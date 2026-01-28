Maliny môžete zbierať až 6 mesiacov v roku. Teraz ich však musíte správne ostrihať!

Maliny nepatria len k letným radostiam na pár týždňov. Ak máte správny typ maliníkov a venujete im vhodnú starostlivosť, úroda sa môže natiahnuť na niekoľko mesiacov.
Kľúčom je správny rez, najmä pri remontantných, teda stáleplodiacich maliníkoch, ktoré si práve v tomto období vyžadujú pozornosť.
Nie všetky maliníky sa totiž správajú rovnako. Rozdiely medzi nimi nie sú len v čase dozrievania plodov, ale aj v tom, kedy a ako ich strihať.
Môžu maliny rodiť celé leto?
Ak vás láka predstava zberu malín takmer pol roka, odpoveď je jasná – áno, ale iba pri remontantných (stáleplodiacich) odrodách.
Práve tie dokážu rodiť opakovane alebo postupne od začiatku leta až do jesene.
Klasické, jednoročné maliníky, ktoré plodia iba raz, sa režú inak. U nich sa odstraňujú výhony, ktoré už priniesli úrodu, a ponechávajú sa nové zelené prúty na ďalší rok.
Tento postup však pri stáleplodiacich maliníkoch neplatí – a líši sa aj vhodný čas rezu.
Ako strihať remontantné a stáleplodiace maliníky
Maliníky, ktoré prinášajú úrodu vo viacerých vlnách, si vyžadujú odlišný prístup. Rez môžete vykonávať už po skončení zberu na jeseň, prípadne aj počas zimy.
Používajte ostré záhradné nožnice. Rez sa robí na výhone tesne pod suchými kvetmi z minulého roka. Práve tieto výhony prinesú úrodu ako prvé.
Ak však výhon skrátime veľmi nízko, len pár centimetrov nad zemou, rastlina z tohto miesta vyženie nové prúty, ktoré budú rodiť o niečo neskôr. A práve tu sa skrýva trik, ako si predĺžiť sezónu zberu:
- polovicu minuloročných výhonov skráťte pod suchým kvetenstvom, ale stále v živej zelenej časti,
- druhú polovicu zrežte úplne pri zemi.
Výsledkom bude postupné dozrievanie plodov a dlhšie obdobie zberu.
Radikálny rez: áno alebo nie?
Niektorí pestovatelia odporúčajú ísť ešte ďalej a skrátiť všetky prúty maliníka úplne pri zemi. Tento spôsob síce spôsobí, že úroda príde o niečo neskôr a obdobie zberu sa skráti, no odmenou býva veľmi bohatá úroda.
Občas sa možno stretnúť aj s radikálnym riešením v podobe kosenia maliníkov kosačkou. Tento postup sa však neodporúča – výhony sa môžu poškodiť alebo polámať. Ručný rez nožnicami je vždy bezpečnejší a šetrnejší.
Ako to robí skúsený pestovateľ? Pozrite si video
Ak chcete vidieť správny postup rezu v praxi a dozvedieť sa viac o pestovaní rôznych druhov maliníkov, odporúčame si pozrieť nasledujúce video, kde je celý proces podrobne vysvetlený:
Správne načasovaný a premyslený rez je základom bohatej a dlhej úrody. Ak sa maliníkom teraz povenujete, odvďačia sa vám sladkými plodmi počas veľkej časti roka.