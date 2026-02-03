Mesiac bez smartfónu. Čo môže spôsobiť úplné odpojenie od online sveta?

V posledných rokoch narastá záujem o tzv. digitálny detox – obdobie, počas ktorého ľudia úmyselne obmedzujú používanie smartfónov a internetu. Mnohí sa snažia zistiť, ako veľmi moderné technológie ovplyvňujú ich pozornosť, psychickú pohodu či každodenné fungovanie.
Výskumy dlhodobo ukazujú, že časté používanie smartfónov je spojené s:
- kratším trvaním sústredenia
- častejšími symptómami úzkosti
- narušením spánku
- zvýšeným pocitom tlaku z neustálej dostupnosti
- častejším porovnávaním sa s ostatnými na sociálnych sieťach
Niektoré štúdie zároveň potvrdzujú, že obmedzenie používania smartfónu môže viesť k zlepšeniu nálady a k zvýšeniu schopnosti sústrediť sa na jednu činnosť.
Ako často sme vlastne online?
Dostupné dáta hovoria, že obyvatelia Česka a Slovenska trávia na internete približne tri hodiny denne vo voľnom čase, pričom veľká časť tohto času padne na sociálne siete a prepínanie medzi aplikáciami.
Takéto správanie podporuje rýchly cyklus odmien – nové upozornenia, správy a príspevky, ktoré stimulujú mozog a udržiavajú nás v neustálej pohotovosti.
Čo prináša obmedzenie smartfónu? Výskum ukazuje jasné trendy
Vedecké štúdie, ktoré sledovali účastníkov počas digitálneho detoxu, opisujú niekoľko typických fáz:
1. Prvé dni: diskomfort a zvýšená nervozita
Ľudia často hlásia:
- automatické siahanie po telefóne
- pocit, že im niečo uniká
- nekomfort z toho, že nemajú k dispozícii rýchle informácie (mapy, správy, časy odchodov spojov)
Tieto prejavy sú bežné, pretože mozog je zvyknutý na okamžité podnety.
2. Sociálne komplikácie
Moderná komunikácia je založená najmä na messengeroch a aplikáciách.
Obmedzenie smartfónu môže spôsobiť:
- pomalšiu komunikáciu
- ťažšie koordinovanie stretnutí
- nutnosť vrátiť sa k tradičným formám (SMS, telefonát)
To môže byť pre okolie nečakané a menej pohodlné.
3. Zvyšujúca sa prítomnosť a lepšie sústredenie
Po niekoľkých dňoch až týždni výskumy zaznamenávajú:
- zlepšenie schopnosti sústrediť sa na jednu činnosť
- väčšie prežívanie okamihu
- menšiu potrebu neustálych podnetov
Ľudia popisujú, že kultúrne zážitky (koncerty, kino, čítanie) sú vnímané intenzívnejšie, pretože ich nič nevyrušuje.
4. Spomalenie a zmena vnímania okolia
Po dlhšom obmedzení smartfónu sa podľa výskumov často objavuje:
- pocit väčšieho pokoja
- menej multitaskingu
- všímanie si detailov, ktoré bežne unikajú
Zároveň však treba počítať aj s praktickými problémami:
- nepresné plánovanie bez navigácie
- nemožnosť okamžite overiť ceny či časy spojov
- komplikácie pri platení bezkontaktnými aplikáciami
Tieto ťažkosti sú reálne a ukazujú, aké výrazné miesto má smartfón v modernom fungovaní spoločnosti.
5. Ako sa mení psychická pohoda?
Podľa odborných zdrojov môže digitálny detox priniesť:
- zníženie stresu
- zlepšenie kvality spánku
- lepšie zvládanie pozornosti
- menšiu impulzívnosť pri používaní technológií
Nie je to však univerzálna skúsenosť pre všetkých. Účinok závisí od:
- povahy človeka
- pracovných povinností
- miery závislosti na smartfóne
- sociálnych návykov
Čo je isté: offline život nie je jednoduchší, ale môže byť pokojnejší
Výskumy sa zhodujú, že odpojenie od digitálneho sveta:
- neodstráni všetky problémy
- nevyrieši stres zo dňa na deň
- nie je vhodné pre každého v rovnakej miere
No zároveň naznačujú, že vedomé zníženie času na obrazovke môže priniesť citeľné benefity – najmä v oblasti pozornosti, spánku a vnímania reality okolo nás.