Máte doma predmety, ktoré k sebe priťahujú negatívnu energiu? Týchto sa radšej zbavte!

Zažívate v poslednej dobe neustálu únavu, nič vás nebaví a veci, ktoré ste robili s radosťou, akoby vám prestávali dávať zmysel? Na vine môže byť negatívna energia, ktorá sa nepozorovane vkradla do vášho príbytku. Znie to síce tajomne, možno až neuveriteľne, no psychológovia i odborníci na feng šuej či indickú filozofiu Vastu Shastra sa zhodujú: prostredie, v ktorom žijeme, na nás vplýva oveľa viac, než sme ochotní pripustiť.