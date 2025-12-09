Málokto vie správne vyčistiť sklo rúry aj zvnútra: Podrobný návod krok za krokom!

Dokonale čistá rúra patrí k základom každej dobre udržiavanej kuchyne.
Pri pečení sa však na jej stenách rýchlo usádzajú pripálené zvyšky jedla a mastnota, ktoré sa nevyhnú ani skleneným dvierkam.
Pravidelná údržba je preto nevyhnutná – a pritom môže byť jednoduchšia, než by ste čakali. Úplne obyčajná tableta do umývačky riadu dokáže urobiť prekvapivo veľa.
Čistenie rúry nepatrí medzi obľúbené domáce práce, najmä keď sú na povrchoch pripečené žlto-hnedé mastné škvrny, ktoré držia ako lepidlo.
Ich odstraňovanie často vyžaduje čas aj silu. Ak však využijete trik s tabletou, celú nepríjemnú procedúru si veľmi zjednodušíte.
Ako presne vyčistiť sklo rúry zvnútra aj zvonku, si môžete pozrieť aj vo videu:
Prečo práve tableta do umývačky?
Ak doma používate klasické tablety do umývačky, môžete ich skvelo využiť aj na čistenie rúry a jej sklenených dvierok.
Výhodou je, že väčšinu práce spraví tableta za vás. Obsahuje totiž látky, ktoré si vďaka svojej sile poradia s pripáleninami aj zaschnutou mastnotou bez toho, aby ste museli intenzívne drhnúť.
Pri manipulácii je však vhodné nosiť ochranné rukavice, keďže účinné látky môžu byť agresívnejšie.
Ak chcete zvoliť šetrnejší prístup k prírode, siahnite po ekologických variantoch. Tablety sú použiteľné na kov aj sklo, takže nehrozí poškrabanie povrchu.
Ako tabletu správne použiť
Tento postup je ideálny vtedy, keď bežné čistiace prostriedky nestačili. Najskôr odstráňte z tablety fóliu a vložte ju do malej misky s teplou vodou.
Nechajte ju len krátko rozmočiť – aby sa povrch jemne rozpustil. Potom touto zmesou prejdite celý vnútorný priestor rúry, vrátane skla.
Existuje aj druhý spôsob: tabletu nenecháte úplne rozpustiť, iba ju navlhčíte teplou vodou a budete s ňou čistiť priamo, podobne ako so špongiou.
Jemne pritlačte a krúživými pohybmi odstráňte mastnotu či pripáleniny. Na povrchu zostanú drobné čiastočky prášku, ktoré uvoľňujú špinu doslova pred očami. Keď tableta začne schnúť, znovu ju namočte.
Dokončenie čistenia
Po vyčistení prejdite všetky plochy vlhkou handrou, aby ste odstránili zvyšky tablety. Nakoniec ich osušte a vyleštite mikrovláknovou utierkou.
Môžete tiež zapnúť rúru približne na 15 minút, aby sa odparili posledné stopy čistiacej zmesi. Výsledok vás príjemne prekvapí – rúra bude pôsobiť ako nová a sklenené dvierka získajú krásny lesk a priehľadnosť.