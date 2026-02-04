Málo známy fakt. Aký je rozdiel medzi hnedými a bielymi vajcami?

V mnohých domácnostiach sa pri nakupovaní vajec vedú malé „diskusie“ – či sú lepšie hnedé, alebo biele. Niekto verí, že hnedé vajcia sú prirodzene zdravšie alebo výživnejšie, iní si zas myslia, že majú lepšiu chuť. Na tieto predstavy však neexistuje žiadny vedecký dôkaz. Skutočný rozdiel medzi týmito dvoma typmi vajec je oveľa prozaickejší.
Farba škrupiny závisí len od plemena sliepky
Vedecké vysvetlenie je jednoznačné:
farbu škrupiny určuje výlučne genetika.
- Sliepky s bielym perím a svetlým lalokom (napr. plemeno Leghorn) znášajú biele vajcia.
- Sliepky s tmavším perím a červeným lalokom znášajú hnedé vajcia.
Pigment sa na vajce nanáša na konci jeho tvorby v reprodukčnom trakte sliepky. Nemá to žiadny vplyv na obsah ani kvalitu vajca.
Nutričná hodnota je pri oboch typoch vajec prakticky rovnaká
Zloženie bielkovín, tukov, vitamínov a minerálov sa pri bielych a hnedých vajciach nelíši, pokiaľ pochádzajú z rovnako chovaných nosníc.
Rozdiely sa môžu objaviť iba vtedy, ak:
- sliepky dostávajú odlišnú stravu
- sú chované v rôznych podmienkach
- vajcia majú rozdielnu čerstvosť
Tieto faktory ovplyvňujú kvalitu vajec, nie farba škrupiny.
Chuť nezávisí od farby, ale od čerstvosti a podmienok chovu
Chuť žĺtka môže byť výraznejšia pri vajciach od sliepok, ktoré:
- majú prístup k čerstvej tráve a hmyzu
- dostávajú kvalitné krmivo
- žijú vo voľnom výbehu
Farba škrupiny nemá na chuť žiadny priamy vplyv.
Prečo sú hnedé vajcia často drahšie?
Tento rozdiel v cene je spôsobený iba nákladmi na chov.
Sliepky, ktoré znášajú hnedé vajcia, sú zvyčajne:
- väčšie
- potrebujú viac krmiva
- majú vyššiu spotrebu energie
Preto sú ich vajcia drahšie. Nedošlo však k žiadnej zmene kvality samotného produktu.
Ako si vybrať kvalitné vajcia?
Ak chcete skutočne dobré vajcia, sledujte tieto faktory:
- Čerstvosť — čím čerstvejšie vajce, tým pevnejší bielok aj žĺtok.
- Podmienky chovu — voľný výbeh alebo ekologický chov často znamená pestrú stravu a lepšiu kvalitu vajec.
- Krmivo sliepok — vplýva najmä na farbu a chuť žĺtka.
Jednoduchý test čerstvosti vajíčka
Skúsení chovatelia odporúčajú jednoduchú pomôcku: ponorte vajce do pohára s vodou.
- Čerstvé vajce klesne na dno a zostane ležať na boku.
- Staršie vajce začne plávať, pretože sa v ňom časom zväčšuje vzduchová bublina.
Farba škrupiny na výsledok testu nijako nevplýva.
Farba škrupiny je iba vizuálny znak plemena sliepky a nemá žiadny vplyv na výživu ani chuť. Dôležité sú len podmienky chovu, strava nosníc a čerstvosť vajec.