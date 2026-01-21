Majú sa labute vyťahovať z ľadu? Takto spoľahlivo spoznáte, či skutočne potrebujú pomoc

labute
labute Foto: www.shutterstock.com

Každú zimu sa opakuje rovnaký scenár – keď teploty klesnú hlboko pod nulu, mnohí ľudia nahlasujú údajne „zamrznuté“ labute na rybníkoch či riekach. Záchranári však upozorňujú, že drvivá väčšina týchto hlásení je zbytočná a labute obvykle vôbec nie sú v ohrození.

Aby ste vedeli posúdiť situáciu správne, je dobré pochopiť, ako sa labute v zime správajú a v akých prípadoch potrebujú skutočnú pomoc.

Väčšina labutí na ľade nie je zamrznutá ani uväznená

Podľa ornitológov sú prípady, keď labuť fyzicky primrzne k ľadu tak, že sa sama nedokáže odlepiť, veľmi zriedkavé.

Typické zimné správanie labutí vyzerá takto:

  • sedia nehybne na ľade, často s hlavou zasunutou v perí
  • takmer sa nehýbu dlhé minúty až hodiny
  • pôsobia, akoby boli „prilepené“

Ide však o normálny odpočinok, ktorý labute bežne praktizujú aj vo veľmi chladnom počasí. Ich perie je výnimočne husté a vodoodpudivé – izoluje ich pred chladom aj vlhkosťou a bráni tomu, aby k ľadu skutočne primrzli.

Záchranári upozorňujú, že aj keď sa na ľade objaví tenká vrstvička vody a v noci znovu zamrzne, neznamená to automaticky, že sa labuť k ľadu prichytila. Labute majú minimálny kontakt brucha s podkladom a teplo ich tela zvyčajne jemnú vrstvu ľadu roztopí.

Keď mrazy trvajú dlhšie

Pri dlhodobých hlbokých mrazoch môžu labute tráviť na ľade viac času, no aj v takých podmienkach si väčšinou dokážu pomôcť samy.

O pomoc ide až vtedy, keď vták:

  • zjavne nedokáže vstať ani zmeniť polohu
  • je viditeľne zranený
  • je extrémne vyčerpaný alebo podchladený
  • nereaguje ani na podnet zvonku

Jednoduchý test, ktorý odporúčajú odborníci

Aby ste zistili, či je labuť iba odpočívajúca, alebo skutočne uviaznutá, záchranári odporúčajú jednoduchú metódu:

➡️ Hodnoťte do jej blízkosti malý kus snehu alebo ľadu.

  • Ak sa labuť mierne pohne, postaví alebo odpláva/odletí, je zdravá.
  • Ak nereaguje opakovane, môže mať problém.

Táto metóda je bezpečná pre človeka aj vtáka, pretože ho nevyrušuje fyzickým kontaktom.

Neponáhľajte sa hneď volať pomoc

Odborníci zdôrazňujú, že situáciu je dobré sledovať s odstupom:

  1. Labuť si odfoťte alebo zapamätajte jej presnú polohu.
  2. O 2–3 hodiny sa vráťte na rovnaké miesto.
  3. Ak je stále v identickej pozícii a nepohybuje sa, potom je dôvod na zásah.

V prípade, že je pomoc potrebná, odporúča sa kontaktovať:

  • hasičov
  • mestskú políciu
  • najbližšiu záchrannú stanicu pre voľne žijúce živočíchy

Prečo nikdy nezasahovať svojpomocne?

Toto pravidlo je absolútne: nikdy sa nepokúšajte labuť z ľadu uvoľniť sami.

Dôvody hovoria samy za seba:

  • neodborným zásahom môžete labuť zraziť o ľad, zraniť alebo vytrhnúť jej perie
  • stratí tak tepelnú izoláciu a môže podľahnúť podchladeniu
  • labuť je silný vták — úder krídlom dokáže spôsobiť vážne zranenie

Odborné stanice používajú špeciálne techniky a výbavu, ktoré laici nemajú.

Ako im môžete pomôcť bezpečným spôsobom?

Najlepšia pomoc je často tá najjednoduchšia – nechať vtáky na pokoji.

Ak im chcete uľahčiť prežitie v zime, môžete im priniesť vhodné krmivo:

Vhodné:

  • listový šalát
  • nastrúhaná mrkva alebo zeler
  • rozmrazený hrášok
  • nesolená varená ryža či zemiaky
  • obilniny (kukurica, jačmeň, pšenica, ovsené vločky)

Nevhodné:

  • biele pečivo a chlieb (plesnivie, spôsobuje poruchy trávenia),
  • slané či korenené potraviny.

Kedy skutočne volať záchranárov?

Zásah je opodstatnený iba v týchto prípadoch:

  • labuť dlhé hodiny nemení polohu
  • nereaguje na podnety
  • má viditeľné zranenie
  • je oslabená alebo podchladená
  • ľad jej zjavne bráni v pohybe

Vo všetkých ostatných situáciách platí, že labute vedia veľmi dobre, čo robia. Zimné podmienky zvládajú lepšie, než sa na prvý pohľad zdá.

