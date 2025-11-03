Mali by ste nechávať záchodové veko otvorené alebo zatvorené? Vedecké fakty hovoria jasne

Otázka, či by sa po použití toalety malo veko zatvárať, alebo nie, rozdeľuje ľudí už celé desaťročia. Kým niektorí argumentujú hygienou, iní tvrdia, že ide len o zvyk či estetiku. V posledných rokoch sa však tejto téme venovali aj vedci – a ich zistenia priniesli pomerne prekvapivé výsledky.
Klasická dilema v každej domácnosti
Hádam neexistuje domácnosť, kde by sa aspoň raz neviedla debata o tom, ako má po použití vyzerať toaleta. Muži často tvrdia, že nechávať dosku hore je praktickejšie, ženy zas trvajú na tom, aby bolo dole. A do tejto diskusie sa pridáva aj ďalšia otázka – má sa toaleta po spláchnutí zatvoriť?
Na internete sa často objavujú články, podľa ktorých sa po spláchnutí s otvoreným vekom mikroskopické kvapôčky vody s baktériami rozptýlia do ovzdušia a môžu sa usadiť na stenách, podlahe či dokonca na uterákoch. Tento jav sa nazýva aerosolizácia – teda vytváranie drobných kvapôčok, ktoré vznikajú, keď voda prudko naráža na hladinu v mise.
Znie to desivo – no ako to vyzerá, keď sa na to pozrie veda?
Čo hovoria štúdie
Tému podrobne skúmali vedci zverejnení v odbornom časopise American Journal of Infection Control. Vo svojom výskume sledovali, ako sa vírusové častice (modelové patogény) šíria pri splachovaní toalety s otvoreným a so zatvoreným vekom.
Ich zistenie bolo prekvapivé:
Zatvorenie veka toalety pred spláchnutím nemalo štatisticky významný vplyv na množstvo vírusov, ktoré sa zachytili na okolitých povrchoch.
Inými slovami – či bolo veko zatvorené alebo otvorené, rozdiel v množstve zachytených vírusov bol minimálny. Najviac kontaminovaným miestom zostávala záchodová doska, bez ohľadu na polohu veka.
Vedci testovali rôzne typy toaliet a všimli si, že tvar misy a prúdenie vody môžu ovplyvniť, kam sa mikroskopické kvapôčky šíria. No v žiadnom z testov sa nepotvrdilo, že by samotné zatváranie veka zabránilo šíreniu patogénov.
Najväčší vinník: nedostatočné čistenie
Z výskumov vyplynulo, že k najväčšej kontaminácii dochádza vtedy, keď sa toaleta čistí bez použitia dezinfekčných prípravkov. Ak sa používa iba obyčajná kefa bez chemického prostriedku, množstvo baktérií sa môže dokonca zvýšiť – prenášajú sa na kefu, okolie aj samotné veko.
Záver teda znie jasne:
Najdôležitejšie nie je zatváranie veka, ale pravidelné čistenie toalety s použitím účinných dezinfekčných prostriedkov.
Hygiena rúk je kľúčová
Vedci zároveň zdôrazňujú, že väčšina infekcií sa neprenáša vzduchom z toalety, ale dotykom – teda cez ruky. Preto je zásadné umyť si ruky po každom použití toalety teplou vodou a mydlom po dobu aspoň 20 sekúnd.
Po umytí by ste sa mali vyhnúť kontaktu s povrchmi, ako sú kľučky či veko toalety, kde sa nachádza najviac baktérií.
Estetika a bezpečnosť
Aj keď zatváranie veka nemá zásadný hygienický efekt, mnohí ho preferujú z praktických alebo estetických dôvodov. Zatvorená toaleta pôsobí čistejšie a zároveň bráni nepríjemným pachom šíriť sa po kúpeľni.
Ak máte malé deti, zatváranie veka má aj bezpečnostný význam – deti sa tak nedostanú k vode v mise ani do nej nehodia predmety.
Verdikt odborníkov
Z vedeckého hľadiska možno povedať:
- Zatvorenie veka toalety nie je zbytočné, ale nie je ani zázračné riešenie.
- Pri splachovaní sa aerosóly vytvárajú vždy – s vekom aj bez neho.
- Najlepšou ochranou pred šírením mikróbov je dezinfekcia toalety a správna hygiena rúk.
Ak vám zatváranie veka vyhovuje – robte to ďalej. Ak nie, svet sa nezrúti. Hlavné je, aby vaša toaleta bola čistá, udržiavaná a bezpečná pre všetkých, ktorí ju používajú.