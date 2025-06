Máte v záhrade napájadlá a kŕmidlá pre vtáky? Dbajte na ich čistotu, inak im hrozia vážne ochorenia až smrť

Ak máte v záhrade napájadlá alebo kŕmidlá pre vtáky, pravdepodobne máte radosť, že týmto malým tvorom pomáhate zvládať horúce letné dni či mrazivé zimy. Určite je to aj veľmi príjemné a upokojujúce sledovať, ako vtáčiky priletujú napiť sa čerstvej vody či zobnúť si zo semienok, ktoré ste im pripravili. No málokto vie, že práve na miestach určených na pitie a kŕmenie môže číhať smrteľné nebezpečenstvo.

Niektoré choroby, ktoré sa medzi vtákmi šíria, môžu zdecimovať celé populácie. Jednou z najvážnejších hrozieb je ochorenie známe ako trichomonóza, spôsobované parazitom zvaným bičivka kuracia (Trichomonas gallinae). Táto choroba postihuje predovšetkým vtáky, ktoré sa zdržiavajú v skupinách pri spoločných napájadlách či kŕmidlách.

Trichomonóza: Krutá smrť uprostred hojnosti

Toto ochorenie má veľmi krutý priebeh. Prvok, ktorý ho spôsobuje, napáda dýchacie cesty a tráviaci systém vtáka. Najtypickejším príznakom je opuch a deformácia zobáka, opuchnutie hrdla a problémy s dýchaním a prehĺtaním. Nakazený vták spočiatku pôsobí len ospalo a apaticky, má našuchorené perie, často sedí v kŕmidle a pokúša sa jesť, no potravu nedokáže prehltnúť.

Pri pokuse napiť sa vody vták tekutinu nedokáže prehltnúť, a tá mu steká späť, čím dochádza k ďalšej kontaminácii napájadiel a kŕmidiel. Chorý jedinec tak nechtiac šíri infekciu medzi ďalšie vtáky. V pokročilých štádiách vták stráca silu a nakoniec hynie od hladu a smädu – paradoxne priamo v kŕmidle plnom potravy.

Ktoré druhy sú najviac ohrozené?

Najčastejšie touto chorobou trpí zvonček zelený a vtáky patriace do čeľade pinkovitých, ako sú pinky obyčajné, stehlíky, čížiky či hýle. Ide o veľmi citlivé druhy, u ktorých môže trichomonóza spôsobiť masívny úbytok populácie, a tým vážne ohroziť lokálne vtáčie druhy a ich biodiverzitu.

Ako správne udržiavať kŕmidlá a napájadlá?

Samotné kŕmidlá a napájadlá nie sú prirodzene rizikom, problém nastáva, keď sa zanedbáva ich pravidelná hygiena. Ak teda máte takéto miesta vo vašej záhrade len ako ozdobu a nechcete sa o ne dôsledne starať, radšej ich úplne odstráňte. Inak môžu tieto miesta slúžiť ako zdroj rýchleho šírenia smrteľnej choroby.

Ak chcete mať v záhrade zdravé vtáčie populácie, držte sa nasledujúcich jednoduchých pravidiel:

Denne čistite kŕmidlá: Každý deň odstráňte zvyšky potravy, najmä slnečnicových šupiek a vtáčí trus, ktorý môže byť potenciálnym zdrojom nákazy.

Každý deň odstráňte zvyšky potravy, najmä slnečnicových šupiek a vtáčí trus, ktorý môže byť potenciálnym zdrojom nákazy. Pravidelná výmena vody: Napájadlá čistite a čerstvú vodu do nich dávajte aspoň dvakrát denne, ideálne ráno a večer.

Napájadlá čistite a čerstvú vodu do nich dávajte aspoň dvakrát denne, ideálne ráno a večer. Dezinfekcia octom: Raz týždenne napájadlá aj kŕmidlá dôkladne vydezinfikujte. Vhodný je jednoduchý domáci roztok pripravený z troch dielov octu a jedného dielu prevarenej vody. Roztok aplikujte rozprašovačom, nechajte pôsobiť minimálne 15 minút a potom všetko dôkladne opláchnite a nechajte úplne uschnúť na slnku.

Raz týždenne napájadlá aj kŕmidlá dôkladne vydezinfikujte. Vhodný je jednoduchý domáci roztok pripravený z troch dielov octu a jedného dielu prevarenej vody. Roztok aplikujte rozprašovačom, nechajte pôsobiť minimálne 15 minút a potom všetko dôkladne opláchnite a nechajte úplne uschnúť na slnku. Rozptýlené umiestnenie: Ak môžete, nainštalujte vo vašej záhrade viac menších kŕmidiel a napájadiel na rôzne miesta. Ptáci sa tak menej tlačia a znižuje sa pravdepodobnosť vzájomného kontaktu a prenosu chorôb.

Ak môžete, nainštalujte vo vašej záhrade viac menších kŕmidiel a napájadiel na rôzne miesta. Ptáci sa tak menej tlačia a znižuje sa pravdepodobnosť vzájomného kontaktu a prenosu chorôb. Dostatok potravy: Dbajte na to, aby mali vtáky vždy dostatok potravy a nemuseli o ňu medzi sebou bojovať. Práve agresívne súboje a tesný kontakt so slinami sú ideálnou cestou pre prenos trichomonózy.

Liečba je, žiaľ, nemožná

Nanešťastie, pokiaľ vták už ochorie na trichomonózu, je prakticky nemožné ho liečiť. Teoreticky by pomohli antibiotiká, no aplikovať presnú dávku tak malým tvorom je veľmi komplikované, navyše pridávať antibiotiká do vody je úplne nevhodné, pretože by sa nimi kontaminovali aj zdravé jedince.

Čo robiť, ak sa choroba vo vašej záhrade objaví?

Ak nájdete mŕtveho vtáka alebo vidíte jedinca s príznakmi tejto choroby, je potrebné okamžite konať. Odstráňte kŕmidlá a napájadlá na minimálne dva týždne. Po dôkladnej dezinfekcii ich nechajte úplne vyschnúť – práve sucho bezpečne zničí pôvodcu nákazy. V zimných mesiacoch ich ideálne nechajte dôkladne premrznúť.

Okrem toho odporúčame kontaktovať ornitologické organizácie, ako napríklad Slovenskú ornitologickú spoločnosť alebo Českú spoločnosť ornitologickú, ktoré takéto prípady evidujú a pomáhajú mapovať výskyt trichomonózy. Hlásenie môžete jednoducho podať prostredníctvom webových formulárov týchto organizácií.

Starajte sa o vtáčiky vo svojej záhrade správne. Vaša pomoc im môže zachrániť život, no len vtedy, ak bude spojená s dôslednou starostlivosťou a zodpovedným prístupom

.