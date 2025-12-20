Mali by ste prejsť svoju zbierku filmov. Možno v nej máte DVD poklad vo vysokej hodnote

Skrine, pivnice, krabice pod posteľou či poličky v obývačke. Práve tam často končia staré DVD a Blu-ray disky, ktoré už roky nikto nepoužíva. Väčšina ľudí ich dnes považuje za zastaraný formát, keďže filmy a seriály sú dostupné na streamovacích službách. Napriek tomu fyzické nosiče úplne nestratili význam – najmä medzi zberateľmi a filmovými fanúšikmi.
Je však dôležité povedať jednu vec hneď na úvod: väčšina bežných DVD a Blu-ray filmov má dnes nízku hodnotu a predáva sa len za niekoľko eur. Existujú však výnimky, pri ktorých môže cena stúpnuť vyššie.
Prečo majú niektoré filmy na diskoch stále význam
Fyzické nosiče ponúkajú niečo, čo streaming nedokáže zaručiť – trvalé vlastníctvo konkrétnej verzie filmu. Na streamovacích platformách sa ponuka často mení v závislosti od licencií. Niektoré tituly zmiznú úplne, iné sú dostupné len krátko alebo v upravenej verzii.
Zberatelia a filmoví nadšenci preto vyhľadávajú disky, ktoré obsahujú:
- pôvodný dabing alebo titulky
- necenzurovanú verziu filmu
- bonusové materiály, ktoré sa na streamoch nenachádzajú
Prvé a špeciálne edície môžu byť zaujímavé
Vyššiu hodnotu môžu mať:
- prvé vydania filmov
- limitované alebo zberateľské edície
- balenia s pevnými obalmi, brožúrami či bonusovými diskami
Rovnako zohráva úlohu regionálne vydanie. Niektoré britské, japonské alebo európske edície sa líšia obsahom či spracovaním, čo môže byť pre zberateľov atraktívne. Neznamená to však automaticky vysokú cenu – dopyt závisí od konkrétneho titulu.
Filmy, ktoré sa už nevyrábajú
Niektoré DVD a Blu-ray sa dnes oficiálne nevyrábajú, často pre problémy s právami alebo licenciami. Ak ide o titul, ktorý má stabilnú fanúšikovskú základňu, jeho cena môže postupne rásť. Tento rast je však skôr pomalý a selektívny, netýka sa väčšiny filmov.
Seriály majú väčší potenciál než samostatné filmy
Kompletné série televíznych seriálov majú spravidla vyššiu hodnotu než jednotlivé filmy. Platí to najmä vtedy, ak:
- ide o celé série v jednom balení
- disky sú nepoškodené
- nechýba pôvodný obal
Aj tu však treba počítať s tým, že vysoké sumy dosahujú len vybrané tituly. Bežné seriály sa často predávajú za desiatky eur, nie za tisíce.
Detské filmy a staré dabingy
Záujem môže byť aj o staršie detské filmy, najmä ak obsahujú:
- pôvodný slovenský alebo český dabing
- verziu, ktorá sa už oficiálne nepredáva
Ide skôr o sentimentálnu a zberateľskú hodnotu, nie o istý finančný zisk.
Horory a kultové snímky
Niektoré horory a kultové filmy môžu mať vyššiu cenu, najmä ak ide o:
- necenzurované verzie
- krátko vydávané edície
- špeciálne balenia
Aj v tomto prípade však platí, že ide o úzky segment trhu a vysoké ceny sú skôr výnimkou než pravidlom.
Stav disku rozhoduje
Hodnota DVD alebo Blu-ray závisí nielen od titulu, ale aj od:
- stavu disku (bez škrabancov)
- funkčnosti
- zachovaného pôvodného obalu
- vložených brožúr či letákov
Poškodený disk alebo chýbajúci obal znižuje cenu výrazne.
Ako zistiť reálnu cenu?
Najspoľahlivejším spôsobom je sledovať skutočne predané kusy na bazároch a aukčných portáloch. Inzerované ceny často nezodpovedajú realite. Rozhodujú údaje o tom, za koľko sa disk naozaj predal.
Väčšina starých DVD a Blu-ray diskov nemá vysokú trhovú hodnotu. Napriek tomu existujú výnimky, ktoré môžu zaujať zberateľov. Ak máte doma staršie filmy, najmä špeciálne edície alebo kompletné seriály, oplatí sa aspoň overiť ich hodnotu. Zázračné zbohatnutie je nepravdepodobné, no v niektorých prípadoch môžete byť príjemne prekvapení.