Máte doma túto nenápadnú vec? Možno sedíte na poklade, o ktorom ani netušíte

Mnohé predmety, ktoré u nás doma ležia celé roky bez povšimnutia, môžu mať pre zberateľov prekvapivú hodnotu. Nie preto, že by automaticky išlo o vzácne poklady, ale preto, že niektoré staršie veci dokážu zaujať svojím pôvodom, kvalitou či zachovalosťou. Stačí ich posúdiť s odstupom a zrazu sa ukáže, že aj obyčajná polička či krabica v pivnici môže ukrývať predmet, ktorý stojí za pozornosť.
Ilustračné video k téme porcelánu
Kto sa chce dozvedieť viac o tom, prečo môže byť porcelán hodnotný, môže si pozrieť aj nasledovné ilustračné video. Vysvetľuje rozdiely medzi kvalitným a bežným porcelánom a približuje, čo zvyšuje jeho cenu.
V starých domoch či bytoch často nachádzame veci, ktoré používali ešte naši starí rodičia. Zvyčajne ich berieme ako nepotrebný prežitok, no v skutočnosti môžu mať historickú, estetickú alebo zberateľskú hodnotu. To vždy závisí od konkrétneho výrobcu, obdobia výroby, stavu predmetu aj aktuálneho dopytu na trhu.
Prečo môže byť starý porcelán cennejší, než pôsobí
Porcelán je jednou z najčastejších kategórií, o ktoré sa zberatelia zaujímajú. Nejde o to, že každý starý tanier má vysokú hodnotu – väčšina bežne vyrábaných porcelánových setov hodnotná nie je. Existujú však značky a série, ktoré sú z dlhodobého hľadiska zberateľsky atraktívne.
Hodnotu porcelánu najviac ovplyvňuje:
• Značka a výrobca
Na spodnej strane býva znak, logo alebo nápis, podľa ktorého možno určiť pôvod aj obdobie výroby. Práve títo „tichí svedkovia“ rozhodujú o tom, či je predmet bežný alebo pre niekoho zaujímavý.
• Stav predmetu
Praskliny, odlomené kúsky, lepené časti či iné poškodenia cenu vždy znižujú. Naopak, kus v pôvodnom, neporušenom stave môže byť podstatne hodnotnejší.
• Kompletnosť súpravy
Celá sada – taniere, šálky či čajová súprava – má vyššiu hodnotu než jednotlivé kusy.
• Materiál a dekor
Tenký, jemný porcelán s ručným zdobením býva cennejší ako ťažšie, masovo vyrábané kusy.
To všetko však platí s realistickým dodatkom: len menšia časť starého porcelánu má skutočnú trhovú hodnotu. Väčšina bežných domácich setov je skôr sentimentálna spomienka než zberateľský klenot.
Zaujímavé môžu byť aj knihy, hračky či drobné predmety z domácnosti
Nie len kuchynské vybavenie môže mať hodnotu. Pre niektorých zberateľov sú atraktívne aj:
- staršie knihy, najmä prvé vydania alebo publikácie, ktoré sa už nevydávajú
- dobové časopisy z medzivojnového či povojnového obdobia
- pôvodné detské hračky z kovu, dreva alebo bakelitu
- predmety so špecifickým dizajnom či historickou hodnotou
Hoci veľká časť starých tlačí a domácich predmetov je zberateľsky bezvýznamná, niektoré dokážu prekvapiť – napríklad preto, že ide o obmedzené vydanie, regionálnu raritu alebo predmet, ktorý sa zachoval v mimoriadne dobrom stave.
Ako zistiť, či má váš predmet skutočnú hodnotu
Pri vypratávaní domácnosti sa oplatí postupovať krok za krokom. Nejde o to všetko si odkladať, ale skôr neponáhľať sa s vyhodením toho, čo neviete presne identifikovať.
1. Predmet si dôkladne prezrite a odfoťte
Zamerajte sa na značku, podpis, dátum, zdobenie aj na možné poškodenia.
2. Vyhľadajte podobné predmety online
Aukčné portály, starožitníctva a zberateľské weby dokážu ponúknuť prvotný prehľad o cenách.
3. Požiadajte o odborné posúdenie
Znalci, aukčné domy či špecializované obchody vám vedia povedať, či má predmet hodnotu alebo ide skôr o bežnú vec.
4. Berte do úvahy reálny dopyt
Trhová cena závisí od toho, či má o predmet niekto záujem. Aj zaujímavý kus môže byť lacný, ak po ňom nikto nepátra.
Nevyhadzujte staré veci unáhlene
Niektoré predmety môžu mať historickú alebo zberateľskú hodnotu, aj keď na prvý pohľad pôsobia nenápadne. Stačí sa na ne pozrieť pozornejšie a dopriať im druhú šancu. Možno zistíte, že doma máte vec, ktorá niekomu môže urobiť radosť – alebo dokonca zniesť slušnú cenu.
Poklad to síce nemusí byť, no určite je škoda zbaviť sa niečoho, čo môže mať svoju hodnotu.