Mimoriadne jedovatý pavúk z Južnej Ameriky vzbudzuje v Európe paniku. Zaznamenali ho už aj v Nemecku

V uplynulých rokoch sa v Nemecku, ale aj v iných častiach Európy, začali čoraz častejšie objavovať druhy pavúkov, ktoré tu doteraz neboli bežné. Kým ešte prednedávnom pútal veľkú pozornosť takzvaný pavúk Nosferatu, teraz Nemcom spôsobuje oveľa väčšie obavy iný, potenciálne nebezpečnejší druh. Je ním kútnik jedovatý (Loxosceles reclusa), ktorý dokáže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie a v krajnom prípade môže byť jeho uhryznutie dokonca smrteľné.

Nárast výskytu pavúka Nosferatu a jeho cesta do našich krajín

Už v minulom roku sa v Nemecku začalo masívne rozširovanie pavúka, ktorý nesie prezývku Nosferatu. Pôvodne je tento druh rozšírený v Taliansku, Chorvátsku či Francúzsku, no nemecká Asociácia na ochranu prírody zaznamenala do apríla minulého roka až 35-tisíc hlásení o jeho výskyte. Nosferatu sa napokon dostal aj k nám do Česka (odkiaľ pochádza pôvodná správa), pričom Česká arachnofobická spoločnosť od roku 2019 eviduje osem potvrdených hlásení tohto pavúka.

Nosferatu síce vzbudzuje rešpekt už len svojim menom (bol pomenovaný po známom filmovom upírovi), no jeho uhryznutie nie je považované za smrteľné. Hoci môže byť veľmi bolestivé, zvyčajne sa končí len nepríjemnou, ale zvládnuteľnou reakciou.

Nová pavúčia hrozba: Kútnik jedovatý

Kým pri Nosferatu pavúkovi mnohí odborníci upozorňujú hlavne na bolesť a podráždenie, ktoré jeho uhryznutie môže spôsobiť, v posledných týždňoch sa v Nemecku objavilo niečo oveľa nebezpečnejšie. V jednom osobnom automobile jednej nemeckej rodiny identifikovali druh pavúka, ktorý je známy ako kútnik jedovatý (v češtine často nazývaný koutník jedovatý).

Ako už názov naznačuje, nejde o žiadneho neškodného návštevníka. Tento pavúk môže spôsobiť vážne zranenia a v extrémnych prípadoch aj smrť. Zatiaľ čo Nosferatu bol v Nemecku vlani ešte pomerne veľkou senzáciou, kútnik jedovatý je aktuálne vnímaný ako oveľa vážnejšia hrozba.

Čo spôsobuje uhryznutie kútnika jedovatého

Tento druh pavúka, latinsky Loxosceles reclusa, je známy tým, že jeho jed vyvoláva nekrózu (odumieranie tkaniva) v mieste uhryznutia. Spočiatku možno ani nespozorujete, že vás pavúk pohrýzol, keďže rana najprv nebolí. Prvé príznaky môžu byť nenápadné, často pripomínajú len malé podráždenie kože. Až po niekoľkých hodinách začína bolesť zosilňovať a pridružujú sa sprievodné príznaky, ako je začervenanie, napuchnutie a postupná nekróza tkaniva.

Potenciálne fatálne následky

Okrem lokálneho poškodenia kože a nutnosti chirurgického zákroku pri ťažších prípadoch (ak dôjde k hlbokej nekróze) sa u niektorých ľudí môže vyvinúť aj systémová reakcia, ktorá môže ohroziť život. V krajne závažných prípadoch sa uvádza, že do 12 až 36 hodín môže dôjsť k vážnemu poškodeniu obličiek a dokonca až k úmrtiu. Našťastie, smrteľné uhryznutia kútnikom jedovatým sú zriedkavé, no fakt, že k nim môže prísť, vyvoláva prirodzený rešpekt.

Ako rozpoznať kútnika jedovatého

Kútnik jedovatý patrí medzi menšie pavúky. Jeho telo môže merať približne 6 až 20 milimetrov, pričom samičky zvyčajne bývajú o niečo väčšie ako samčekovia. Typické sfarbenie tohto pavúka je hnedé až nažltlé, na zadočku sa často nachádza tmavší pruh alebo výraznejšia kresba v tvare husľového nástroja, čo je pre tento druh pomerne charakteristické.

Pôvod a šírenie

Pôvodne sa kútnik jedovatý nachádzal v stredozápadných a južných oblastiach Spojených štátov amerických. Nie je úplne jasné, akým spôsobom a kedy presne sa dostal do Európy. Odborníci sa domnievajú, že k invázii mohol prispieť globálny obchod a transport tovaru – pavúky sa často nevedomky dostanú do prepravných kontajnerov, batožiny či dopravných prostriedkov a potom sa s ľudskou pomocou rozšíria do nových oblastí.

Prečo sa netreba hneď desiť

Hoci kútnik jedovatý oprávnene vzbudzuje obavy, treba si uvedomiť, že v bežných podmienkach nie je príliš agresívny. Práve naopak, tento pavúk je spravidla plachý a svoju prítomnosť sa snaží skôr skrývať. Uhryzne zvyčajne len vtedy, keď sa cíti ohrozený, alebo keď ho náhodou pritlačíme či inak vyrušíme.

Opatrenia a prevencia

Dôkladná kontrola: Ak sa nachádzate v regióne, kde bol tento pavúk už zistený, alebo ak ste si nedávno priniesli balíky či tovar z iných krajín, je vhodné dôkladne skontrolovať škáry, kútiky a tmavé miesta, či sa tam pavúk neskrýva.

Ak sa nachádzate v regióne, kde bol tento pavúk už zistený, alebo ak ste si nedávno priniesli balíky či tovar z iných krajín, je vhodné dôkladne skontrolovať škáry, kútiky a tmavé miesta, či sa tam pavúk neskrýva. Správne uskladnenie vecí: Zabezpečte, aby kartónové škatule, oblečenie či obuv neboli ľahko dostupné pre pavúky. V prípade, že máte podozrenie na ich výskyt, používajte uzatvárateľné obaly a vaky.

Zabezpečte, aby kartónové škatule, oblečenie či obuv neboli ľahko dostupné pre pavúky. V prípade, že máte podozrenie na ich výskyt, používajte uzatvárateľné obaly a vaky. Vyhýbanie sa tmavým zákutiam: Kútnici obľubujú teplejšie, tmavé a menej rušené miesta. Preto môže pomôcť, ak domáce pivnice, kôlne či skladovacie priestory budete pravidelne vetrať a kontrolovať.

Pavúky a ľudia: Večný zápas s predsudkami

Strach z pavúkov (arachnofóbia) je jednou z najrozšírenejších fóbií na svete. Pre väčšinu ľudí je predstava pavúka v obývačke či v aute dosť nepríjemná, aj keby išlo len o neškodný druh. Niet preto divu, že správy o výskyte jedovatého pavúka, ktorý môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, okamžite vyvolajú vlnu paniky.

Treba však zdôrazniť, že väčšina pavúkov, a to vrátane kútnika jedovatého, človeka aktívne nevyhľadáva. Vo všeobecnosti platí, že radšej uniknú, než aby sa púšťali do priamej konfrontácie.

Kde hľadať odbornú pomoc?

Ak máte podozrenie na uhryznutie kútnikom jedovatým či iným jedovatým pavúkom, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Prvé príznaky nemusia vyzerať hrozivo, no práve preto je dôležité ranu sledovať. Pokiaľ sa v priebehu niekoľkých hodín objavia známky nekrózy (sčernenie alebo rozpadnutie tkaniva), silná bolesť, horúčka alebo nevoľnosť, neváhajte a kontaktujte pohotovosť.

V situáciách, keď je pavúk usmrtený alebo odchytený, býva pre lekára veľmi užitočné, ak môžete doniesť jeho telesné pozostatky na identifikáciu. Odborník tak dokáže lepšie odhadnúť riziko a správne nastaviť liečbu.

Zhrnutie a odporúčanie

Nosferatu : V Nemecku spôsoboval rozruch v posledných rokoch, je však menej nebezpečný a jeho uhryznutie nie je smrteľné.

: V Nemecku spôsoboval rozruch v posledných rokoch, je však menej nebezpečný a jeho uhryznutie nie je smrteľné. Kútnik jedovatý (Loxosceles reclusa): Nová hrozba v Nemecku, uhryznutie môže vyvolať nekrózu a v zriedkavých prípadoch viesť až k úmrtiu.

(Loxosceles reclusa): Nová hrozba v Nemecku, uhryznutie môže vyvolať nekrózu a v zriedkavých prípadoch viesť až k úmrtiu. Preventívne opatrenia : Kontrola priestorov, uzatváranie batožiny a obalov, sledovanie tmavých, teplých miest, kde by sa pavúky mohli ukrývať.

: Kontrola priestorov, uzatváranie batožiny a obalov, sledovanie tmavých, teplých miest, kde by sa pavúky mohli ukrývať. Lekárska pomoc: Pri akomkoľvek podozrení na uhryznutie jedovatým pavúkom je nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr.

Možno sa to nezdá, no v posledných desaťročiach sa aj vďaka globalizácii čoraz častejšie objavujú u nás druhy živočíchov, ktoré sme tu predtým nevideli. Kútnik jedovatý je toho typickým príkladom. Napriek jeho nebezpečnému jedu a možnej nekróze je dôležité zachovať chladnú hlavu, nezanedbávať prevenciu a pri akýchkoľvek pochybeniach siahnuť po odbornej pomoci.

Príbehy o jedovatých pavúkoch, ktorí prenikajú do Európy, môžu pôsobiť hrôzostrašne, ale zväčša stojí za nimi kombinácia zmeny klímy, náhodných transportov a nepozornosti pri dovoze tovarov či suvenírov z cudziny. Preto sa oplatí byť obozretný, no zároveň si uchovať zdravý rozum a nešíriť paniku.

Ak sa chcete vyhnúť nechceným „osemnohým návštevníkom“, skúste sa držať základných odporúčaní odborníkov. A ak vás predsa len postretne to nešťastie, že natrafíte na kútnika jedovatého alebo iný jedovatý druh pavúka, pamätajte na to, že rýchly zásah a konzultácia s lekárom môžu zabrániť najhoršiemu.