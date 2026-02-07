Mesto väčšie než celé Švajčiarsko, a pritom ho takmer nik nepozná. Mestský fenomén bez svetovej konkurencie

Na juhozápade Číny sa rozprestiera Chongqing, jedna zo štyroch čínskych municipalít priamo podriadených vláde. Hoci sa často označuje ako „mesto“, v skutočnosti ide o správnu oblasť veľkosti menšieho štátu, ktorá zahŕňa moderné mestské jadro, menšie mestá, dediny, hory aj poľnohospodárske regióny.
Preto ho veľká časť sveta takmer nepozná – nie je to klasická metropola, ale administratívny gigant so špecifickou štruktúrou, ktorá nemá vo svete takmer žiadnu obdobu.
Čo Chongqing v skutočnosti je? Nie bežné mesto, ale región s mestským centrom
Chongqing má rovnaký politický status ako Peking či Šanghaj, no s jedným zásadným rozdielom:
➡️ je niekoľkonásobne väčší rozlohou a jeho územie zahŕňa aj vidiecke a horské oblasti, ktoré by inde tvorili samostatné okresy či provincie.
Presná rozloha Chongqingu: približne 82 400 km²
Pre porovnanie:
Švajčiarsko: 41 285 km²
New York City: 789 km²
Londýn: 1 572 km²
Chongqing je teda väčší ako celé Švajčiarsko, hoci pôsobí ako „jedno mesto“ len na papieri.
Ako vznikol tento gigant? Kľúčové politické rozhodnutie z roku 1997
Do roku 1997 bol Chongqing súčasťou provincie S’-čchuan. Čínska vláda sa však rozhodla podporiť rozvoj vnútrozemia a vytvoriť silné hospodárske centrum západnej Číny. Preto:
- oddelila Chongqing od S’-čchuanu
- výrazne rozšírila jeho územie
- pripojila množstvo okresov a miest v okolí
Tým vznikla mimoriadne veľká správna jednotka, ktorá pod jeden názov sústreďuje obrovsky rôznorodé územie.
Počet obyvateľov: 32 miliónov, ale nie všetci žijú v meste
Jedným z najčastejších omylov je predstava, že Chongqing je najväčšie mesto sveta podľa populácie.
Fakty:
🟢 Celé administratívne územie má okolo 32 miliónov obyvateľov.
🟢 Skutočne urbanizované mestské jadro má približne 15–18 miliónov obyvateľov.
To znamená, že počet obyvateľov síce prevyšuje populáciu krajín ako Austrália, ale nejde o jedno súvislé mesto. Väčšina územia je vidiecka alebo riedko osídlená.
Prečo pôsobí Chongqing tak výnimočne?
1. Hornaté územie formuje jeho architektúru
Mestské jadro sa rozkladá na strmých kopcoch a medzi dvoma veľkými riekami – Jang-c’-ťiang a Ťia-ling.
Rovinaté plochy sú tu vzácne, preto je mesto plné:
- mostov
- terás
- výškových komunikácií
- schodísk
- vetvených nadjazdov
Výsledkom je urbanizácia, ktorá nemá vo svete obdobu.
2. Rýchly rast
Chongqing patrí medzi najrýchlejšie rastúce oblasti v Číne. Nové mestské štvrte vznikajú tempom, ktoré je v Európe nepredstaviteľné – často v priebehu niekoľkých rokov.
3. Ekonomický význam
Je dôležitým:
- priemyselným centrom
- dopravným uzlom
- logistickým bodom na železničnej trase medzi Čínou a Európou
Odtiaľ smeruje tovar do mnohých krajín a región hrá významnú úlohu v medzinárodnom obchode.
Prečo ho mimo Ázie takmer nik nepozná?
Hoci patrí medzi najväčšie mestské regióny sveta, Chongqing nepatrí medzi turistické špičky.
Nie je to „globálna metropola“ typu Tokia či New Yorku a jeho špecifická administratívna štruktúra spôsobuje, že je na medzinárodnej scéne menej viditeľný.
V skutočnosti však ide o jeden z najzaujímavejších urbanistických experimentov súčasnosti, kde sa prelína moderné veľkomesto s vidieckymi oblasťami v rámci jediného správneho celku.
Zhrnutie: Čo je na Chongqingu 100 % pravda?
✔️ má rozlohu väčšiu než Švajčiarsko
✔️ má približne 32 miliónov obyvateľov v celom území
✔️ mestské jadro má okolo 15–18 miliónov
✔️ je to municipalita na úrovni provincie, nie klasické mesto
✔️ bol zásadne prebudovaný a rozšírený v roku 1997
✔️ ide o svetový unikát v správe územia a urbanizácii
✔️ architektúru určuje extrémne hornatý terén
✔️ rýchlo rastie a je významným priemyselným centrom