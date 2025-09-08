Matevž. Jedlo, ktoré kedysi jedli iba roľníci, dnes ho považujú za kulinársky symbol krajiny

Slovinsko je síce malá krajina, no jeho kuchyňa ukrýva bohatstvo chutí a tradícií, ktoré si uchovali svoj pôvodný charakter. Miestni obyvatelia si od generácie k generácii odovzdávajú recepty, ktoré vznikali z jednoduchých a dostupných surovín. Jedným z takých pokladov je aj matevž – pokrm z fazúľ a zemiakov, ktorý sa dnes považuje za jedno z národných jedál Slovinska.
Jedlo s koreňmi v histórii
Matevž, známy aj ako fazuľové pyré so škvarkami, pochádza zo stredného Slovinska, najmä z oblasti Kočevje. Jeho príprava siaha až do 19. storočia, keď ho ako hlavný chod jedávali predovšetkým roľníci a chudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Postupne sa z jednoduchého „roľníckeho jedla“ stal tradičný symbol slovinskej kuchyne.
V minulosti sa podával ako samostatný chod, dnes ho však najčastejšie nájdete ako prílohu – typicky ku kyslej kapuste či nakladanej kvake.
Prečo sa mu hovorí aj „medveď“?
Tento pokrm je známy aj pod inými pomenovaniami, ako napríklad zemiaková kaša, biela kaša alebo dokonca medveď. Posledný názov nie je náhodný – oblasť Kočevje je totiž známa svojimi hlbokými lesmi, kde dodnes žijú medvede, vlky aj rysy. Miestni preto pokrm často spájajú s drsnou prírodou a divočinou, ktorá je pre tento región typická.
Ako vznikol názov matevž?
Podľa jednej verzie pochádza pomenovanie matevž od mužského mena Matej. Iné vysvetlenie je však oveľa pestrejšie – výraz „mať matevža“ sa v preklade dá chápať ako „mať opicu“, teda byť po ťažkej opici. Možno práve preto sa hovorilo, že jedlo pomáhalo prekonať následky bujarej noci.
Kočevsko – kraj lesov a pralesov
Región Kočevsko, kde má toto jedlo svoj pôvod, patrí k najzalesnenejším oblastiam Slovinska. Až 91 % územia tu pokrývajú lesy a ukrývajú sa v nich aj vzácne pralesy. Najznámejší z nich je Krokar, ktorý má rozlohu 75 hektárov a je zapísaný aj na zozname UNESCO.
Návštevníci môžu objavovať krásu miestnej prírody na turistických chodníkoch či cyklotrasách. Milovníci vody si zase prídu na svoje pri splavovaní rieky Kolpa – či už na kajaku, alebo na rafte.
A práve po takýchto dobrodružstvách dobre padne zastaviť sa v niektorej z miestnych krčmičiek a ochutnať tradičný matevž. Cena porcie sa väčšinou pohybuje okolo 15 eur.
Recept na matevž s kvakou
Ak si chcete tento pokrm pripraviť aj doma, skúste nasledujúci recept, ktorý vychádza z pôvodnej tradičnej prípravy:
Suroviny:
- 650 g fazúľ
- 500 g olúpaných zemiakov
- 1 cibuľa (alebo škvarky na zálievku)
- 1 strúčik cesnaku
- soľ
- bobkový list
- nakladaná kvaka
Postup prípravy:
- Fazuľu namočte deň vopred do vody.
- Na druhý deň ich uvarte v osolenej vode s bobkovým listom. Zemiaky nakrájajte a varte oddelene.
- Keď sú fazuľa aj zemiaky mäkké, dobre ich popučte a premiešajte. Na vrch pridajte cibuľku alebo škvarky opečené na masti s roztlačeným cesnakom.
- Kvaku varte približne hodinu vo vode. Ak chcete dosiahnuť výraznejšiu chuť, dajte ju variť spolu s údeným kolenom alebo kúskom slaniny.
- Pripravte si zápražku: na masti opražte cibuľu s trochou múky, pridajte uvarenú kvaku a nechajte krátko povariť.
- Podávajte na tanieri spolu s matevžom – buď ako samostatné jedlo, alebo s bravčovým mäsom či klobásou.
Matevž s kvakou je krásnym príkladom toho, ako jednoduché suroviny ako fazuľa, zemiaky a starodávna koreňová zelenina dokážu vytvoriť jedlo, ktoré sa stalo symbolom celého regiónu.