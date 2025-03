Mikrovlnným rúram už odzváňa. Nahradiť ich majú tieto kuchynské stroje

Mikrovlnné rúry sa po desaťročia tešili nevídanej popularite, pretože dokážu rýchlo a jednoducho zohriať alebo rozmraziť jedlo. V minulosti sa síce potýkali s nepríjemnými nedostatkami, ako napríklad nerovnomerným ohrevom, no moderné modely s otočným tanierom a rozšíreným spektrom výkonových stupňov tento problém do značnej miery odstránili. Kvalitné výskumy navyše nepotvrdili obavy, že by používanie mikrovĺn výraznejšie negatívne ovplyvňovalo nutričnú hodnotu potravín. Vďaka kombinácii rýchlosti, nenáročnosti a univerzálnosti sa tak mikrovlnné rúry stále udržiavajú medzi najpoužívanejšími spotrebičmi v kuchyni.