnymi výsledkami archeologického výskumu.
Ďalšie potvrdené nálezy z okolia
Archeológovia našli aj viacero ďalších predmetov z rovnakého obdobia:
- úlomky keramiky
- medené prstene
- kovové ozdoby a knoflíky
- olovené strely do palných zbraní
- malé súčasti odevov
- náboženský medailón s vyobrazením Matky Božej
Tieto nálezy zodpovedajú predmetom bežného používania v 17. storočí a pomáhajú presnejšie pochopiť život ľudí v tejto oblasti.
Historický kontext – overené fakty
Región, kde bol poklad objavený, patril v minulosti k oblastiam s častými vojenskými konfliktmi a hospodárskymi otrasmi. Ľudia si preto často ukrývali cennosti s nádejou, že sa po ne vrátia. Nie je však možné s istotou určiť okolnosti, prečo bol tento konkrétny poklad uložený do zeme ani komu patril — to archeológovia výslovne neuvádzajú.
Poklad smeruje do múzea
Všetky nálezy boli odovzdané do Muzeum Pogranicza w Działdowie, kde prebieha ich odborná konzervácia a katalogizácia. Podľa vyjadrenia múzea plánujú predmety neskôr vystaviť, aby boli prístupné verejnosti.