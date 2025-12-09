Máte sveter plný žmolkov? Vyskúšajte tieto štyri „odžmolkovače“

S príchodom chladnejších dní sa opäť vraciame k obľúbeným pleteným kúskom. Roláky, kardigany či hrubé pulóvre sú príjemné na nosenie, no mnohých dokážu potrápiť žmolky – malé uzlíky na povrchu látky, ktoré znehodnocujú vzhľad aj nový sveter.
Hoci to často pôsobí ako prejav nekvality, pravda je iná: žmolkovanie je prirodzený jav, ktorý sa môže objaviť pri každom materiáli, bez ohľadu na cenu.
Video návod: ako sa zbaviť žmolkov
Ak patríte k ľuďom, ktorí sa najradšej učia z názorných ukážok, pri článku môžete použiť aj krátke video z YouTube s praktickým návodom, ako žmolky zo svetra odstrániť krok za krokom – či už pomocou odžmolkovača, žiletky, alebo iných pomôcok.
Prečo sa sveter vlastne žmolkuje?
Žmolky vznikajú vtedy, keď sa z povrchu textílie uvoľnia krátke alebo poškodené vlákna. Tie sa pri trení zachytávajú o seba a vytvárajú drobné cucky. Tento proces sa odborne nazýva pilling.
Najviac sa žmolkujú:
- jemné druhy vlny – merino, kašmír, alpaka či angorská vlna
- bavlnené pleteniny
- syntetické materiály – najmä polyester a nylon
Dôvod je jednoduchý: čím jemnejšia a kratšia je priadza, tým ľahšie sa uvoľňuje.
Rizikové miesta, kde sa žmolky objavujú najskôr
Žmolkovanie sa zvyčajne objaví tam, kde odev zažíva najväčšie trenie:
- spodné časti rukávov a podpazušie
- oblasti okolo vreciek
- boky a spodná časť svetra
- chrbát v mieste, kde sa nosí batoh alebo kabelka
- hrudník, kde materiál pracuje pri pohybe rúk
Trenie môže pochádzať od tašky, opaskov, vrstvenia oblečenia, ale aj od samotného pohybu tela.
Ako starostlivosť ovplyvňuje tvorbu žmolkov
Niektoré postupy starostlivosti žmolkovanie zrýchľujú:
- pranie na vysokých teplotách
- príliš časté pranie (pleteniny si neželajú každé nosenie skončiť v práčke)
- používanie aviváže, ktorá zmäkčuje vlákna a uvoľňuje ich
- sušenie v sušičke, kde dochádza k intenzívnemu treniu v bubne
Ak sa chcete vzniku žmolkov vyhnúť, odborníci odporúčajú:
- prať sveter naruby
- voliť jemné programy s nízkou teplotou
- nesušiť v sušičke, ale na vzduchu
- neprať zbytočne často
- používať lapače žmolkov v práčke, ktoré zachytávajú uvoľnené vlákna
Ako sa zbaviť žmolkov bezpečne a bez poškodenia látky?
Nižšie uvedené metódy sú všeobecne používané, fungujúce a pri správnom použití bezpečné pre pleteniny.
1. Jemná špongia alebo lepiaca páska
Na drobné žmolky výborne funguje:
Jemná kuchynská špongia
- použite drsnú stranu
- pracujte po povrchu jemne a v jednom smere
- žmolky sa zachytia na špongiu
Lepiaca páska
- priložte na látku
- jemne pritlačte
- rýchlo odlepte — malé žmolky sa prilepia na pásku
Obe tieto metódy sú bezpečné, pokiaľ nepoužívate príliš tvrdý tlak.
2. Pemza na textil
Pôvodne určená na stvrdnutú kožu, no existujú aj textilné pemzy, ktoré pracujú na rovnakom princípe.
- Pomaly a jemne ňou prechádzajte po povrchu svetra
- Zachytí uvoľnené vlákna bez poškodenia štruktúry textílie
- Je ideálna pre vlnu a bavlnu
Kľúčové je jemné používanie — nadmerný tlak môže porušiť povrch.
3. Nožničky alebo žiletka (pre skúsených)
Tieto metódy sú funkčné, ale vyžadujú opatrnosť:
Nožničky na väčšie uzlíky
- vhodné na konce rukávov alebo švy
- odstrihávajte tesne nad povrchom
Žiletka na drobné žmolky
- sveter položte na pevný rovný podklad
- žiletkou prechádzajte jemne v jednom smere
- žmolky sa odsekávajú postupne
Pozor: Žiletka nie je vhodná na jemné materiály, polyester a pružné tkaniny — môže vytvoriť mikrotrhliny alebo dierky.
Metóda je bezpečná len pri opatrnom použití.
4. Špeciálne odžmolkovače – najistejšia voľba
Elektrické alebo ručné odžmolkovače sú zariadenia určené priamo na odstraňovanie žmolkov.
Ich výhody:
- pracujú rýchlo
- sú bezpečné pre väčšinu pletenín
- pri správnom použití nepoškodzujú vlákna
Odborníci ich považujú za najšetrnejší a najspoľahlivejší spôsob, ak máte v šatníku veľa pletenín.
Žmolkovanie nie je znak nekvalitného svetra. Je to úplne bežný proces, ktorý vzniká trením a uvoľňovaním vlákien. Správnou starostlivosťou ho dokážete výrazne spomaliť a pomocou bezpečných metód žmolky odstránite bez toho, aby sa odev poškodil.