Máte posteľ umiestnenú nesprávne? Možno práve preto sa budíte unavení! Poradíme vám, ako to napraviť

Ranné vstávanie je pre mnohých ľudí hotovým utrpením. Aj keď si ľahnú skoro a doprajú si dostatočný počet hodín spánku, ráno majú pocit, že ich telo neodpočívalo. Automaticky zvykneme obviňovať starý matrac, stres, príliš dlhé vysedávanie pri počítači či pred mobilom, no často sa zabúda na detail, ktorý má obrovský vplyv na kvalitu spánku – samotné umiestnenie postele v spálni.
Ak ste nad týmto nikdy nepremýšľali, možno práve tu tkvie dôvod vašej neustálej únavy. Poloha postele dokáže ovplyvniť, ako rýchlo zaspíte, ako hlboko budete spať aj to, či sa prebudíte svieži alebo bez energie.
Staré učenia a moderná veda sa zhodujú
Zaujímavé je, že to, čo hovorili staroveké filozofie ako čínske feng-šuej či indická ájurvéda, dnes potvrdzuje aj moderná veda o spánku. Kedysi sa tieto učenia považovali za akési mystické pravidlá, no postupom času sa ukazuje, že mnohé z ich zásad dávajú racionálny zmysel.
Východné tradície hovoria o voľnom prúdení energie v miestnosti, západná veda to pomenúva ako spánková hygiena. V oboch prípadoch ide o to isté – prostredie bez prievanu, s dostatkom čerstvého vzduchu, tmou a pokojom, ktoré náš mozog vníma ako bezpečné.
Posteľ potrebuje pevnú oporu
Jedným zo základných pravidiel je, aby mala posteľ pevné zázemie. Najlepšie je umiestniť ju tak, aby bola hlavou opretá o stenu. Tento jednoduchý detail zvyšuje pocit bezpečia, čo pomáha rýchlejšiemu uvoľneniu a kvalitnejšiemu spánku.
Ak je posteľ umiestnená uprostred izby, prípadne hlavou do voľného priestoru, podvedomie človeka ostáva v miernej pohotovosti. Telo síce spí, no mozog pracuje viac, než by mal – výsledkom je plytký spánok a únava.
Najhoršie miesto? Medzi dverami a oknom
Ďalšou častou chybou je položenie postele do línie medzi dverami a oknom. V praxi to znamená jediné – prievan. A aj keď nemusíte cítiť prúd vzduchu priamo, telo ho registruje. Studený vzduch alebo zmeny teploty počas noci vedú k nepokojnému spánku a častému budeniu.
Podobne nevhodné je mať posteľ priamo pod oknom. Aj keď to môže pôsobiť romanticky, realita je taká, že cez okná uniká teplo alebo preniká chlad, čo je pre organizmus počas noci veľmi rušivé.
Prístup z oboch strán prináša harmóniu
Podľa odborníkov na spánok aj podľa feng-šuej je ideálne, ak je posteľ prístupná z oboch strán. V malých bytoch to nebýva vždy možné, no ak je posteľ natlačená na stenu, narúša to pocit otvorenosti a slobody. Aj malý priestor po oboch stranách dokáže vytvoriť vyváženejšiu atmosféru, v ktorej sa spí lepšie.
Pozor na elektrinu a elektroniku pri hlave
Moderný problém, o ktorom sa kedysi nehovorilo, sú elektrické zásuvky a elektronické zariadenia. Mať mobil či nabíjačku priamo pri hlave nie je najlepšie riešenie. Nielen kvôli bezpečnosti, ale aj kvôli elektromagnetickým poliam, ktoré narúšajú spánkový rytmus a znižujú tvorbu melatonínu – hormónu, ktorý je pre dobrý spánok nevyhnutný.
Ideálne je mať telefón či budík aspoň na nočnom stolíku vzdialenom na dĺžku ruky.
Čistota a voľný priestor pod posteľou
Na kvalitu spánku vplýva aj čistota spálne. Ak máte pod posteľou krabice, staré oblečenie alebo iné odložené veci, hromadí sa tam prach, ktorý dýchate celú noc. Prachové častice dráždia dýchacie cesty a zhoršujú regeneráciu.
Rovnako nevhodné je mať posteľ pri stene, v ktorej vedú vodovodné potrubia. Zvuky tečúcej vody vás môžu vyrušovať aj počas hlbokého spánku.
Svetlo – nepriateľ číslo jeden
Náš spánok je riadený cirkadiánnym rytmom, ktorý reaguje na svetlo. Preto je nevyhnutné, aby bola spálňa počas noci čo najtmavšia. Najlepšie je použiť zatemňovacie závesy alebo kvalitné žalúzie.
Neodporúča sa mať oproti posteli zrkadlá – odrážajú svetlo z vonkajšieho prostredia či z chodby a môžu rušiť.
Malé zmeny, veľký efekt
Možno sa zdajú tieto rady ako drobnosti, no v praxi dokážu úplne zmeniť kvalitu vášho spánku. Stačí premiestniť posteľ, zatieniť okná či odložiť mobil ďalej od hlavy a už po niekoľkých nociach pocítite rozdiel.
Dobrý spánok je základom zdravia, a preto sa oplatí venovať chvíľu aj tomu, kde a ako máte posteľ umiestnenú.