Máte doma psa alebo mačku? Vedci tvrdia, že váš mozog vďaka nim starne pomalšie a zostáva vo forme

Pre mnohých ľudí je domáci miláčik niečo viac než len zviera, ktoré s nami zdieľa domácnosť. Stáva sa členom rodiny, sprievodcom v každodennom živote a často aj tým najspoľahlivejším „antistresovým“ prvkom v celom byte. Moderné výskumy za posledné roky sa zhodujú na tom, že vzťah človeka a zvieraťa má ďaleko väčší dosah, než sme si doteraz mysleli – dotýka sa nielen psychiky, ale aj fyzického zdravia či dokonca samotného procesu starnutia.
Ak chcete vidieť, ako pes dokáže pôsobiť na človeka v praxi, v tomto videu nájdete krátke vysvetlenie aj niekoľko príkladov:
Zviera ako každodenný spoločník, ktorý mení život k lepšiemu
Majitelia psov a mačiek dobre vedia, že s domácim miláčikom prichádza nový rytmus dňa. Pes vás prinúti vstať z postele aj vtedy, keď by ste najradšej zaspali ráno o hodinu dlhšie. Mačka zasa svojimi rituálmi dá celému dňu štruktúru – či už ide o kŕmenie, spoločné hranie alebo obyčajné večerné túlenie.
Táto pravidelnosť má podľa odborníkov veľký význam. Rutina znižuje psychické napätie, podporuje disciplínu, pomáha udržiavať aktívny režim a prirodzene obohacuje deň o momenty, ktoré prinášajú pokoj aj radosť.
Nie je tajomstvom, že kontakt so zvieratami dokáže priamo ovplyvňovať hladiny hormónov. Už niekoľko minút hladkania alebo spoločného oddychu zvyšuje produkciu serotonínu a oxytocínu – „hormónov dobrej nálady“. Zároveň dochádza k zníženiu hladiny stresových hormónov a k poklesu krvného tlaku. Aj preto mnohí ľudia pociťujú okamžité uvoľnenie, keď ich pes alebo mačka príde privítať po náročnom dni.
Zvieracia spoločnosť ako liek na osamelosť
Ľudia, ktorí žijú sami, často hovoria, že ich zviera je pre nich skutočným partnerom – niekto, kto doma čaká, reaguje, komunikuje a vytvára pocit, že človek nie je sám uprostred ticha. Práve táto emocionálna väzba je mimoriadne dôležitá pre psychické zdravie.
Starostlivosť o zviera prináša pocit zodpovednosti, ale zároveň aj známu istotu, že ste niekomu dôležití. Pes či mačka dokážu naplniť domov teplom a energiou, ktorá je neporovnateľná s akýmkoľvek iným druhom „dekorácie“.
Odborníci upozorňujú, že pre seniorov môže mať zviera dokonca zásadný význam. Ľudia vo vyššom veku so psom alebo mačkou bývajú aktívnejší, majú viac spoločenských kontaktov a často si udržujú optimistickejší pohľad na život. Krátky rozhovor s iným majiteľom psa počas prechádzky niekedy dokáže urobiť pre človeka viac ako celý deň pri televízore.
Podpora mozgu, pamäti a mentálnej sviežosti
Zaujímavé zistenia prinášajú najnovšie štúdie z oblasti neurovedy. Vedci sledujú skupiny ľudí, ktorí sa dlhodobo starajú o domáce zvieratá, a porovnávajú ich kognitívne schopnosti s ľuďmi, ktorí zvieratá nemajú. Výsledky naznačujú, že majitelia psov či mačiek môžu mať pomalšie kognitívne starnutie.
Aký je dôvod?
- Rutina a pravidelnosť, ktoré mozog udržujú v aktívnom režime.
- Pohyb a stimulácia, najmä pri psoch.
- Zníženie stresu, ktoré prospieva centrálnej nervovej sústave.
- Sociálne kontakty, ktoré sú pre mozog dôležitou mentálnou výzvou.
Vedci síce upozorňujú, že ide skôr o pozorovanú súvislosť než priamo preukázanú príčinu, no trend je jasný – ľudia so zvieratami čelia psychickej záťaži aj starnutiu odolnejšie.
Zdravšie telo: viac pohybu a nižšie riziko srdcových ochorení
Ak máte psa, pravdepodobne ani netušíte, že každodenné venčenie je jednou z najlepších investícií do vášho zdravia. Pravidelná chôdza je totiž forma prirodzeného kardio tréningu – nenáročná, no mimoriadne účinná.
Výskumy ukazujú, že majitelia psov:
- majú v priemere nižšiu hladinu cholesterolu,
- častejšie dosahujú normálny krvný tlak,
- majú nižšie riziko srdcovo-cievnych chorôb,
- sú celkovo fyzicky aktívnejší, a tým aj v lepšej kondícii.
Dokonca aj ľudia, ktorí predtým športu veľmi neholdovali, sa vďaka psovi prirodzene začnú viac hýbať – psie oči vedia byť veľmi presvedčivé.
Radosť, rovnováha a ten najjednoduchší dôvod, prečo je zviera darom
Či už máte doma mačku, psa, králika, papagája alebo dokonca akvárium s rybičkami, každé zviera dokáže priniesť do života jedinečnú formu radosti.
Zvieratá sú mimoriadne citlivé na ľudské emócie. Vedia vycítiť smútok, nervozitu aj únavu a často reagujú presne tak, ako práve potrebujeme – prídu sa privinúť, sadnú si k vám alebo vás jemne postrčia k tomu, aby ste sa išli prejsť či zodvihli hlavu od starostí.
Ich prítomnosť vytvára priestor, kde človek nemusí nič predstierať, nič vysvetľovať. Stačí byť.
Záver: zviera je malý terapeut s obrovským účinkom
Život s domácim miláčikom prináša zodpovednosť, ale zároveň aj nesmierne veľa. Zlepšuje náladu, podporuje pohyb, tlmí stres a podľa množstva výskumov má potenciál spomaliť mentálne starnutie.
A možno práve toto je na zvieratách najkrajšie – nevyžadujú, aby sme boli dokonalí, ale vďaka nim sa často stávame lepšími, pokojnejšími a vyrovnanejšími ľuďmi.
Domáci miláčik je jednoducho dôkazom, že láska a starostlivosť fungujú oboma smermi.