Malé čerpadlo, veľká úspora. Výmena starého obehového čerpadla zníži spotrebu energie a prinesie dlhodobé úspory

Energeticky úsporné spotrebiče, ako sú chladničky či práčky, dnes považujeme za bežnú súčasť domácnosti. No málokto si uvedomuje, že aj nenápadné zariadenie ukryté v technickej miestnosti – obehové čerpadlo – má významný vplyv na spotrebu energie počas vykurovacej sezóny. Moderné modely dokážu znížiť spotrebu elektriny až o desiatky percent a tým znížiť aj celkové náklady na prevádzku domácnosti.
Video: výmena samostatného obehového čerpadla (návod)
Na čo slúži obehové čerpadlo?
Úlohou obehového čerpadla je zabezpečiť cirkuláciu vody v uzavretom vykurovacom alebo chladiacom systéme. Voda vďaka nemu prúdi medzi zdrojom tepla – napríklad kotlom alebo tepelným čerpadlom – a vykurovacími telesami či podlahovým kúrením. Bez tohto zariadenia by sa teplo v dome nerozvádzalo rovnomerne.
Obehové čerpadlá sa používajú nielen v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch, školách, administratívnych budovách či priemyselných objektoch. Využívajú sa aj v chladiacich a klimatizačných systémoch, kde cirkuluje studená voda.
Moderné čerpadlá sa dnes vyrábajú s dôrazom na spoľahlivosť, dlhú životnosť, tichú prevádzku a energetickú úspornosť.
Ako vybrať vhodné čerpadlo
Ak sa čerpadlo montuje do nového vykurovacieho systému, jeho typ a výkon určuje projektová dokumentácia. Pri výmene starého modelu je potrebné dbať na technické parametre, ako sú stavebná dĺžka, priemer závitu, dopravná výška a prietok vody.
Ak si nie ste istí, aký model zvoliť, stačí si poznamenať údaje zo štítku starého čerpadla alebo ho odfotiť. Odborník vám podľa týchto informácií odporučí modernú náhradu, ktorá bude kompatibilná s existujúcim systémom.
Dnešné čerpadlá spĺňajú európske normy podľa smernice o energetickej účinnosti a väčšina z nich je vybavená automatickou reguláciou otáčok, ktorá prispôsobuje výkon aktuálnej potrebe systému.
Reálne úspory v praxi
Staršie trojstupňové čerpadlá majú konštantné otáčky, a teda spotrebúvajú rovnaké množstvo energie bez ohľadu na to, či systém potrebuje veľa alebo málo tepla. Naopak, moderné elektronicky riadené čerpadlá dokážu prispôsobiť výkon reálnej potrebe a tým znížiť spotrebu energie o 40 až 60 %.
Reálna úspora závisí od veku zariadenia, spôsobu používania a cien elektriny. V bežnej domácnosti to môže znamenať úsporu niekoľkých desiatok eur ročne, vo väčších objektoch aj niekoľkonásobne viac.
Návratnosť investície sa v praxi pohybuje približne od jedného do troch rokov. Pri veľmi starých čerpadlách, ktoré sú v prevádzke viac ako 20 rokov, môže byť ešte kratšia.
Prečo je regulácia otáčok taká dôležitá
Obehové čerpadlo nepracuje na plný výkon nepretržite. V praxi je maximálny výkon potrebný len krátkodobo – približne 5 až 10 % prevádzkového času. V ostatnom čase si vystačí s nižšími otáčkami, čím sa šetrí energia aj samotné zariadenie.
Plynulý rozbeh a automatické prispôsobenie výkonu znižujú počet zapnutí a vypnutí, čo vedie k menšiemu opotrebovaniu, tichšej prevádzke a dlhšej životnosti čerpadla.
Servis a údržba
Aj kvalitné čerpadlo potrebuje občasnú údržbu. Odporúča sa kontrolovať tlak, odvzdušnenie a čistotu systému, aby sa predišlo zanášaniu alebo preťaženiu zariadenia. Pravidelný servis zároveň predlžuje životnosť a zaručuje bezproblémový chod počas celej vykurovacej sezóny.
Odborné firmy, ktoré sa špecializujú na čerpadlá a vykurovacie systémy, ponúkajú aj nepretržitý servis a diagnostiku. Vďaka tomu je možné včas odhaliť aj drobné závady, ktoré by neskôr mohli viesť k väčšej poruche.
Záver
Výmena starého obehového čerpadla za nové je jednoduchý krok, ktorý prináša citeľné úspory energie aj peňazí. Moderné čerpadlá s elektronickou reguláciou otáčok spotrebujú podstatne menej elektriny, pracujú tichšie a zároveň znižujú celkové opotrebovanie vykurovacieho systému.
Ak má vaše čerpadlo viac ako desať rokov, oplatí sa uvažovať o výmene. Aj keď počiatočná investícia nie je zanedbateľná, z dlhodobého hľadiska ide o rozumné a ekologické riešenie, ktoré šetrí nielen vašu peňaženku, ale aj životné prostredie.