Máte v záhrade vevericu? Zistite, prečo sa u vás udomácnila a ako ju zvládnuť?

Veverice patria k obľúbeným lesným živočíchom, ktoré si našli cestu do nejednej záhrady. Niekomu sa môže zdať, že prítomnosť tejto pôvabnej akrobatky je skôr dielom náhody, no opak je pravdou. Jej tichý pohyb medzi konármi a nežné hlodavé tváričky môžu zvádzať k tomu, aby sme ich rozmaznávali orieškami, prípadne si ich fotili ako roztomilé spestrenie záhrady. Ale prečo sa vôbec objavila vo vašom okolí a čo by ste mali urobiť, ak vás jej časté návštevy začnú trápiť?

Veverice ako nečakaní susedia

Ak si v záhrade pravidelne všimnete menší chlpatý chvost, šplhajúci sa po strome alebo mihajúci sa po plote, mali by ste zbystriť pozornosť. Veverice majú dôvod, prečo sa rozhodli tráviť čas práve na vašom pozemku, a ich prítomnosť môže veľa prezradiť o stave a možnostiach vášho prostredia. Môže ísť o vyhľadávanie potravy, budovanie hniezda či dokonca pomoc pri prírodnej regenerácii. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme, čo konkrétne za tým všetkým môže byť.

Čo jedia veverice a čím ich (ne)kŕmiť?

Stavajú si hniezdo

Veverice preferujú miesta, kde majú dostatok vhodných úkrytov a stavebného materiálu pre svoje hniezda. Ak máte v záhrade viacero vzrastových stromov – prípadne žijete na dohľad od lesa – vaša lokalita poskytuje ideálne podmienky na to, aby sa tam mohli usadiť. Silné konáre sú výbornou oporou pre ich príbytky, v ktorých vychovávajú mláďatá.

Nachádzajú tu všetko, čo potrebujú – drevo, lístie, mach, aj iné prírodniny. Dopad na vás: Ak máte radi prírodu a nevadí vám občasná návšteva, môže byť zaujímavé sledovať, ako si tieto hlodavce precízne stavajú svoje obydlie.

Robia si zásoby

Ako väčšina hlodavcov, aj veverice sú prirodzení oportunisti – hľadajú prístup k potrave čo najjednoduchším spôsobom. Neobmedzujú sa len na oriešky, aj keď tie milujú asi najviac. Ochotne si doprajú ovocie, semená z vtáčích kŕmidiel alebo dokonca vyhrabú hľuzy a cibuľky z vašich čerstvo vysadených kvetinových záhonov.

Aby si nazbierala dostatok potravy do budúcnosti, neváha rozhrabávať trávnik či hriadky, čo môže poškodiť korene alebo úplne zničiť niektoré rastliny. Bezohľadné na váš vkus: Ak ste na jeseň s nadšením sadili cibuľky tulipánov a krokusov, môžu vás prepadnúť pocity sklamania, keď ich veverice vytiahnu z pôdy a odnesú si ich ako lahôdku alebo si ich len skryjú a nechajú tak znehodnotené.

Aby si nazbierala dostatok potravy do budúcnosti, neváha rozhrabávať trávnik či hriadky, čo môže poškodiť korene alebo úplne zničiť niektoré rastliny. Bezohľadné na váš vkus: Ak ste na jeseň s nadšením sadili cibuľky tulipánov a krokusov, môžu vás prepadnúť pocity sklamania, keď ich veverice vytiahnu z pôdy a odnesú si ich ako lahôdku alebo si ich len skryjú a nechajú tak znehodnotené.

Možné škody vo vašej záhrade

Veverice dokážu byť veľmi roztomilé, avšak ich prítomnosť nie je vždy výhodná. Okrem toho, že vyhrabávajú potravu a odnášajú cibuľky kvetov, môžu sa pustiť aj do kôry mladých stromčekov. Robia to najmä preto, aby si obrusovali stále rastúce zuby. Keď je strom navyše slabší alebo už má narušenú štruktúru, môže ho to stáť život.

Vyhrabávanie dier: V trávnikoch či kvetinových záhonoch vám môžu drobné jamky pokaziť vzhľad zelene. Poškodenie rastlín: Veverice bez váhania siahajú na tulipány, narcisy či krokusy, ak je pre ne vhodná sezóna. Ohryzená kôra stromov: Čím mladší strom, tým náchylnejší na poškodenie. Bez kôry je rastlina zraniteľná voči chorobám a škodcom.

Nájdeme aj pozitíva

Hoci sú veverice občasnými „škodcami“, v prírode plnia dôležitú úlohu. V lese či vo voľnej krajine prirodzene prispievajú k zalesňovaniu tým, že zahrabávajú semienka a oriešky, na ktoré neskôr môžu zabudnúť. Tieto semienka potom vyklíčia a pomáhajú pri obnove lesného ekosystému. Okrem toho sa živia aj niektorými druhmi škodlivého hmyzu a tým prispievajú k zdravšiemu prostrediu.

Zabudnuté semienka znamenajú nové stromy a tým aj bohatší ekosystém. Prilákanie prirodzených predátorov: Prítomnosť veveríc na pozemku môže pritiahnuť aj ďalšie druhy živočíchov (napríklad dravé vtáky), čo vo výsledku môže prispieť k regulácii iných škodlivých hlodavcov, ako sú myši.

Čo môžete podniknúť

Chráňte svoje rastliny: Ak je to možné, vytvorte okolo mladých stromčekov pletivo alebo chránič kmeňa, ktorý veverici zabráni ohrýzať kôru. Cibuľky kvetov môžete zasadzovať hlbšie a prikryť ich napríklad drôtenou sieťkou. Dbajte na kŕmidlá: Ak nechcete, aby vám veverice plienili kŕmidlá určené vtákom, zvoľte tzv. vevericiam odolné kŕmidlá, ktoré majú malé otvory alebo ochranné bariéry. Nenechávajte jedlo voľne dostupné: Rozsypané semená alebo zvyšky ovocia prilákajú nielen veverice, ale aj iných drobných hlodavcov. Upratujte preto pravidelne. Zvážte prevenciu namiesto odháňania: Veverice sú zákonom chránené vo viacerých krajinách, takže akékoľvek radikálne metódy na ich likvidáciu či prenasledovanie môžu byť nezákonné. Snažte sa radšej urobiť menšie úpravy v záhrade, aby ste minimalizovali škody.

Ako si užiť prítomnosť veveríc

Ak máte radi prírodu a nevadia vám drobné škody, môžete z prítomnosti veveríc vyťažiť aj radosť a poučenie. Pozorovanie ich života, hier a zhromažďovania zásob môže byť skvelým spestrením všedných dní. Ak sa rozhodnete veverice dokrmovať, robte to však uvážlivo a nenarušujte ich prirodzený inštinkt. Vyhnite sa slaným a praženým orieškom či sladkostiam, ktoré pre ne môžu byť nebezpečné.

Zhrnutie

Veverica v záhrade určite nie je iba milou náhodou. Priťahujú ju stromy vhodné na stavbu hniezda, ľahko dostupné zdroje potravy alebo jednoducho prostredie, v ktorom sa cíti bezpečne. Hoci môžu škodiť vyhrabávaním zeminy, ohryzávaním kôry a krádežami semien z vtáčích kŕmidiel, na druhej strane plnia v prírode dôležitú funkciu – prispievajú k zalesňovaniu, likvidujú niektoré druhy škodlivého hmyzu a môžu pritiahnuť ďalších predátorov, ktorí regulujú drobné hlodavce.

Ak sa teda vo vašej záhrade usadí veveričia rodinka, skúste si premyslieť, akú rovnováhu chcete medzi prírodným ekosystémom a svojimi záhradníckymi plánmi. Urobte opatrenia na ochranu mladých stromov a vzácnych rastlín, zároveň si však naplno vychutnajte prítomnosť týchto malých, chlpatých akrobatiek – ich návštevy totiž nemusia byť vôbec na škodu.