Mačky a deti: Ako vytvoriť pevný vzťah od prvých chvíľ? Toto je riešenie

Čakáte bábätko a premýšľate, ako vaša mačka zareaguje na nového člena rodiny? Nie je dôvod na paniku, no určite nie je dobré nechávať všetko na náhodu. Mačky sú síce samostatné a často konajú podľa vlastných pravidiel, no s dostatočným predstihom ich dokážeme pripraviť na život s novorodencom. Vďaka tomu bude príchod bábätka oveľa pokojnejší pre všetkých členov domácnosti.

Aj keď sa môže zdať, že mačke jednoducho „nevysvetlíte“, čo sa bude diať, pravdou je, že väčšina z nich zvládne postupné zmeny pomerne dobre. Odporúča sa začať aspoň štyri mesiace pred samotným pôrodom. Za ten čas si mačka osvojí nové pravidlá, zvuky či vône a získate dostatok priestoru, aby ste sa mohli pripraviť na starostlivosť o novorodenca bez zbytočných stresov.

Chcete chovať rybky? Tu je krátka rada, ako založiť akvárium

Popri prípravách na bábätko vás možno láka aj nová záľuba. Ak zvažujete chov rybičiek, najskôr si naštudujte, aké veľké akvárium je vhodné do vašej domácnosti a ktoré druhy rybičiek sa dokážu navzájom tolerovať. Potom už stačí zaobstarať potrebné vybavenie (filtráciu, ohrievač, dekorácie), naplniť akvárium vodou a nechať ho dostatočne zabehnúť – to znamená vyčkať niekoľko dní až týždňov, kým sa v ňom vytvorí stabilné prostredie. Až potom je vhodné doňho vpustiť prvé rybky.

5 tipov, čo robiť ešte pred narodením bábätka

1. Dávajte pozor na hry s rukami

Jedným z najbežnejších problémov, ktoré môžu nastať medzi mačkou a novorodencom, je neúmyselné poškriabanie či drobný útok. Ak mačku zvyknete dráždiť rukami alebo ju necháte, aby sa vám do rúk „zahryzla“ pri hre, postupne ju to odúčajte. Vhodnejšie sú hračky určené špeciálne pre mačky – napríklad udice, loptičky, mávatká či myšky na gumičkách. Mačka si tak zvykne, že ruky nie sú predmetom hry, a riziko škrabnutia novorodenca sa zníži na minimum.

2. Zvyknite mačku na zvuky bábätka

Mačky majú mimoriadne citlivý sluch, preto sa môžu ľahko vyplašiť z neznámych zvukov, aké bábätko vydáva (plač, mrnčanie, vrnčanie). Aby ste predišli stresu, začnite mačke púšťať nahrávky detského plaču či iných zvukov niekoľkokrát denne už niekoľko mesiacov pred pôrodom.

Nastavte najprv nízku hlasitosť: Pustite nahrávku tak potichu, aby to mačke nebolo nepríjemné.

Pustite nahrávku tak potichu, aby to mačke nebolo nepríjemné. Postupne pridávajte: Keď si mačka zvykne a zvuky ignoruje, pomaly hlasitosť zvyšujte.

Keď si mačka zvykne a zvuky ignoruje, pomaly hlasitosť zvyšujte. Pozitívne spojenie: Sledujte, či mačka zostáva pokojná. Za každú dobrú reakciu ju odmeňte pohladením alebo obľúbeným mačacím pamlskom.

Týmto spôsobom môžete mačke pomôcť vytvoriť si pozitívnu asociáciu s „detskými“ zvukmi, vďaka čomu bude pravdepodobnejšie, že ich bude tolerovať aj v reálnych situáciách po narodení bábätka.

Pozrite sa, ako sa dajú mačky vycvičiť:

Video o tréningu mačiek (YouTube)

3. Predstavte mačke nové pachy a predmety

Zmysel čuchu je pre mačku kľúčový a každá nová vôňa v domácnosti je pre ňu potenciálnou výzvou. Kočíky, postieľky, oblečenie, detská kozmetika či vlhčené utierky – všetko to v sebe nesie nové pachové stopy, ktoré môžu mačke pripadať cudzie a vyvolať v nej napätie.

Začnite s kozmetikou skôr: Niekoľko mesiacov pred pôrodom začnite používať detské mydlá, šampóny či zásypy.

Niekoľko mesiacov pred pôrodom začnite používať detské mydlá, šampóny či zásypy. Prepojte nový pach so známym: Malé množstvo nových produktov si natrite na vlastnú pokožku, aby mačka cítila pre ňu dôverne známy pach človeka zmiešaný s novou vôňou.

Malé množstvo nových produktov si natrite na vlastnú pokožku, aby mačka cítila pre ňu dôverne známy pach človeka zmiešaný s novou vôňou. Nechajte mačku preskúmať nové predmety: Kočík, deky či detskú postieľku postavte do priestoru, kde sa mačka pohybuje, aby si k nim mohla opatrne privoňať, pritúliť sa k nim alebo ich preskúmať podľa vlastnej potreby.

4. Kŕmte mačku na vyvýšených miestach

Keď sa bábätko začne neskôr plaziť a objavovať svet, je lepšie, ak má mačka pokojné miesto, kde sa môže najesť bez prerušenia a stresu. Ideálne sú vyvýšené plochy, napríklad komoda, polica či špeciálne mačacie odpočívadlo. Mačka bude mať lepší výhľad na okolie a zároveň sa vyhne nečakaným dotykom od dieťaťa.

5. Vytvorte mačke tichý kút

S príchodom bábätka a návštev rodiny či priateľov sa môže v dome zvýšiť hluk. Niektoré mačky to ocenia, lebo majú rady spoločnosť, no iné môžu byť z toľkých ľudí v strese. Zabezpečte preto mačke možnosť úniku:

Vyberte tichú miestnosť alebo kútik: Ideálne vo vzdialenejšej časti bytu, kde nebude mačku nikto rušiť.

Ideálne vo vzdialenejšej časti bytu, kde nebude mačku nikto rušiť. Zabezpečte peliešok či deku: Vytvorte jej útulné miesto, kam sa môže skryť, keď potrebuje pokoj.

Vytvorte jej útulné miesto, kam sa môže skryť, keď potrebuje pokoj. Rešpektujte mačací priestor: Ak sa mačka schová, nikoho tam nepúšťajte a nerušte ju. Môže to byť pre ňu dôležitý priestor na regeneráciu a oddych.

Čo robiť, keď sa stratí pes?

Ak ste milovníkom zvierat, možno vás zaujíma aj téma straty psa. V prípade, že sa ocitnete v situácii, keď sa vám pes zatúla, je dôležité zachovať chladnú hlavu a postupovať systematicky: kontaktovať útulky, rozmiestniť letáky v okolí a využiť sociálne siete. Tým zvýšite šancu, že sa váš miláčik vráti domov čo najskôr.

Prvý kontakt s bábätkom

Keď si bábätko prinesiete domov, prvé stretnutie s mačkou by malo byť čo najpokojnejšie. Ideálne to urobte v izbe, ktorá nepatrí medzi obľúbené miesta na oddych či kŕmenie vašej mačky. Vezmite novorodenca do náručia a nechajte mačku, aby k vám mohla prísť z vlastnej vôle – neťahajte ju k bábätku nasilu.

Dovoľte mačke priblížiť sa a ovoňať: Mačka sa prirodzene rozhodne, či ju bábätko zaujíma. Niekedy ho len krátko oňuchá a odíde.

Mačka sa prirodzene rozhodne, či ju bábätko zaujíma. Niekedy ho len krátko oňuchá a odíde. Odmieňajte pokojné správanie: Za odvážne či zvedavé priblíženie dajte mačke jej obľúbený pamlsek alebo ju pohlaďte, ak o to stojí.

Za odvážne či zvedavé priblíženie dajte mačke jej obľúbený pamlsek alebo ju pohlaďte, ak o to stojí. Nútiť sa nevypláca: Ak mačka nechce kontakt, netlačte ju do toho. Potrebuje mať možnosť odísť a spracovať nový zážitok.

Väčšina mačiek po prvotnom oňuchaní stratí o novorodenca rýchlo záujem alebo ho začne vnímať ako prirodzenú súčasť prostredia. Je dôležité zachovať bežnú rutinu: kŕmiť a hrať sa s mačkou v rovnakom čase ako doteraz, aby mala stále pocit istoty a stabilného prostredia.Zhrnutie:

Príprava mačky na príchod bábätka začína v predstihu a je dôležité dbať na postupné zoznamovanie sa s novými pachmi, predmetmi a zvukmi. Vyhnete sa tak neželanému stresu a vytvoríte si doma harmonickú atmosféru. Nezabúdajte, že mačka je individualista – vďaka trpezlivosti a láskavému prístupu však dokáže prijať nového člena rodiny bez väčších problémov. Stačí len plánovať, odmeňovať pokojné správanie a dopriať mačke dostatočný priestor aj po tom, čo k vám do domácnosti pribudne malý človiečik.

Týmto spôsobom môžete zabezpečiť, že mačka aj dieťa budú môcť spolu vyrastať v pokoji a možno si dokonca časom vybudujú skutočne výnimočný vzťah plný lásky a vzájomného rešpektu.