Máte len päť minút? Chorváti preslávili jednoduchý „turecký“ dezert bez rúry. Mnohí tvrdia, že je chutnejší než Napoleon

Občas nás prepadne chuť na niečo sladké, ale času je málo. Práve v takých chvíľach príde vhod dezert, ktorý nemusíte piecť, pripraví sa rýchlo a navyše vyzerá, akoby ste sa s ním natrápili oveľa dlhšie. Recept, ktorý sa rozšíril na sociálnych sieťach v Chorvátsku, patrí práve do tejto kategórie – a niet divu, že si získal obrovskú popularitu. Dezert pripravíte z bežných surovín a výsledkom je jemný mliečny krém na kokosovom základe, stočený do malých roliek.

Hoci sa na internete často označuje ako „turecký dezert“, nejde o tradičný recept známy z tureckej kuchyne. Skôr ide o moderný domáci zákusok, ktorý využíva techniky typické pre mliečne krémy obľúbené v mnohých krajinách Balkánu a Blízkeho východu. Recept je však jednoduchý, dostupný a chuťovo veľmi príjemný – aj preto sa tak rýchlo stal hitom.

Prečo sa recept spája s tureckou kuchyňou?

Recept nemá historický pôvod v Turecku, ale pripomína tamojšie mliečne dezerty, ktoré sa pripravujú varením mlieka s múkou a cukrom do krémovej konzistencie. Táto technika je v kuchyniach regiónu bežná, a preto sa moderné internetové recepty často prezentujú ako „turecky inšpirované“.

Kokosová vrstva je však skôr moderným doplnkom než súčasťou tradičnej orientálnej kuchyne. Napriek tomu dodá dezertu jemnú exotickú arómu a príjemnú štruktúru.

Prečo sa stal populárny práve v Chorvátsku?

Chorvátske domácnosti majú dlhodobý vzťah k jednoduchým dezertom bez pečenia. V teplých mesiacoch je bežné pripravovať sladkosti, ktoré nevytvárajú zbytočné teplo v kuchyni a sú hotové za krátky čas.

Tento recept presne spĺňa tieto kritériá: krém sa uvarí za pár minút, kokosová vrstva nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu a zvyšnú prácu odvedie chladnička. Aj preto sa rýchlo rozšíril medzi ľuďmi a začal žiť vlastným životom na sociálnych sieťach.

Recept: Jemné kokosové rolky s mliečnym krémom (nepečené)

Recept je mimoriadne jednoduchý, nenáročný na vybavenie a zvládne ho aj ten, kto bežne nepečie.

Suroviny

Kokosový základ:

  • 100 g kokosových vločiek

Krém:

  • 500 ml mlieka
  • 150 g sladeného kondenzovaného mlieka
  • vanilkový cukor
  • 110 g hladkej múky
  • 25 g masla

Na dokončenie:

  • 150 ml smotany na šľahanie
  • jemne nastrúhaná citrónová kôra
  • strúhaná čokoláda alebo kokos na ozdobu

Postup prípravy

  1. Formu vystlite papierom na pečenie a rovnomerne naň nasypte kokos. Bude to spodná vrstva dezertu.
  2. Pripravte krém: v hrnci zmiešajte mlieko, kondenzované mlieko, vanilkový cukor a múku. Na miernom ohni miešajte, kým krém nezhustne. Keď je hladký a hustý, odstavte ho a vmiešajte maslo.
  3. Horúci krém rozotrite na kokos a nechajte vychladnúť. Potom ho vložte aspoň na dve hodiny do chladničky, aby dobre stuhol.
  4. Vyšľahajte smotanu a zľahka do nej primiešajte citrónovú kôru.
  5. Stuhnutý plát nakrájajte na pásy, na každý naneste šľahačku a zrolujte. Rolky môžete posypať kokosom či čokoládou.

Variácie, ktoré môžete vyskúšať

Dezert je ideálny na experimentovanie. Základná verzia je jemná a neutrálna, takže si ju ľahko prispôsobíte:

  • namiesto citrónovej kôry môžete použiť pomaranč
  • do krému možno pridať kakao či trošku čokolády
  • šľahačku môžete nahradiť jemným krémom alebo jogurtom
  • namiesto roliek môžete dezert podávať aj ako rezy

Vďaka jednoduchému postupu si ho viete upraviť podľa toho, čo máte doma alebo čo máte radi.

