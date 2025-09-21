Mäso, ktoré predavačky nechápu, prečo nekupujeme častejšie, a pritom je zdravé aj diétne

Keď sa povie „ľahké mäso“, väčšina z nás si automaticky predstaví kuracie prsia. Nie sú však jedinou možnosťou, ak hľadáte chudé, výživné a cenovo dostupné mäso. Bravčová pečienka (karé bez kosti) je jednou z najjemnejších a najchudších častí bravčového mäsa a oplatí sa na ňu myslieť pri bežnom aj slávnostnom varení.
Zloženie a výživová hodnota
Bravčová pečienka obsahuje približne 18 – 20 % bielkovín a iba 4 – 6 % tuku, čo je porovnateľné s kuracími prsiami. Zvyšok tvorí voda. Energetická hodnota sa pohybuje okolo 500 – 550 kJ na 100 gramov, takže ide o mäso vhodné aj pri redukčných diétach.
Video: ako upiecť mimoriadne jemné bravčové mäso
Stráviteľnosť a využitie
Mäso z pečienky má jemné vlákna a nie je príliš tuhé. To znamená, že sa ľahko trávi, čo ocenia deti, seniori aj ľudia s citlivejším žalúdkom. Hodí sa na rýchle recepty, ale aj na pečenie vcelku. Vďaka univerzálnosti sa dá použiť na rezne, plátky na prírodno, dusené jedlá či pečené pokrmy na rodinný obed.
Cena a porovnanie
Cena bravčovej pečienky sa líši podľa obchodu, regiónu a akciových ponúk. Vo všeobecnosti patrí medzi dostupnejšie druhy mäsa a často vychádza lacnejšie než hovädzie zadné alebo bravčová panenka. Nie vždy je však lacnejšia ako kuracie prsia – to závisí od aktuálnej ponuky.
Pre porovnanie (orientačne):
- Kuracie prsia – zvyčajne patria k najpredávanejšiemu chudému mäsu.
- Bravčová panenka (sviečková) – veľmi jemná, ale drahšia časť bravčového.
- Hovädzie zadné – chudé a výživné, no cenovo vyššie než bravčové karé.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- vysoký obsah bielkovín
- nízky obsah tuku
- dobrá stráviteľnosť
- univerzálne využitie v kuchyni
Nevýhody:
- nižší obsah omega-3 mastných kyselín v porovnaní s rybami alebo hydinou,
- pri dlhšej tepelnej úprave môže byť mäso suchšie než mastnejšie časti (napr. krkovička).
Kde sa pečienka nachádza?
- Panenka (sviečková) – najjemnejší sval pozdĺž chrbtice, veľmi krehká, takmer bez tuku.
- Pečienka (karé) – nachádza sa nad panenkou, je pevnejšia, ale stále chudá.
- Krkovička – smerom dopredu od pečienky, prerastená tukom, šťavnatá, vhodná na grilovanie.
- Stehno – zo zadnej nohy, chudé mäso na rezne, šunky a dusené jedlá.
- Plece – z prednej nohy, mierne mramorované, šťavnaté.
- Bok (bôčik) – spodná časť s vyšším obsahom tuku a kolagénu.
Recept: Bravčová pečienka so slivkovou omáčkou
Potrebujete:
- 800 g bravčovej pečienky bez kosti
- soľ, korenie, čerstvý rozmarín
- 1 cibuľu
- 2 strúčiky cesnaku
- 150 ml červeného vína
- 150 g sušených sliviek alebo domácich lekvárov
- 1 ČL medu
- 1 ČL balzamikového octu
Postup:
- Mäso osoľte, okoreňte a potrite rozmarínom.
- Na panvici ho krátko opečte zo všetkých strán.
- Preložte do pekáča, pridajte cibuľu, cesnak, slivky, med a ocot.
- Podlejte vínom, zakryte a pečte pri 160 °C asi 70 minút.
- Na záver odkryte, zvyšujte teplotu na 200 °C a pečte ešte asi 15 minút, aby sa vytvorila chrumkavá kôrka.
Podávať môžete so zemiakovou kašou alebo so zeleninou podľa chuti.
Bravčová pečienka je mäso, ktoré si zaslúži viac pozornosti. Je chudé, chutné, výživné a cenovo prístupné. V kuchyni ponúka množstvo možností a je skvelou alternatívou ku kuracím prsiam. Hoci má svoje obmedzenia – najmä nižší obsah zdravých tukov oproti rybám – v rámci pestrej stravy má určite svoje miesto.