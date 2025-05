Melónové šupky už nikdy nevyhadzujte! Ľahko z nich pripravíte dokonalý domáci džem

Červený melón patrí k najobľúbenejším osviežujúcim dobrotám letnej sezóny. Väčšina ľudí si ho najradšej vychutná čerstvý, prípadne ako súčasť dezertov, smoothies alebo miešaných nápojov. Často sa však stáva, že po zjedení sladkej červenej dužiny melónové šupky skončia v koši, čo je veľká škoda. Šupka totiž obsahuje množstvo hodnotných vitamínov, minerálov a ďalších zdraviu prospešných látok, ktoré dokážete jednoducho využiť. Vedeli ste napríklad, že z melónových šupiek môžete pripraviť lahodný domáci džem? Vyskúšajte jeden z dvoch vynikajúcich receptov – určite neoľutujete!

Jednoduchý melónový džem, ktorý zvládne každý

Prvý recept je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, pretože je veľmi jednoduchý na prípravu a nezaberie vám veľa času. Navyše budete potrebovať len minimum surovín:

približne 600 gramov melónových šupiek

2 stredne veľké pomaranče

1 citrón

200 gramov kryštálového cukru

Ako na to?

Najskôr zo šupiek odrežte tvrdú zelenú vrstvu, tá sa totiž do džemu nehodí. Zostanú vám tak len svetlozelené až biele časti šupky. Tie nakrájajte na menšie kocky alebo tenké pásiky, vložte ich do dostatočne veľkej misy a pridajte šťavu z jedného citróna a cukor. Dobre premiešajte, aby sa cukor spojil so šťavou zo šupiek. Potom misku zakryte potravinárskou fóliou a dajte odpočívať do chladničky na niekoľko hodín – ideálne je nechať zmes marinovať cez noc, aby šupky krásne zmäkli a pustili viac šťavy.

Druhý deň celú zmes presuňte do hrnca a pridajte pomaranče, ktoré ste dôkladne očistili a nakrájali na malé kúsky (môžete ich ošúpať, ale nemusíte). Všetko varte na miernom ohni približne 45 minút, pričom zmes občas premiešajte. Džem je hotový v momente, keď zmäkne a pekne zhustne. Po uvarení ho odstavte z plameňa a nechajte mierne vychladnúť. Následne džem dôkladne rozmixujte ponorným mixérom do hladkej, príjemne krémovej konzistencie.

Takto pripravený džem môžete okamžite podávať ako čerstvú pochúťku na palacinky alebo toasty, alebo ho ešte za tepla naplňte do čistých pohárov. Poháre otočte hore dnom a nechajte ich vychladnúť. Vďaka tomu džem vydrží dlhšie a môžete si ho dopriať aj v zime.

Originálny melónový džem so želírovacím cukrom

Ak si chcete vyskúšať ešte trochu netradičnejší recept s výraznejšou chuťou a dlhou trvanlivosťou, vyskúšajte túto druhú variantu melónového džemu.

Budete potrebovať:

1 kilogram melónových šupiek (bez tmavozelenej vrstvy)

200 ml kvalitného jablčného octu

1 kg želírovacieho cukru

1 vrecúško vanilkového cukru

1 citrón (šťava a kôra)

asi 2,5 litra vody

Ako na to?

Prípravu začnite rovnako ako pri prvom recepte – očistené melónové šupky nakrájajte na malé kúsky alebo kocky. Tentoraz ich ale vložte priamo do väčšieho hrnca, zalejte dvomi litrami vody a pridajte jablčný ocot. Zmes nechajte na miernom ohni variť približne 2 hodiny. Pomaly variť znamená, že voda bude len jemne prebublávať.

Po dvoch hodinách šupky sceďte cez sitko, krátko ich prepláchnite studenou vodou a vráťte späť do hrnca. K nim prilejte ešte pol litra čerstvej vody, pridajte želírovací cukor, vanilkový cukor, citrónovú šťavu a nastrúhanú citrónovú kôru (pozor, aby ste nepridali horkú bielu časť kôry). Teraz už zmes len znovu povarte, až kým pekne nezhustne. Občas premiešajte, aby džem neprihorel.

Keď dosiahnete ideálnu hustotu, odstavte zmes z plameňa a pomocou mixéra ju rozmixujte do želanej konzistencie. Džem naplňte do sklenených pohárov, dobre uzatvorte viečka a poháre otočte na približne 5 minút dnom nahor. Následne ich na pol dňa zabaľte do utierky alebo teplej deky, vďaka čomu sa lepšie sterilizujú a získajú veľmi dlhú trvanlivosť.

Na záver

Melónové šupky už rozhodne nemusíte vyhadzovať. Naopak, prekvapte seba aj svojich blízkych jedinečným domácim džemom, ktorý okrem výnimočnej chuti prináša aj vitamíny a minerály prospešné vášmu zdraviu. Takýmto spôsobom nielen ušetríte, ale prispejete aj k ochrane životného prostredia tým, že znížite množstvo vyprodukovaného odpadu. Dobrú chuť!