Máte doma porcelán po babičke? Nenápadná značka na dne môže znamenať hotový poklad

V mnohých rodinách sa porcelán dedí potichu, bez veľkej pozornosti. Šálky, hrnčeky, taniere či drobné vázičky často skončia vo vitríne, kde slúžia len ako dekorácia, alebo zapadnú prachom v kuchynskej skrinke. Väčšinou k nim máme najmä citový vzťah – pripomínajú starých rodičov, rodinné oslavy či detstvo. Len málokto si však uvedomí, že niektoré z týchto kúskov môžu mať aj prekvapivo vysokú finančnú hodnotu. Kľúčom k odhaleniu ich ceny býva malý detail: značka na spodnej strane porcelánu.
Porcelán ako zázrak svojej doby
Porcelán patrí medzi materiály, ktoré kedysi doslova ohromili svet. Jeho história siaha viac než tisíc rokov do minulosti a jeho kolískou bola Ázia. Práve tam sa podarilo vytvoriť materiál, ktorý bol zároveň pevný, jemný, tenký a elegantný. Na rozdiel od ťažkej keramiky či kovových nádob pôsobil porcelán vzdušne a luxusne.
Keď sa porcelán dostal do Európy, okamžite vyvolal obrovský záujem. Dlhé obdobie bol výsadou cisárskych dvorov, kráľov a šľachty. Pre bežných ľudí predstavoval niečo nedosiahnuteľné – symbol bohatstva, moci a prestíže.
Európa a boj o tajomstvo výroby
Európski alchymisti, vedci a remeselníci sa celé stáročia snažili prísť na to, ako porcelán vlastne vzniká. Recept na jeho výrobu bol prísne stráženým tajomstvom. Až začiatkom 18. storočia sa podarilo odhaliť správne zloženie surovín aj technologický postup.
Krátko nato začali vznikať prvé európske porcelánky, ktoré si rýchlo vybudovali povesť výnimočnej kvality. Aby sa ich výrobky dali rozoznať od lacnejších napodobenín, začali jednotliví výrobcovia používať značky a pečate, ktoré sa najčastejšie umiestňovali na spodnú stranu výrobkov, často priamo pod glazúru. Vďaka tomu prežili desaťročia aj stáročia takmer neporušené.
Viac než len taniere a šálky
Porcelán sa postupne stal súčasťou každodenného aj slávnostného života. Nevyrábali sa z neho len taniere, podšálky a hrnčeky, ale aj celé čajové a jedálenské súpravy. Veľkej obľube sa tešili aj dekoratívne predmety – jemné vázy, misky, dózy či porcelánové figúrky a sošky.
Typickým znakom starého porcelánu je precízne spracovanie, dôraz na detail a jemná výzdoba. Kvetinové motívy, zlaté linky či ručne maľované scény dodnes fascinujú zberateľov aj znalcov.
Akú hodnotu má porcelán dnes?
Ak doma objavíte starý porcelánový hrnček, šálku alebo celý servis, rozhodne sa oplatí venovať mu pozornosť. Najcennejšie sú kúsky v dobrom stave – bez prasklín, odlomených okrajov a výrazných poškodení. Mimoriadne žiadané sú celé, kompletné súpravy, napríklad čajové alebo jedálenské sety, ktoré sa zachovali v pôvodnom počte kusov.
Na aukciách a u zberateľov môžu takéto súbory dosahovať veľmi zaujímavé ceny. Dôležitú úlohu zohráva nielen značka výrobcu, ale aj vek, vzor, vzácnosť a celkový stav porcelánu.
Pozor na napodobeniny
Treba však rátať aj s tým, že trh so starožitnosťami je plný imitácií. Nie všetko, čo vyzerá staro, je aj skutočne cenné. Niektoré značky bývajú napodobňované a laik ich len ťažko rozozná. Preto platí jednoduché pravidlo: ak máte podozrenie, že doma skrývate hodnotný kúsok, nechajte ho posúdiť odborníkom – starožitníkom alebo znalcom porcelánu.
Poklad nemusí pochádzať len zo zahraničia
Mnohí ľudia si myslia, že hodnotu má iba porcelán zo známych zahraničných manufaktúr. To však nie je úplne pravda. Aj výrobky z domácich dielní môžu byť medzi zberateľmi veľmi vyhľadávané. Záujem nie je len o riad, ale aj o porcelánové sošky, figurálne motívy či netradičné dekoračné kúsky.
Nechať si ho alebo predať?
Rozhodnutie, čo so starým porcelánom urobiť, je čisto na vás. Ak je pre vás spojený s rodinnými spomienkami, môže mať väčšiu hodnotu ako akékoľvek peniaze. Ak k nemu však nemáte osobný vzťah, predaj môže byť zaujímavou možnosťou. Dopyt po kvalitnom starožitnom porceláne stále existuje a zachovalé kúsky vedia zberatelia oceniť nemalými sumami.
Možno aj u vás doma, niekde v skrinke alebo na polici, stojí nenápadný hrnček či váza, ktorá má oveľa väčšiu cenu, než by ste čakali. Stačí jeden pohľad na jej dno – a môžete objaviť skutočný poklad.