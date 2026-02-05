Máte doma starú termosku s kovovým obalom? Môže v nej byť ukrytý azbest, o ktorom ani netušíte

V mnohých domácnostiach sa dodnes nájdu staré termosky z čias našich rodičov či starých rodičov. Majú kovový obal, sklenenú vložku a mnohým sa zdajú kvalitnejšie ako moderné výrobky. No pri niektorých modeloch vyrobených v minulých desaťročiach sa mohol použiť materiál, ktorý dnes považujeme za zdraviu škodlivý – azbest. Hoci sa to netýka všetkých starých termosiek, riziko sa nedá úplne vylúčiť.
Prečo sa azbest kedysi používal?
Azbest bol dlhé roky populárny materiál. Mal výborné izolačné vlastnosti, odolával vysokým teplotám a bol cenovo dostupný. Vďaka týmto vlastnostiam sa používal v stavebníctve, pri výrobe technických izolácií a v niektorých prípadoch aj pri výrobe vákuových fliaš.
Pri termoskách slúžil ako súčasť fixačných miest medzi dvojitou stenou sklenej vložky. Materiál mal zlepšiť tepelnú stabilitu a pevnosť výrobku. V tom čase sa azbest považoval za praktický a bezpečný. Až neskôr sa potvrdilo, že jeho mikroskopické vlákna môžu predstavovať vážne zdravotné riziko.
Azbest je nebezpečný len pri narušení
Je dôležité zdôrazniť, že azbest je problémom najmä vtedy, keď sa jeho vlákna uvoľnia do vzduchu. To sa deje pri poškodení materiálu – pri prasknutí, rozbití alebo pri neodbornej manipulácii. Vdýchnuté vlákna sa môžu ukladať v pľúcach a dlhodobo dráždiť tkanivo. Medzinárodné zdravotnícke organizácie považujú azbest za preukázaný karcinogén.
Pokiaľ je termoska neporušená a jej vnútorná vrstva zostáva uzavretá, riziko je veľmi nízke. Problém nastáva až vtedy, keď dôjde k poškodeniu sklenej vložky alebo narušeniu izolačnej vrstvy.
Ako spoznať starú termosku, ktorá môže byť riziková?
Nie všetky staré kovové termosky obsahujú azbest. Aj tak sa oplatí byť obozretný pri týchto znakoch:
- sklenená vložka má tmavé bodky alebo kruhové miesta, kde boli upevňovacie bod
- termoska je úplne bez označenia alebo nepoznáte jej pôvod,
- ide o lacný alebo anonymný model z minulého storočia
Samotné bodky na skle však nie sú dôkazom prítomnosti azbestu – iba naznačujú, že pri výrobe mohol byť použitý materiál podobného typu.
Čo robiť, ak máte doma starú termosku?
Najdôležitejšie pravidlo je nerozoberať ju a nesnažiť sa ju opravovať. Práve pri rozbití alebo praskaní by mohlo dôjsť k uvoľneniu častíc, ktoré boli doteraz uzavreté. Ak máte podozrenie, že termoska by mohla byť riziková, prípadne je už poškodená, odporúča sa prestať ju používať.
Vhodné je odovzdať ju na zbernom dvore, kde sa likviduje bez porušenia vnútorných vrstiev. Domáce rozbitie alebo manipulácia nie je bezpečná.
Moderné termosky sú už úplne bez azbestu
Súčasní výrobcovia používajú bezpečné izolačné materiály, ktoré spĺňajú prísne európske normy. Nové vákuové fľaše neobsahujú azbest a pri bežnom používaní nepredstavujú žiadne zdravotné riziko.
Ak máte pochybnosti o starom kuse, najbezpečnejšou voľbou je jeho výmena. Nostalgická hodnota môže byť pekná, no v prípade predmetov, ktoré prichádzajú do kontaktu s nápojmi, je lepšie uprednostniť zdravie a istotu.