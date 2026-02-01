Máte doma starú ohýbanú stoličku po babičke? Možno sedíte na prekvapivom poklade

Na prvý pohľad pôsobí úplne obyčajne – drobná drevená stolička s prehnutými líniami a prúteným alebo výpletovým sedákom. Roky stála v kuchyni, na chalupe či v komore a málokto jej pripisoval nejakú hodnotu. A predsa môže ísť o kus nábytku, ktorý má dnes medzi zberateľmi oveľa väčšiu cenu, ako by ste čakali.
Ohýbané drevené stoličky sú u nás súčasťou domácností už viac než sto rokov. Často sa dedia z generácie na generáciu a slúžia ako pamiatka na starých rodičov. Mnohí však netušia, že práve tieto nenápadné kúsky stáli pri zrode modernej sériovej výroby nábytku a ovplyvnili podobu dizajnu na celé desaťročia. Ak doma máte elegantne zakrivenú, ľahkú, no prekvapivo pevnú stoličku, možno ide o historicky cenný model.
Ako vznikla revolúcia v nábytkárstve?
V prvej polovici 19. storočia sa objavila prelomová technológia, ktorá umožnila ohýbať masívne drevo pomocou pary. Dovtedajšie stoličky sa vyrábali z mnohých jednotlivých dielov, ktoré bolo potrebné prácne spájať. Nový postup však otvoril cestu odľahčeným, elegantným tvarom a zároveň výrazne zjednodušil výrobu. Nábytok sa zrazu dal produkovať vo veľkých sériách bez straty kvality.
Najznámejšie boli tzv. kaviarenské stoličky, ktoré sa rozšírili po celej Európe a objavovali sa v domácnostiach, podnikoch či hoteloch. Stali sa symbolom dostupného, moderného a funkčného nábytku 19. a začiatku 20. storočia.
Obrovským prelomom bola aj myšlienka rozložiteľného nábytku. Stoličky sa dali poslať v balíku po častiach a poskladať až na mieste používania – čo bolo v tej dobe takmer nevídané. Tento prístup predbehol svoju dobu a položil základy priemyselnej výroby, akú poznáme dnes.
Ako rozpoznať hodnotný starý kus od obyčajnej napodobeniny?
Aj keď názov značky v tomto článku neuvádzame, pôvodné modely mali často rôzne formy označenia – razítka, štítky či vypálené značky. Časom sa však mohli stratiť alebo vyblednúť, takže ich neprítomnosť nemusí automaticky znamenať, že ide o obyčajnú repliku.
Na čo sa pozerať pri posudzovaní stoličky:
- Ohyby musia byť plynulé, bez ostrých zlomov a neprirodzených prechodov.
- Proporcie pôsobia jemne a ľahko, napriek tomu je konštrukcia veľmi pevná.
- Spoje a detaily bývajú pri pôvodných kusoch precízne, pri lacnejších kópiách sú často hrubšie alebo menej presné.
- Sedák z výpletu máva charakteristickú štruktúru a býva veľmi pevný aj po desaťročiach.
Existujú aj kvalitné repliky, ktoré si svoju hodnotu držia, no ich cena je zvyčajne výrazne nižšia než pri originálnych historických kusoch.
Predať, či radšej odložiť? Čo rozhoduje o cene?
Hodnota starých ohýbaných stoličiek sa môže výrazne líšiť. Závisí od:
- konkrétneho modelu
- obdobia výroby
- stavu dreva a výpletu
- miery zachovania pôvodných prvkov
Niektoré vzácne stoličky sa predávajú za vysoké čiastky, iné dosahujú hodnotu v tisíckach alebo stovkách eur. Aj bežný kuchynský model však môže predstavovať cenný historický artefakt a krásnu ukážku remeselného majstrovstva.
Ak máte doma starú ohýbanú stoličku po babičke či zo starej chalupy, určite stojí za to zistiť o nej viac. Môže ísť o nenápadný predmet, ktorý ukrýva kus dizajnérskej histórie – a možno aj hodnotu, o ktorej ste doteraz netušili.