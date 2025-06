Mäso rozmrazujete zle! Preto stráca chuť a môže aj škodiť. Ako na to správne?

Rozmrazovanie mäsa patrí medzi rutinné činnosti v kuchyni, no prekvapivo veľa ľudí to robí nesprávne. Výsledkom potom býva, že mäso stratí svoju prirodzenú chuť, zhorší sa jeho štruktúra a v horšom prípade môže dokonca spôsobiť zdravotné problémy. Ak sa totiž nerozmrazuje správne, hrozí rozmnožovanie škodlivých mikroorganizmov. Ako teda správne postupovať?

Najlepšie je rozmraziť mäso cez noc v chladničke

Každý dobrý kuchár vie, že najlepším spôsobom je vytiahnuť mäso z mrazničky večer pred prípravou jedla. V ideálnom prípade ho vložte do chladničky a nechajte ho rozmraziť postupne, čo je bezpečný spôsob zabraňujúci množeniu baktérií. Pri tomto spôsobe nedochádza k narušeniu vlákien ani k strate chutí, takže výsledok stojí za to – mäso ostane šťavnaté, jemné a zachová si svoju prirodzenú textúru.

Ak sa však obávate, že by vám mäso mohlo pustiť tekutiny do chladničky, použite na zachytenie prebytočnej vody hlbokú misu alebo tanier. Mäso tak ostane v čistote a zároveň sa neznehodnotia iné potraviny.

Na čo si dať pozor?

Pri rozmrazovaní v chladničke nezabudnite na to, že mäso tam nemôžete skladovať dlhšie ako jeden až dva dni. Raz rozmrazené mäso nikdy znova nezmrazujte! Mnohí ľudia robia chybu práve tu – ak rozmrazené mäso nevyužijú, vložia ho naspäť do mrazničky. To však môže byť pre zdravie nebezpečné, pretože v mäse sa počas rozmrazovania aktivujú baktérie, ktoré sa opätovným mrazením nezničia. Takéto mäso radšej využite na prípravu rýchlej večere, polievky či šalátu.

Mikrovlnná rúra je najhoršia voľba na rozmrazovanie

Máte málo času a chcete mäso rozmraziť takmer okamžite? Väčšina ľudí vtedy automaticky siahne po mikrovlnke. Aj keď moderné mikrovlnky majú špeciálny program na šetrné rozmrazovanie, stále ide o jednu z najhorších metód.

Prečo je mikrovlnka problémová? Hoci sa môže zdať rýchla a pohodlná, mikrovlnenie spôsobí nerovnomerné zahrievanie mäsa. Niektoré časti mäsa sa už začnú variť, zatiaľ čo iné ešte zostanú zamrznuté. Dochádza tak k zmenám v štruktúre, chuť je výrazne ovplyvnená a vznikajú ideálne podmienky pre rast mikroorganizmov. V skratke: mäso rozmrazené v mikrovlnke nikdy nechutí tak dobre ako mäso rozmrazené prirodzenou cestou.

Zabudnite na mikrovlnku, použite radšej horúcu vodu

Existuje však oveľa lepší spôsob, ako urýchlene rozmraziť mäso a pritom nestratiť kvalitu. Stačí vám k tomu len hrniec či veľká misa s horúcou vodou.

Áno, počujete správne – horúcou, no nie vriacou! Voda by mala mať približne 45 až 50 stupňov Celzia. Mäso vložte do pevného, dobre uzavretého vrecka alebo nádoby, aby sa voda nedostala priamo k mäsu. Hrniec s vodou pravidelne kontrolujte a vodu po niekoľkých minútach vymeňte za čerstvú, aby sa proces urýchlil.

Za 15 až 30 minút (podľa veľkosti mäsa) budete mať mäso pripravené na prípravu pokrmu. Výhodou tejto metódy je, že sa rovnomerne rozmrazí, nepoškodí sa jeho textúra a zároveň sa minimalizuje riziko rozmnožovania baktérií.

Čo robiť, ak vám mäso zostane po varení?

Niekedy sa stane, že mäso rozmrazíte, ale nestihnete ho celé využiť. V tom prípade platí zlaté pravidlo: nikdy ho znovu nezamrazujte! Aj keď sa vám zdá byť ešte dobré, ideálne je použiť ho čo najskôr na iné jedlo, napríklad tepelne upravené v omáčke, pečené v rúre alebo ako súčasť výdatného šalátu. Tým sa zabezpečí, že baktérie, ktoré sa mohli rozmnožiť pri rozmrazovaní, budú úplne eliminované vysokou teplotou.

Zhrnutie – ako bezpečne rozmrazovať mäso?

Ideálny spôsob je rozmrazenie cez noc v chladničke.

Nikdy opakovane nezmrazujte už rozmrazené mäso.

Mikrovlnnú rúru radšej úplne vynechajte.

V prípade núdze použite hrniec s teplou (nie vriacou) vodou.