Mach v trávniku? Existuje jednoduchý spôsob, ako ho zlikvidovať bez chémie

Starostlivo udržiavaný trávnik dokáže byť pýchou celej záhrady. No stačí, aby sa v ňom objavil mach, a celá plocha zrazu pôsobí zanedbane a nerovnomerne. Mach sa pri vhodných podmienkach rozrastá veľmi rýchlo a veľa ľudí si s ním nevie rady. Dobrou správou je, že na jeho odstránenie nemusíte kupovať drahé prípravky. Pomôže niečo, čo má doma prakticky každý – obyčajný drevený popol.
Prečo sa machu zbaviť čo najskôr
Keď sa medzi steblami trávy objavia sivasté alebo tmavozelené chumáče, je to jasný signál, že niečo v trávniku nefunguje správne. Mach drží vlhkosť, čo vytvára ideálne prostredie pre plesne či drobný hmyz. V hustej vrstve machu sa navyše tráva dusí, stenčuje a časom môže úplne zaniknúť. A estetická stránka je druha vec – mach dodá aj najkrajšiemu trávniku neupravený a „špinavý“ vzhľad.
Rýchly trik: popoľom proti machu
Najjednoduchší spôsob, ako mach zastaviť, je posypať trávnik jemnou vrstvou popolčeka z dreva. Tento popol má zásadité pH – a práve to mach neznáša. V takomto prostredí sa mu nedarí, prestane rásť a postupne úplne zmizne.
Mnohí sa obávajú, že popol poškodí trávu. Opak je pravdou. Pre trávnik je takýto popol dokonca prospešný – dodáva mu minerály, pomáha posilňovať korene a zároveň pôsobí ako prirodzená ochrana proti plesniam.
Aký popol je vhodný?
Pri používaní popola je dôležité rozlíšiť, ktorý môžete dať do záhrady a ktorý nie. Používa sa výhradne popol zo spáleného dreva, najlepšie z tvrdších drevín. Za najvhodnejší sa považuje brezový popol, pretože je jemný, čistý a bohatý na živiny.
Naopak, popol vzniknutý pri spaľovaní uhlia, brikiet alebo lakovaného či impregnovaného dreva môže pôdu poškodiť – obsahuje nežiadúce chemikálie a ťažké kovy. Pri trávniku teda treba dbať na čistotu materiálu.
Popol môžete aplikovať raz za pár rokov, no trávniku vôbec neuškodí, ak ho ľahko preposypete každú jar. Pôda si z neho vezme to, čo potrebuje, a výsledok bude viditeľný počas celého roka.
Ako využiť drevený popol aj inde v záhrade
Popol nie je výborným pomocníkom len pri boji proti machu. V záhradách má široké využitie, a preto si ho mnohí nechávajú bokom ako „prírodné hnojivo“.
1. Priamym posypaním záhonov
Môžete ho nasypať ku koreňom rastlín alebo ho jemne zapracovať do pôdy. Dodáva rastlinám draslík, vápnik a ďalšie prospešné minerály.
2. Do zálievky na zeleninu a kvety
Popol môžete zmiešať s vodou, nechať odstáť a následne týmto roztokom polievať záhony. Takto pripravená „domáca výživa“ pôsobí proti plesniam a pomáha rastlinám lepšie rásť.
3. Starostlivosť o izbové rastliny
Rovnaký popolový nálev môžete použiť aj pri polievaní kvetov v interiéri. Rastlinám doplní minerály a zlepší kvalitu pôdy v kvetináčoch.
Ak sa teda najbližšie objaví v trávniku mach, nemusíte hneď siahať po chemických prípravkoch či vertikutátore. Stačí sa pozrieť do popolníka v krbe alebo piecke. Trocha dreveného popola dokáže s trávnikom zázraky – je ekologický, lacný a účinný.