Mäta, liečivá bylina, ktorú si vypestujete kdekoľvek. V záhrade aj na balkóne! Osvieži, vylieči a skrášli

Letné obdobie sa nesie v znamení slnka, pohody a chvíľ oddychu. Je to však aj čas, keď nás príroda doslova nabáda k tomu, aby sme využili jej silu a blahodarné účinky. Jedným z najlepších prírodných pomocníkov, ktorí by vám doma rozhodne nemali chýbať, je máta. Na prvý pohľad skromná, voňavá bylinka, ktorá v sebe ukrýva oveľa viac než len príjemnú vôňu a sviežu chuť. Ak ju ešte doma nepestujete, práve teraz je ten ideálny čas s tým začať.

Známa a predsa výnimočná

Mätu väčšina z nás pozná hlavne z nápojov, zubných pást alebo žuvačiek, no jej schopnosti sú oveľa širšie. Dá sa povedať, že máta je univerzálny prírodný talent – je to lekárnička, kozmetický salón a šikovný kuchár zároveň. Už starí Gréci a Egypťania vedeli, prečo si túto rastlinu tak vážili a považovali ju za neoceniteľný dar prírody. Moderné vedecké štúdie publikované americkým Národným inštitútom zdravia (National Institutes of Health) potvrdzujú, že jej účinky vôbec neboli prehnané. Hlavnou účinnou látkou mäty je mentol, ktorý prináša typickú sviežosť a množstvo zdravotných výhod.

VIDEO: Pozrite si praktický návod, ako si doma vypestovať mätu:

https://www.youtube.com/watch?v=RB1H_aI1ySk&t=

Prírodná lekáreň vo vašom kvetináči

Máta má vďaka obsahu mentolu výrazné protizápalové a upokojujúce účinky. Jej liečivé schopnosti vás môžu prekvapiť:

Pomáha tráveniu – uľahčuje žalúdku spracovať ťažké jedlá, zmierňuje nadúvanie, pálenie záhy a pocity plnosti.

– uľahčuje žalúdku spracovať ťažké jedlá, zmierňuje nadúvanie, pálenie záhy a pocity plnosti. Úľava pri bolestiach hlavy – jej osviežujúce vlastnosti pomáhajú od migrény a bolestí hlavy spôsobených stresom či únavou.

– jej osviežujúce vlastnosti pomáhajú od migrény a bolestí hlavy spôsobených stresom či únavou. Podpora dýchania – výborne čistí dýchacie cesty a pomáha pri nádche, prechladnutí či alergiách.

– výborne čistí dýchacie cesty a pomáha pri nádche, prechladnutí či alergiách. Zlepšuje koncentráciu a pamäť – aromaterapeutické využitie mäty má pozitívny vplyv na pozornosť a duševnú výkonnosť.

Šálka mätového čaju po grilovačke môže byť nenápadným, ale veľmi účinným spojencom. Štúdie tiež poukazujú na preventívne účinky mäty pri niektorých druhoch rakoviny, ako je rakovina krčka maternice, prsníkov či pľúc.

Domáca kozmetika s mätou: skrášli a osvieži

Máta však nie je len o zdraví. Rovnako účinne poslúži ako prírodný kozmetický produkt. Vďaka svojim antiseptickým a revitalizačným vlastnostiam je ideálna pre problematickú a unavenú pokožku. Využiť ju môžete pri výrobe domácej kozmetiky, ako sú mätové mydlá, balzamy na nohy alebo osviežujúce spreje.

Jednoduchý recept na osviežujúci sprej:

Budete potrebovať:

100 ml prevarenej alebo destilovanej vody

hrsť čerstvých lístkov mäty

pár kvapiek citrónovej šťavy (voliteľné)

Lístky mäty zalejte horúcou vodou a nechajte lúhovať asi 15 minút. Tekutinu preceďte, pridajte citrónovú šťavu a po vychladnutí nalejte do rozprašovača. Sprej skladujte v chladničke a použite vždy, keď potrebujete okamžité osvieženie – ideálne počas horúcich dní alebo po náročnom dni v práci.

Máta v kuchyni: osviežujúca a chutná hviezda

Aj v kuchyni má mäta svoje nezameniteľné miesto. Okrem obľúbených koktailov, ako je mojito, si môžete pripraviť ľahký letný šalát s melónom, ktorý je lahodný, osviežujúci a navyše mimoriadne rýchlo hotový.

Letný šalát s mätou a melónom:

Ingrediencie:

½ čerstvého vodného melóna (nakrájaný na kocky)

hrsť čerstvých mätových lístkov

100 g balkánskeho syra alebo syra feta

pár kvapiek kvalitného olivového oleja

šťava z polovice limetky

Všetko dôkladne premiešajte a ozdobte niekoľkými lístkami mäty. Výsledkom bude dokonalá harmónia chutí – sladká, slaná a príjemne svieža, vhodná na každý piknik či záhradnú párty.

Tip na pestovanie mäty: nechajte jej voľnosť

Ak sa rozhodnete pestovať mätu doma, na balkóne alebo v záhrade, určite jej doprajte dostatok priestoru. Má totiž tendenciu rýchlo sa rozširovať a ľahko sa môže stať, že vám obsadí celú pestovateľskú plochu. Pokiaľ ju pestujete v byte, zvoľte väčší črepník a zabezpečte jej pravidelnú závlahu a prísun svetla. Táto nenápadná zelená rastlinka vám však za starostlivosť bohato odmení – nielen krásou, ale najmä svojimi všestrannými a blahodarnými účinkami.