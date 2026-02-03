Mesiac bez smartfónu. Čo môže spôsobiť úplné odpojenie od online sveta?

V posledných rokoch narastá záujem o tzv. digitálny detox – obdobie, počas ktorého ľudia úmyselne obmedzujú používanie smartfónov a internetu. Mnohí sa snažia zistiť, ako veľmi moderné technológie ovplyvňujú ich pozornosť, psychickú pohodu či každodenné fungovanie.

Výskumy dlhodobo ukazujú, že časté používanie smartfónov je spojené s:

  • kratším trvaním sústredenia
  • častejšími symptómami úzkosti
  • narušením spánku
  • zvýšeným pocitom tlaku z neustálej dostupnosti
  • častejším porovnávaním sa s ostatnými na sociálnych sieťach

Niektoré štúdie zároveň potvrdzujú, že obmedzenie používania smartfónu môže viesť k zlepšeniu nálady a k zvýšeniu schopnosti sústrediť sa na jednu činnosť.

Ako často sme vlastne online?

Dostupné dáta hovoria, že obyvatelia Česka a Slovenska trávia na internete približne tri hodiny denne vo voľnom čase, pričom veľká časť tohto času padne na sociálne siete a prepínanie medzi aplikáciami.

Takéto správanie podporuje rýchly cyklus odmien – nové upozornenia, správy a príspevky, ktoré stimulujú mozog a udržiavajú nás v neustálej pohotovosti.

Čo prináša obmedzenie smartfónu? Výskum ukazuje jasné trendy

Vedecké štúdie, ktoré sledovali účastníkov počas digitálneho detoxu, opisujú niekoľko typických fáz:

1. Prvé dni: diskomfort a zvýšená nervozita

Ľudia často hlásia:

  • automatické siahanie po telefóne
  • pocit, že im niečo uniká
  • nekomfort z toho, že nemajú k dispozícii rýchle informácie (mapy, správy, časy odchodov spojov)

Tieto prejavy sú bežné, pretože mozog je zvyknutý na okamžité podnety.

2. Sociálne komplikácie

Moderná komunikácia je založená najmä na messengeroch a aplikáciách.
Obmedzenie smartfónu môže spôsobiť:

  • pomalšiu komunikáciu
  • ťažšie koordinovanie stretnutí
  • nutnosť vrátiť sa k tradičným formám (SMS, telefonát)

To môže byť pre okolie nečakané a menej pohodlné.

3. Zvyšujúca sa prítomnosť a lepšie sústredenie

Po niekoľkých dňoch až týždni výskumy zaznamenávajú:

  • zlepšenie schopnosti sústrediť sa na jednu činnosť
  • väčšie prežívanie okamihu
  • menšiu potrebu neustálych podnetov

Ľudia popisujú, že kultúrne zážitky (koncerty, kino, čítanie) sú vnímané intenzívnejšie, pretože ich nič nevyrušuje.

4. Spomalenie a zmena vnímania okolia

Po dlhšom obmedzení smartfónu sa podľa výskumov často objavuje:

  • pocit väčšieho pokoja
  • menej multitaskingu
  • všímanie si detailov, ktoré bežne unikajú

Zároveň však treba počítať aj s praktickými problémami:

  • nepresné plánovanie bez navigácie
  • nemožnosť okamžite overiť ceny či časy spojov
  • komplikácie pri platení bezkontaktnými aplikáciami

Tieto ťažkosti sú reálne a ukazujú, aké výrazné miesto má smartfón v modernom fungovaní spoločnosti.

5. Ako sa mení psychická pohoda?

Podľa odborných zdrojov môže digitálny detox priniesť:

  • zníženie stresu
  • zlepšenie kvality spánku
  • lepšie zvládanie pozornosti
  • menšiu impulzívnosť pri používaní technológií

Nie je to však univerzálna skúsenosť pre všetkých. Účinok závisí od:

  • povahy človeka
  • pracovných povinností
  • miery závislosti na smartfóne
  • sociálnych návykov

Čo je isté: offline život nie je jednoduchší, ale môže byť pokojnejší

Výskumy sa zhodujú, že odpojenie od digitálneho sveta:

  • neodstráni všetky problémy
  • nevyrieši stres zo dňa na deň
  • nie je vhodné pre každého v rovnakej miere

No zároveň naznačujú, že vedomé zníženie času na obrazovke môže priniesť citeľné benefity – najmä v oblasti pozornosti, spánku a vnímania reality okolo nás.

