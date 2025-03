Majestátni svedkovia času. Tri najkrajšie stromy Slovenska

Na Slovensku nájdeme majestátne stromy, ktoré sa v tichosti týčia nad krajinou už stáročia a sprevádzajú nás pri rozličných životných situáciách. Mnohé z nich by svojím príbehom vedeli zaplniť celé knihy. Viete, že aj na Slovensku majú tieto prírodné skvosty svoju vlastnú „súťaž krásy“?

Čím sú pre nás stromy také dôležité?

Ak sa len tak v voľnej chvíli prejdeme prírodou, pohľad nám neraz uviazne na rozložitej lipe alebo starom dube s praskajúcou kôrou. V historických časoch boli práve stromy dôležitými orientačnými bodmi: namiesto navigačných aplikácií sa hovorilo: „Pri tej veľkej hruške zaboč doľava a popri dube pôjdeš až ku potoku.“ Neboli potrebné mapy ani technológie, každý presne vedel, kde taký strom stojí.

Stromy boli oddávna aj zdrojom úkrytu pred prudkým dažďom či slnkom, poskytovali ovocie hladným a neraz sa pod nimi ľudia stretávali, aby prebrali najnovšie novinky z okolia. Obzvlášť silné sú príbehy, keď sa počas vojen či nepokojov stromy stali bezpečným miestom na tajné stretnutia alebo napomohli únikom pred nepriateľom. Niektoré dokonca prežili také udalosti, aké si dnes sotva vieme predstaviť – od ničivých požiarov až po rozsiahle odlesňovanie.

Anketa Strom roka na Slovensku

Naša krajina si zmysel a hodnotu starých stromov uvedomuje už dlho. Dôkazom je aj známa anketa Strom roka, ktorú od roku 2003 pravidelne vyhlasuje Nadácia Ekopolis. Jej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti nielen na krásu a majestátnosť starých stromov, ale aj na ich dôležitosť z hľadiska biodiverzity, ekológie a historickej pamäte.

Od svojho vzniku už súťaž prilákala tisíce nominácií z rôznych kútov Slovenska. Stromy môžu prihlasovať obce, školy, občianske združenia, ale aj jednotlivci, ktorí sú presvedčení, že v ich okolí rastie neobyčajný prírodný poklad. Svojich favoritov potom podporujú nielen miestni, ale hlasovať môžu ľudia z celého Slovenska.

Dôležitú úlohu pritom nezohráva len vek alebo mohutnosť stromu – rovnako dôležitý je príbeh, ktorý sa s ním spája. Či už ide o svedka historickej udalosti, miesto prvých rande, alebo o strom s takmer zázračnou schopnosťou regenerácie po polámaní.

Tri z najúchvatnejších stromov posledných rokov

V posledných ročníkoch anketu zviditeľnili viacerí „finalisti“, no medzi absolútnymi favoritmi sa objavili práve tieto tri dreviny, každá s iným osudom a zvláštnym čarom.

1. Lipa z Kopčian (približne 200-ročná)

Kopčany, dedinka na Záhorí, sa môžu pýšiť krásnou lipou, ktorá prežila niekoľko politických režimov a pamätá ešte časy monarchie. Jej kmeň postupne hrubol a vyvíjal sa tak, že dnes na ňom nájdeme množstvo zvláštnych „jaziev“. Miestni tvrdia, že tam, kde sa kôra najviac rozchádza, sa zvykli deti hrávať na schovávačku a počas ťažkých rokov na konci druhej svetovej vojny pod ňou zvykli nocovať obyvatelia, keď sa báli bômb dopadajúcich na okolitý kraj. Napriek všetkým nepriazňam zostáva lipa symbolom súdržnosti a nádeje – akoby ticho šepkala, že každá búrka raz ustane.

2. Ginko z Malaciek (približne 120-ročné)

Ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba) v Malackách je príkladom stromu, ktorý je síce v našich končinách pomerne vzácny, no v Európe sa teší veľkej obľube pre svoju výnimočnú odolnosť a estetickú hodnotu. V Malackách ho údajne vysadili na prelome 19. a 20. storočia pri niekdajšom kaštieli, aby záhrade dodalo exotický nádych. Ginko je dnes chránené nielen pre svoj zaujímavý tvar listov a schopnosť prežiť aj v nepriaznivých podmienkach, ale najmä pre historický odkaz – je to živý pamätník doby, kedy sa šľachta snažila priniesť do slovenských miest kúsok vzdialeného sveta. V anketách Strom roka často boduje aj pre netradičnú farbu svojho olistenia na jeseň, keď sa listy zafarbia do výrazne žltých odtieňov a pri prvej víchrici vytvoria naokolo efektný „zlatý koberec“.

3. Dub z obce Jalšové (približne 350-ročný)

V blízkosti Jalšového v okrese Hlohovec stojí mohutný dub letný, ktorý má podľa odhadov 350 rokov. Svojimi rozložitými konármi už z diaľky vytvára dojem prírodnej katedrály. Počas minulého režimu ho takmer vyrúbali kvôli plánovanému rozšíreniu poľnohospodárskych plôch, no miestni sa dokázali spojiť a bojovali za jeho záchranu. Dnes dub patrí k vyhľadávaným miestnym dominantám a ľudia ho často navštevujú pri vychádzkach do prírody. Mnohí hovoria, že stačí pár minút pri jeho kmeni a stres či starosti aspoň na chvíľu zmiznú.

Prečo hlasovať a nominovať?

Anketa Strom roka na Slovensku nie je len o stromoch samotných, ale aj o príbehoch, ktoré spájajú komunity. Niekedy je to škola, ktorá sa rozhodne nominovať strom na dvore, aby ukázala jeho význam pre niekoľko generácií žiakov. Inokedy zas nadšenci prírody z malého mesta chcú upozorniť na vzácnu drevinu, ktorú by inak ohrozila výstavba.

Vďaka hlasovaniu sa medzi ľuďmi šíri povedomie o tom, aké klenoty máme doslova „za domom“. Aj mladí ľudia, ktorí by možno inak netušili o starom dube na konci ulice, sa zapájajú a zisťujú, že príroda dokáže byť nielen užitočná, ale aj nádherná a inšpiratívna. Víťazné stromy získavajú nielen prestíž, ale často aj finančnú a odbornú pomoc, ktorá im zaistí dlhšiu a zdravšiu existenciu.

Ak máte vo svojom okolí strom, ktorý považujete za výnimočný, určite stojí za to uvažovať o jeho nominácii. Možno práve ten váš budúci rok očarí celé Slovensko a ukáže, že nielen lipy a duby z iných kútov krajiny majú veľký príbeh.

Slovensko je bohaté na nádherné stromy, z ktorých každý môže byť svedkom iných udalostí, generácií či dokonca epôch. Anketa Strom roka nám pravidelne pripomína, že príroda nie je len kulisa pre náš život, ale aj kľúčový dedič rodinných a národných spomienok. Stromy vedia spájať ľudí, inšpirovať k vzájomnej solidarite a zároveň nám ukazujú, akú úctu si zaslúži niečo, čo môže na tom istom mieste stáť celé stáročia.

Tak sa možno už čoskoro ocitnete na prechádzke pri lipách, ginku či mohutnom dube, aby ste si overili, či si ich minulosť (a možno aj budúca sláva) nezískajú aj vaše srdce. Lebo to, že sú krásne, vieme už teraz – no niekedy sa až pri osobnom stretnutí odhalí, aké neuveriteľné príbehy skrývajú. A to je na stromoch to najpodmanivejšie.