Máte záhradu bez slnka? Týchto 5 kvetov porastie aj v tieni ako z vody

Vlastniť záhradu je v dnešnej dobe luxus, najmä ak bývate v meste. Kúsok zelene, kde si môžete vychutnať rannú kávu či len tak posedieť a relaxovať, je doslova na nezaplatenie. Mnohí však čelia rovnakému problému – ich záhrada leží v tieni. Susedné budovy, vysoké stromy či husté kry môžu výrazne obmedziť množstvo slnečných lúčov, ktoré na pozemok dopadajú. Našťastie, existujú rastliny, ktorým takýto tieň neprekáža – práve naopak, v ňom sa im darí viac než dobre. Tu je päť druhov okrasných rastlín, ktoré rozkvitnú aj bez priameho slnka.

1. Astilba (Astilbe) – kráľovná tieňových kútov

Astilba je elegantná trvalka, ktorá sa v tieni doslova cíti ako doma. Už na prvý pohľad zaujme svojimi vzdušnými súkvetiami v odtieňoch bielej, ružovej, červenej či fialovej. Čím viac kusov spolu zasadíte, tým výraznejší efekt vytvoríte – astilba sa totiž vyníma najlepšie vo väčších skupinách.

K obľúbeným kultivarom patria napríklad jemne ružový ‚Amethyst‘, snehovo biela ‚Astary White‘ alebo ružovočervená ‚Astary Rose‘. Okrem krásy ponúka aj dlhé obdobie kvitnutia – od júna až do jesene, takže vám spríjemní celé leto až do chladnejších dní.

2. Pakost podzemaktý (Geranium macrorrhizum) – nenápadná, ale spoľahlivá krása

Pakost síce nepatrí medzi výstredné krásavice, no má svoje nepopierateľné čaro. Tento druh je ideálny do polotieňa a tieňa, kde vás počas mája až júla poteší nežnými kvetmi v bielej či ružovej farbe. Rastie do výšky približne 40 cm a skvele sa hodí ako výplň pod stromy, k okrajom záhonov alebo do skaliek.

Výhodou je aj jeho nenáročnosť – darí sa mu aj v ťažších, ílovitých pôdach a nepotrebuje veľa starostlivosti. Navyše, ide o dlhovekú trvalku, ktorú nie je potrebné každoročne obnovovať.

3. Liriope (Liriope muscari) – farebný závan jesene

Ak hľadáte rastlinu, ktorá rozžiari záhradu aj v neskorších mesiacoch, potom je Liriope ideálnou voľbou. Táto stálezelená trvalka kvitne od augusta až do októbra. Očarí vás najmä vďaka svojim fialovým, ružovým či bielym klasovitým súkvetiam a zároveň dekoratívnym listom, ktoré ozdobia záhon aj mimo hlavnej sezóny.

Liriope preferuje dobre priepustnú a humóznu pôdu, pričom najznámejšími odrodami sú napríklad fialová ‚Big Blue‘ a biela ‚Monroe White‘. Zároveň je mrazuvzdorná až do teplôt okolo -17 °C, ale počas silnejších mrazov ju odporúčame prikryť netkanou textíliou.

4. Plamienka rozložitá (Phlox divaricata) – skrytý poklad do tieňa

Zatiaľ čo niektoré druhy plamienok sú na slovenských záhradách bežné, plamienka rozložitá je stále tak trochu neobjavený klenot. Miluje tieň a vlhké, humózne pôdy. Kvitne už od apríla do júna a rastie do výšky približne 30–35 cm. Vytvára krásne súvislé plochy v modrej, bielej alebo jemne fialovej farbe.

Okrem vizuálneho pôžitku je táto rastlina aj odolná – dobre znáša chlad a mrazivé zimy, čo z nej robí spoľahlivého spoločníka aj do náročnejších podmienok.

5. Zimozeleň menšia (Vinca minor) – prírodný koberec pre vašu záhradu

Ak chcete v tieni vytvoriť hustý zelený koberec, zimozeleň je jasná voľba. Táto nízka pôdopokryvná rastlina kvitne na jar bielymi, ružovými alebo fialovými kvetmi a dokáže prekryť holé miesta pod stromami, okolo kríkov, na svahoch či tam, kde trávnik nemá šancu prežiť.

Odporúčame najmä kultivar Vinca minor ‘Rubra’, ktorý vyniká purpurovými kvetmi. Okrem estetickej hodnoty má aj praktické využitie – chráni pôdu pred eróziou, potláča burinu a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu.

Záver: Aj tieňová záhrada môže žiariť farbami

Ak ste doteraz váhali, čo zasadiť do tmavších častí vašej záhrady, už viac nemusíte. Príroda ponúka množstvo rastlín, ktoré nielenže znesú tieň, ale v ňom doslova prosperujú. Astilba, pakost, liriope, plamienka či zimozeleň dokážu premeniť každé tmavé zákutie na útulný kúsok raja.

Nebojte sa experimentovať a vytvoriť si záhradu, ktorá vás bude tešiť v každom ročnom období – aj bez slnka!