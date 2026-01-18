Máte doma „nelegálny“ krb? Tu je návod, kde nájsť výrobný štítok a čo na ňom skutočne kontrolovať

V poslednom období sa medzi majiteľmi domov často šíria obavy, že používanie krbov a krbových vložiek môže byť zakázané alebo prísne obmedzené. Mnohí si nie sú istí, či ich starší alebo menej známy model spĺňa požiadavky, ktoré dnes platia pre lokálne spotrebiče na drevo. Dobrá správa je, že žiadny plošný zákaz krbov neexistuje – a vo väčšine domácností je všetko v poriadku. Stačí vedieť, kde nájsť výrobný štítok a ktoré údaje z neho sú dôležité.
Video: Ako správne zapojiť krbové kachle a predísť rizikám
Mnohí nedajú dopustiť na teplo z krbu, no rovnako dôležité je vedieť, ako má byť zariadenie správne zapojené, aby sa predišlo nehodám či poškodeniu komína. Praktické ukážky nájdete v tomto videu:
Prečo sa okolo krbov objavuje toľko nejasností?
V Európskej únii postupne platia prísnejšie pravidlá pre nové spotrebiče na tuhé palivá, predovšetkým pre kotly na uhlie a drevo s nízkou emisnou triedou. Tieto zariadenia už nie je možné uvádzať na trh ani inštalovať.
Krbové kachle, pece a krbové vložky však nie sú zakázané.
Musí však platiť jedno dôležité pravidlo: zariadenie, ktoré je nainštalované v domácnosti, musí spĺňať normy platné v čase jeho uvedenia na trh. Z toho vyplýva:
- ak máte moderný krb s certifikáciou, je jeho používanie úplne legálne
- staršie krby nie sú automaticky zakázané, pokiaľ boli v čase predaja v súlade s normami
- obmedzenia sa týkajú najmä situácií, keď chcete krb vymeniť za nový alebo nový krb inštalovať
Práve tu zohráva úlohu výrobný štítok – najspoľahlivejší zdroj informácií o konkrétnom modely.
Prečo je výrobný štítok krbu kľúčový?
Výrobný štítok funguje ako jednoznačný identifikátor spotrebiča. Obsahuje presné informácie, podľa ktorých sa dá určiť:
- výrobca a typ krbu
- výrobné číslo
- rok výroby
- norma, podľa ktorej bol spotrebič certifikovaný
- emisné parametre (ak ich výrobca uvádza)
Vďaka týmto údajom viete zistiť, či váš krb:
- zodpovedá požiadavkám bezpečnostných noriem
- bol uvedený na trh legálne
- vyhovuje pravidlám Ekodizajnu (platným pre nové zariadenia)
- nepatrí medzi zakázané typy spotrebičov
Pri kontrolách, revíziách alebo servise je existencia štítku nevyhnutná. Ak chýba, dá sa nahradiť dokumentáciou od výrobcu, ale proces býva zdĺhavejší.
Kde výrobcovia umiestňujú štítok? Tu sú najčastejšie miesta
1. Dokumentácia ku krbu
Ak ešte máte pôvodný záručný list alebo technický manuál, často v nich nájdete typové označenie aj certifikačné údaje. Pri starších krboch však papierové doklady často chýbajú.
2. Telo krbovej vložky
Väčšina výrobcov vyraďuje alebo upevňuje štítok priamo na pevný kovový rám, najčastejšie:
- po otvorení dvierok na hrane spaľovacej komory
- na bočnej alebo spodnej strane konštrukcie
- vzácnejšie na zadnej strane (skôr pri kachliach)
Dôležité: štítok nebýva na dvierkach, ale na stacionárnej časti rámu.
3. Moderné modely – QR kód
Novšie krby majú často namiesto klasického plechového štítku:
- štítok s QR kódom
- alebo kombinovaný typový štítok s dátami
Po načítaní kódu zvyčajne získate kompletné informácie o modeli vrátane emisných hodnôt a noriem.
Potrebujete sa báť, že máte doma „nelegálny krb“?
Vo väčšine prípadov nie.
- Ak má krb výrobný štítok a bol certifikovaný podľa normy platnej v čase predaja, jeho používanie je plne povolené.
- Žiadny všeobecný zákaz kúrenia drevom neexistuje.
- Obmedzenia sa týkajú najmä nových spotrebičov, ktoré dnes musia spĺňať štandardy Ekodizajnu.
Staršie krby sa môžu používať ďalej, pokiaľ sú technicky bezpečné a ich prevádzka neporušuje miestne predpisy (napr. v niektorých mestách môžu platiť obmedzenia pri nadmernom zadymení).
Ako si byť istý?
Pokiaľ máte pochybnosti, stačí urobiť tri kroky:
- Nájdite štítok alebo typové označenie.
- Porovnajte ho s dokumentáciou výrobcu alebo overte model na oficiálnej stránke.
- V prípade nejasností kontaktujte servisnú firmu alebo revízneho technika, ktorý vie na základe identifikácie posúdiť zákonnosť aj technický stav.