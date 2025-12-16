Mandarínky zaplavili obchody. Využite ich sezónu naplno, telu dokážu prospieť viac, než si mnohí uvedomujú

Mandarínky patria medzi ovocie, ktoré je počas jesene a zimy bežne dostupné v obchodoch. Okrem príjemnej chuti ponúkajú aj viacero nutričných benefitov. Obsahujú vitamín C, vlákninu, draslík a ďalšie látky, ktoré majú miesto v pestrej a vyváženej strave. Zároveň ide o ovocie s relatívne nízkym glykemickým indexom, vďaka čomu sú vhodné aj pre ľudí, ktorí si sledujú príjem cukrov.

Nutričné zloženie mandarínok

Mandarínky sú nízkokalorické ovocie s vysokým obsahom vody. Okrem prirodzene sa vyskytujúcich cukrov obsahujú aj niekoľko dôležitých mikronutrientov:

  • vitamín C
  • draslík
  • vlákninu
  • menšie množstvo vitamínov skupiny B a antioxidantov

Ich pravidelná konzumácia môže prispieť k lepšiemu pokrytiu denných výživových potrieb, najmä v období, keď je čerstvé ovocie menej dostupné.

Vitamín C a jeho úloha v organizme

Mandarínky sú prirodzeným zdrojom vitamínu C. Jedna stredne veľká mandarínka dokáže pokryť približne 25 až 35 % odporúčanej dennej dávky tohto vitamínu.

Vitamín C:

  • prispieva k normálnemu fungovaniu imunitného systému
  • je dôležitý pre tvorbu kolagénu, ktorý sa podieľa na zdraví kože, ciev, kostí a chrupaviek
  • funguje ako antioxidant, ktorý pomáha chrániť bunky pred oxidačným stresom

Je však dôležité zdôrazniť, že vitamín C nie je liek a sám o sebe nedokáže zabrániť ochoreniam. Jeho úloha spočíva v podpore bežných fyziologických procesov v tele.

Pôvod mandarínok dostupných v obchodoch

Mandarínky pochádzajú pôvodne z východnej Ázie, najmä z oblasti dnešnej Číny a Japonska. Na slovenský a český trh sa v súčasnosti dovážajú najmä zo Španielska, ale aj z Grécka a Chorvátska. Spomedzi krajín mimo Európy patria medzi významných dodávateľov Turecko a Maroko.

Vláknina a trávenie

Jedna stredne veľká mandarínka obsahuje približne 1 gram vlákniny. Aj keď nejde o extrémne vysoké množstvo, vláknina zohráva dôležitú úlohu v rámci celkového denného príjmu.

Vláknina:

  • podporuje normálnu činnosť tráviaceho traktu
  • prispieva k pocitu sýtosti
  • pomáha regulovať vstrebávanie sacharidov
  • má priaznivý vplyv na hladinu cholesterolu

Vďaka obsahu vlákniny majú mandarínky nižší vplyv na hladinu cukru v krvi v porovnaní s ovocnými šťavami.

Glykemický index a telesná hmotnosť

Mandarínky majú nízky glykemický index a nízku glykemickú záťaž, čo znamená, že po ich konzumácii nedochádza k prudkému zvýšeniu hladiny glukózy v krvi. To z nich robí vhodnú súčasť jedálnička aj pre ľudí, ktorí si strážia príjem cukrov alebo sa snažia udržať stabilnú telesnú hmotnosť.

Samotné mandarínky však nespôsobujú chudnutie – môžu byť len jednou zo súčastí vyváženej stravy.

Draslík a srdcovo-cievny systém

Mandarínky obsahujú draslík, minerál, ktorý:

  • prispieva k normálnej funkcii svalov a nervov
  • zohráva úlohu pri regulácii krvného tlaku

Vyvážený príjem draslíka v kombinácii s obmedzením nadmerného príjmu sodíka je považovaný za dôležitý faktor v prevencii vysokého krvného tlaku.

Prečo je lepšie jesť celé mandarínky než piť len šťavu

Pri konzumácii celých mandarínok telo prijíma nielen cukry, ale aj vlákninu a ďalšie bioaktívne látky. Ovocné šťavy často obsahujú:

  • vyšší podiel cukrov
  • minimum alebo žiadnu vlákninu

Mandarínky obsahujú aj flavonoidy, napríklad hesperidín, ktoré sú predmetom vedeckého výskumu pre svoje antioxidačné vlastnosti. Tieto látky sa prirodzene nachádzajú v dužine aj v bielej časti šupky a ich účinky sa skúmajú najmä v súvislosti s celkovým zdravím, nie ako samostatná liečba.

Zhrnutie

Mandarínky sú chutné a výživovo hodnotné ovocie, ktoré môže:

  • prispieť k príjmu vitamínu C a vlákniny
  • podporiť pestrosť stravy
  • zapadnúť do racionálneho jedálnička bez nadmerného zaťaženia cukrom

Nejde o „zázračnú potravinu“, ale o rozumnú a dostupnú súčasť zdravej výživy, najmä počas zimných mesiacov.

