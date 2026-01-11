Máte chuť na niečo sladké alebo čakáte návštevu? Tento banánový dezert vás zachráni!

Prepadla vás chuť na sladké a neviete, čo rýchlo pripraviť? Alebo máte na ceste návštevu a nechcete stráviť hodiny v kuchyni? Stavte na jednoduchý, no efektný banánový dezert, ktorý zvládnete aj bez rúry.
Banány – malý žltý poklad
Mať doma banány sa vždy oplatí. Sú ideálne ako rýchla desiata, zasýtia a dokážu zahnať menší hlad. Okrem toho obsahujú draslík, ktorý je známy tým, že prispieva k lepšej nálade.
Ak sa teda cítite unavení, podráždení alebo bez energie, banán môže byť jednoduchým riešením. Pri pravidelnej konzumácii si mnohí všimli, že sa celkovo cítia lepšie.
Banány však nie sú len chutné, ale aj mimoriadne prospešné pre telo. Pomáhajú zmierňovať menštruačné bolesti, podporujú kvalitný spánok a sú vhodné aj pre ľudí, ktorí trpia nespavosťou.
Priaznivo pôsobia na trávenie, môžu tlmiť bolesti hlavy a často sa odporúčajú aj fajčiarom, ktorí sa snažia prestať – vraj dokážu zmierniť nepríjemné abstinenčné príznaky spojené s nikotínom.
Nie je divu, že sa o banánoch hovorí ako o „žltom zázraku“.
Banán v kuchyni: od smoothie až po dezert
Banán chutí výborne aj samotný, no jeho využitie v kuchyni je oveľa širšie. Stačí ho rozmixovať s mliekom a máte výživné raňajkové smoothie.
Prezreté banány môžete vložiť do mrazničky a pripraviť si zdravú domácu zmrzlinu. Skvelo sa kombinuje so sladkým tvarohom, no výborný je aj vo vanilkovom pudingu – najmä ak pridáte piškóty potreté džemom.
Momentálne však na sociálnych sieťach koluje jeden rýchly banánový dezert, ktorý si získal množstvo fanúšikov. Pripravíte ho zo surovín, ktoré máte bežne doma, a čo je najlepšie – bez pečenia. Zvládne ho naozaj každý.
Bleskový banánový dezert (bez rúry)
Video návod:
Postup:
- Pripravte si 3 banány, ošúpte ich a nakrájajte na väčšie kúsky.
- Na panvici rozohrejte 20 g masla, pridajte 1,5 lyžičky cukru a miešajte, kým sa cukor nerozpustí a nevytvorí jemnú karamelovú zmes.
- Do nej vložte banány, krátko ich opečte a potom sporák vypnite.
V miske vyšľahajte 1 celé vajce s 2,5 lyžice cukru. Pridajte 1 šálku bieleho jogurtu a 6 polievkových lyžíc rastlinného oleja.
Do veľkého sitka nasypte:
- 1 šálku preosiatej hladkej múky,
- 1,5 lyžice kakaa,
- 1 balíček jedlej sódy,
- 1 balíček vanilkového cukru.
Suché ingrediencie preosejte do vaječnej zmesi a miešajte, kým nezískate hladké cesto bez hrudiek.
Panvicu s banánmi opäť položte na sporák a rovnomerne ich zalejte kakaovým cestom. Zakryte pokrievkou a varte približne 15 – 20 minút.
Pomocou špajle alebo špáradla skontrolujte, či je cesto hotové – ak sa nelepí, môžete dezert opatrne preklopiť na tanier.
Výsledkom je mäkká banánová buchta, ktorá chutí skvele ku káve, čaju alebo len tak, keď vás prepadne chuť na sladké.
Banány a kalórie
Banány patria medzi najobľúbenejšie ovocie na svete – vďaka sladkej chuti, praktickej „šupke“ a výživovej hodnote. Z kalorického hľadiska ide o pomerne ľahké ovocie.
Jeden stredne veľký banán s hmotnosťou okolo 120 gramov obsahuje približne 105 kalórií. Samozrejme, množstvo kalórií sa môže mierne líšiť podľa veľkosti plodu.
Okrem energie sú banány bohaté na vlákninu, draslík a vitamíny C a B6, vďaka čomu sú vhodné na raňajky, desiatu aj ako súčasť rôznych jedál a dezertov.
Tip na záver
Vedeli ste, že banány sú považované za prírodné afrodiziakum? Možno je to ideálna príležitosť pripraviť tento banánový dezert pre svojho partnera. Ak mu zachutí, sladká odmena vás určite neminie. 🍌😊