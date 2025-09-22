Máte prebytok paradajok? Tento trik v rúre z nich vyčarí kečup aj polievku, ktoré chutia lepšie než z obchodu

rajčinová polievka
rajčinová polievka Foto: www.shutterstock.com

Možno ste o tom ešte nepočuli, no je to veľká škoda. Pečené polievky či domáci kečup pripravovaný v rúre sú nielen rýchle a jednoduché, ale aj výnimočne chutné. A navyše – ide o spôsob spracovania paradajok, pri ktorom sa ich chuť nádherne zintenzívni a všetky ingrediencie vytvoria harmonický celok.

Prečo sa oplatí zeleninu upiecť

Pečenie si väčšina ľudí spája skôr s mäsom alebo sladkým dezertom. No keď vložíte do rúry zeleninu, stane sa malé kulinárske kúzlo. Vysoká teplota spôsobí, že paradajky zosladnú, cibuľa získa jemnú karamelovú príchuť, cesnak stratí svoju ostrosť a všetky chute sa nádherne prepoja. Výsledkom je bohatý základ, ktorý sa hodí ako na polievku, tak aj na domáci kečup.

Najlepšie na tom je, že tento postup zvládne naozaj každý – nemusíte byť skúsený kuchár ani gazdinka s rokmi praxe. Do prípravy sa pokojne môžu zapojiť aj deti, ktoré vám pomôžu s krájaním alebo miešaním. Rúra sa postará o tú najťažšiu prácu.

Domáci pečený kečup

Ak máte doma nadbytok paradajok, nenechajte ich zbytočne prezrieť. Skúste z nich pripraviť vlastný kečup – je to zdravšia alternatíva k kupovanému a chuťovo úplne niekde inde.

Čo budete potrebovať:

  • 2 kg paradajok
  • 4 väčšie cibule
  • 5 strúčikov cesnaku
  • 2 lyžice soli
  • 200 g cukru
  • 1 lyžicu mletej papriky
  • 5 guľôčok nového korenia
  • 5 klinčekov
  • 3 bobkové listy
  • 3 jablká (nemusia byť, ale dodajú sladkosť)
  • 1 menšiu červenú repu (voliteľné, pre výraznú farbu)
  • 1 celú škoricu
  • 100 ml octu

Postup prípravy:

  1. Paradajky, cibuľu, cesnak a prípadne jablká či repu nakrájajte na kúsky a vložte do hlbokého pekáča.
  2. Prisypte všetko korenie, soľ, cukor aj papriku a dôkladne premiešajte.
  3. Pečte v rúre vyhriatej na 220 °C približne hodinu – alebo pokojne aj dlhšie, kým zelenina nepustí šťavu a nerozpečie sa do mäkka.
  4. Zmes rozmixujte a prepasírujte, aby bola jemná a hladká.
  5. Pridajte ocot a podľa vlastnej chuti dolaďte kyslosť alebo sladkosť.
  6. Horúci kečup nalejte do čistých pohárov a sterilizujte pri 80 °C približne 20 minút.

Jablká dodajú jemnejšiu, prirodzene sladkastú chuť. Červená repa zas prehĺbi farbu. Ak máte radi pikantnejšie jedlá, pridajte k zmesi trochu čili.

Pečená zeleninová polievka so syrom

Nenechajte sa zmiasť – polievka pripravovaná v rúre chutí úplne inak než klasická varená. Je sýta, hustá a má intenzívnu chuť, ktorá vás v chladných mesiacoch dokonale zahreje. A čo je skvelé – postup je veľmi jednoduchý a zvládne ho aj úplný začiatočník.

Potrebné suroviny:

  • 2 väčšie bataty (sladké zemiaky)
  • 2 červené papriky typu kápia
  • 2 mrkvy
  • 1 červená alebo biela cibuľa
  • 4 strúčiky cesnaku (môžete použiť aj celú hlavičku)
  • 2 lyžice olivového oleja
  • 1 lyžička mletej papriky
  • 1 lyžička mletého rasce
  • soľ a čierne korenie podľa chuti
  • 1 liter zeleninového vývaru
  • 50 g strúhaného parmezánu
  • čerstvý tymian na ozdobu

Ako na to:

  1. Zeleninu nakrájajte na väčšie kúsky, cesnak nechajte v šupke. Celú hlavičku stačí zrezať tak, aby boli viditeľné strúčiky. Po upečení ho jednoducho vytlačíte zo šupky.
  2. Všetko rozložte na plech, polejte olivovým olejom, posypte paprikou, rascou, soľou a korením.
  3. Pečte v rúre na 200 °C asi 30 minút, kým zelenina nezmäkne a nezíska zlatisté okraje.
  4. Tretinu upečenej zeleniny si odložte bokom na ozdobu. Zvyšok vložte do hrnca, zalejte zeleninovým vývarom a krátko povarte.
  5. Rozmixujte na krémovú konzistenciu. Nakoniec vmiešajte parmezán, ktorý polievku zjemní a dodá jej výraznejšiu chuť.
  6. Podávajte ozdobené zvyšnou zeleninou a posypané čerstvým tymianom.

Ak chcete polievku ešte výživnejšiu, môžete k upečenej zelenine pridať aj hrsť uvarenej cícerovej fazule. Polievka tak získa viac bielkovín a zasýti na dlhší čas.

Či už si vyberiete sladkastý domáci kečup do pohárov, alebo krémovú polievku, ktorú si vychutnáte s čerstvým chlebom, oba recepty vám ukážu, aké úžasné je využiť úrodu paradajok a inej zeleniny naplno. Pečenie dodá jedlu nový rozmer a z bežných ingrediencií vytvorí pochúťku, ktorú si zamiluje celá rodina.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať