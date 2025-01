Má zmysel nechať kúrenie zapnuté, alebo ho vypnúť? Tento bežný omyl vás tento rok môže stáť veľa peňazí

V tomto období, keď ceny energií dosahujú rekordné výšky, je naozaj dôležité venovať sa správnemu nastaveniu kúrenia. Aj keď sa môže zdať, že to nie je nič zložité, mnoho domácností to zanedbáva a necháva nastavenie kúrenia tak, ako to bolo kedysi, bez akýchkoľvek zmien. Týmto spôsobom však môžu výrazne preplácať a nie je nič neobvyklé, že sa ročne na vykurovanie vydávajú omnoho viac, než by bolo potrebné. Ak si chcete ušetriť peniaze, musíte sa naučiť pár základných pravidiel, ktoré vám pomôžu optimalizovať náklady na vykurovanie. Naopak, ak tieto zásady zanedbáte, môžu vás náklady na energiu stáť o to viac, že sa v niektorých prípadoch nevyhnete ani skutočne vysokým platbám za plyn, či elektrinu.

Vykurovanie domácnosti je niečo, čo väčšina z nás považuje za samozrejmosť, no v dobe vysokých nákladov na energie sa toto „samozrejmé“ môže stať najväčšou záťažou pre rodinný rozpočet. Nie je zriedkavé, že domácnosti dostávajú faktúry na plyn vo výške až skoro 600 euro mesačne. Aj keď to môže byť šokujúce, existujú jednoduché a efektívne spôsoby, ako ušetriť a znížiť tieto náklady, pokiaľ sa budete riadiť niekoľkými základnými zásadami týkajúcimi sa správneho nastavenia kúrenia.

Dnes sú domácnosti čoraz častejšie vybavené samostatnými meračmi tepla, ktoré umožňujú detailnú kontrolu nad spotrebou energie a nákladmi na vykurovanie. S pomocou týchto meračov je možné ovplyvniť spotrebu tepla a znížiť náklady na vykurovanie aj o desiatky percent. Zároveň však nebudete pociťovať žiadny zásadný pokles komfortu, pokiaľ správne nastavíte kúrenie. Kľúčovým faktorom je správna regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach pomocou termostatov a ventilov na radiátoroch. Tento jednoduchý krok môže výrazne znížiť vaše účty za energiu.

Mnoho ľudí sa dnes rozhoduje, či úplne vypnúť kúrenie, keď nie sú doma, alebo iba znížiť teplotu na nižšiu úroveň, aby ušetrili. Radiátory sú vybavené termostatickými ventilmi, ktoré umožňujú automatickú reguláciu prítoku vody do radiátorov, čím sa udržiava požadovaná teplota v miestnosti. Keď sa teplota zníži, radiátory sa opäť zapnú, aby prišli do úvahy potrebnú teplotu. Mnohí však neberú do úvahy dôležitý fakt, že kúrenie je často napojené na centrálny termostat, ktorý reguluje teplotu v celej domácnosti, a to aj na základe rôznych režimov podľa toho, či ste doma alebo nie.

Pokiaľ však máte ventily na radiátoroch zle nastavené, alebo ich máte uzavreté, ani ten najlepšie nastavený centrálny termostat nebude mať požadovaný účinok. Jednou z najčastejších chýb, ktorú ľudia robia, je to, že sa snažia regulovať teplotu cez ventily na radiátoroch. Mnohí z nich ich stiahnu na minimum, aby náhodou nezapli kúrenie, pretože sa domnievajú, že tým ušetria. Tento prístup však môže byť veľmi neefektívny. Keď sa rozhodnete opäť vykúriť miestnosť, radiátory sa rozbehnú na plný výkon, čo znamená, že spotreba energie sa môže výrazne zvýšiť – aj až dvakrát viac než pri nastavení nižšej teploty na centrálnom termostate. A to sa ešte nezohľadňujú ďalšie problémy, ktoré s tým prichádzajú.

Ak necháte miestnosť vychladnúť, môže to viesť k vzniku vlhkosti a plesní, ktoré sa následne ťažko odstraňujú. Okrem toho, keď sa radiátory zapnú na plný výkon, spotreba energie bude vyššia, čo sa prejaví aj na vašich účtoch. Na to, aby ste minimalizovali tieto problémy, by ste mali kúrenie nechať temperovať na teplotu okolo 15 až 18 stupňov, aj keď nie ste doma. Takto sa nielen vyhnete problémom s vlhkosťou a plesňami, ale zároveň ušetríte na nákladoch za energiu.