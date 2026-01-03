Magický vlčí superspln 2026. Januárová obloha prinesie najväčšie nebeské divadlo roka

Začiatok roka 2026 prinesie úkaz, ktorý bude na nočnej oblohe veľmi dobre viditeľný aj pre laikov. Vlčí spln nastane 3. januára 2026, pričom najkrajší pohľad sa naskytne počas nocí z 2. na 3. januára a z 3. na 4. januára. Okrem výrazného mesačného kotúča zaujme aj jeho poloha na oblohe a blízkosť planéty Jupiter.
Vlčí super spln si môžete pozrieť aj na videu
Prečo bude Mesiac pôsobiť väčší a jasnejší
Mesiac obieha okolo Zeme po eliptickej dráhe, takže jeho vzdialenosť od nás sa neustále mení. Keď sa spln odohrá v čase, keď je Mesiac bližšie k Zemi (v oblasti perigea), hovoríme o super splne. Ten sa javí:
- približne o 5–7 % väčší,
- a o 10–15 % jasnejší
než spln, ktorý nastáva v najvzdialenejšom bode dráhy.
Tieto rozdiely sú fyzikálne reálne, no pre bežné ľudské oko sú skôr jemné. Najvýraznejšie ich vnímame pri horizonte, kde sa uplatňuje psychologický efekt známy ako mesačná ilúzia – Mesiac sa zdá väčší, pretože ho porovnávame s objektmi v krajine.
Tip pre tých, ktorí chcú Mesiac fotografovať
Ak chcete zachytiť Mesiac tak, aby pôsobil skutočne majestátne, je najlepšie počkať si na jeho východ alebo západ. Použite dlhšie ohnisko a do popredia zakomponujte vzdialený objekt – zrúcaninu, kostolnú vežu, rozhľadňu či osamelý strom. Vznikne tak výrazné prirodzené merítko, ktoré dodá snímke dramatickosť.
Najvyšší spln roka na severnej pologuli
Januárový spln bude v roku 2026 najvyššie položeným splnom nad obzorom. Je to prirodzený dôsledok vzťahu medzi postavením Slnka a Mesiaca:
- počas zimy je Slnko nízko nad obzorom
- Mesiac pri splne stojí na opačnej strane oblohy
- preto jeho dráha vystúpi vysoko a dlho zostáva viditeľná
Počas jasných mrazivých nocí je možné pozorovať aj svetelný kruh okolo Mesiaca (halo). Vzniká lomom svetla v drobných ľadových kryštálikoch v horných vrstvách atmosféry a nie je nijako výnimočný – v zime sa objavuje pomerne často.
Blízkosť planéty Jupiter
Začiatkom januára sa Mesiac ocitne na oblohe veľmi blízko Jupiteru, najväčšej planéty Slnečnej sústavy. Z nášho pohľadu pôjde o konjunkciu, hoci telesá v skutočnosti delia stovky miliónov kilometrov.
Jupiter bude viditeľný ako výrazný jasný bod a už s jednoduchým ďalekohľadom možno pozorovať aj jeho Galileove mesiace – Io, Europu, Ganymedes a Callisto – ako malé svetelné body zoradené vedľa planéty.
Meteorický roj Kvadrantidy
Na prelom 3. a 4. januára pripadá maximum meteorického roja Kvadrantidy, jedného z najspoľahlivejších rojov zimnej oblohy. Hoci jasný Mesiac v splne prekryje menšinu slabších meteorov, občas sa objavia aj jasné bolidy, ktoré sú viditeľné aj napriek silnému mesačnému žiareniu.
Najlepšie je pozorovať smerom odvráteným od Mesiaca, kde je obloha prirodzene tmavšia.
Odkiaľ pochádza názov vlčí spln
Pomenovanie „vlčí spln“ vychádza z tradičných názvov mesiacov používaných severoamerickými indiánmi a v rôznych európskych kultúrach. Január bol obdobím ticha, mrazu a zimných nocí, počas ktorých bolo často počuť vytie vlkov. Moderná zoológia dodáva, že január je obdobím párenia vlkov, a preto v tomto čase viac komunikujú prostredníctvom vytia. Mesiac ich k tomu nevyzýva, no jeho jas im uľahčuje pohyb v noci.
Reálne, dostupné a nemystické nebeské divadlo
Vlčí spln v januári 2026 nie je nič záhadné – ide o kombináciu predvídateľných astronomických javov. Ak bude priať počasie, zimná obloha ponúkne veľmi pôsobivý zážitok:
- veľký a jasný mesačný kotúč
- vysokú dráhu splnu nad obzorom
- nápadné priblíženie s Jupiterom
- a prípadné prelety meteoritov Kvadrantíd
K pozorovaniu stačí teplé oblečenie, otvorený výhľad na obzor a jasná noc.