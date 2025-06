Máte plastové okná ešte stále v zimnom režime? Takto ich jednoducho prestavíte na letný režim, ktorý vám ušetrí starosti aj peniaze

Plastové okná nájdeme dnes prakticky v každej domácnosti, no málokto skutočne vie, ako s nimi správne zaobchádzať. Okná pritom nie sú len obyčajným prvkom bývania – výrobcovia ich skonštruovali tak, aby umožňovali zmenu nastavení podľa ročných období. Tieto režimy okien sú dôležité nielen pre komfort bývania, ale aj pre predĺženie ich životnosti. Ak ste doteraz neprepli svoje okná z režimu zimného na letný, mali by ste to urobiť čo najskôr. Je to skutočne jednoduché a nemusíte volať žiadneho odborníka.